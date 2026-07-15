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Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Con 349 nominaciones de diputados laboristas, ningún otro aspirante puede alcanzarlo matemáticamente en la contienda para reemplazar a Keir Starmer, quien anunció su renuncia el mes pasado tras una etapa marcada por presiones internas, escándalos, errores políticos y cambios de rumbo en distintas iniciativas de gobierno

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Andy Burnham quedó a un paso de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido con respaldo sindical y mayoría parlamentaria (REUTERS)
Andy Burnham quedó a un paso de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido con respaldo sindical y mayoría parlamentaria (REUTERS)

El exalcalde de Manchester Andy Burnham quedó el martes a un paso de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido tras consolidar una ventaja irreversible en la elección para liderar el Partido Laborista y recibir el respaldo de Unison, el mayor sindicato del país.

Con 349 nominaciones de diputados laboristas, ningún otro aspirante puede alcanzarlo matemáticamente en la contienda para reemplazar a Keir Starmer, quien anunció su renuncia el mes pasado tras una etapa marcada por presiones internas, escándalos, errores políticos y cambios de rumbo en distintas iniciativas de gobierno.

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El apoyo de Unison, organización que reúne a más de 1,3 millones de afiliados, fortaleció aún más la candidatura de Burnham. La presidenta del sindicato, Linda Hobson, sostuvo que el dirigente enfrenta un desafío importante, aunque destacó sus condiciones para conducir al país. “Tiene una tarea difícil por delante, pero es una voz fuerte y poderosa que despierta respeto“, afirmó.

Según las normas internas del Partido Laborista, Burnham todavía necesita el respaldo de otras dos organizaciones afiliadas para completar el proceso formal de elección. Sin embargo, la amplia ventaja conseguida entre los legisladores dejó definida la disputa política. El laborismo ocupa 403 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, por lo que el próximo líder de la fuerza asumirá automáticamente como primer ministro.

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El plazo para presentar nominaciones de diputados finalizará este miércoles. Después se abrirá una votación de 24 horas entre las organizaciones afiliadas al partido, incluidos otros sindicatos, cuyo cierre está previsto para el jueves a las 18:00, hora local. La proclamación del nuevo líder laborista tendrá lugar el viernes durante una conferencia especial del partido, cuyos detalles todavía no fueron difundidos.

El apoyo de Unison, organización que reúne a más de 1,3 millones de afiliados, fortaleció aún más la candidatura de Burnham (REUTERS)
El apoyo de Unison, organización que reúne a más de 1,3 millones de afiliados, fortaleció aún más la candidatura de Burnham (REUTERS)

Si se completa el cronograma previsto, Burnham reemplazará oficialmente a Starmer y recibirá las llaves del 10 de Downing Street el próximo lunes, después de reunirse con el rey Carlos III, quien le encargará la formación del nuevo gobierno. Su llegada al cargo lo convertirá en el séptimo primer ministro británico en una década.

Tras asegurarse el respaldo mayoritario entre los diputados laboristas, Burnham expresó su agradecimiento. "Estoy profundamente agradecido por el apoyo de los diputados laboristas de todo el partido que depositaron su confianza en mí“, señaló.

El dirigente también presentó algunos de los ejes de su futura gestión. "Ese es el cambio de rumbo que ofrezco: sacar el poder de Westminster, reconfigurar la economía para la gente común y lograr un buen crecimiento en cada código postal“, expresó.

El crecimiento económico también ocupó un lugar central en el debate político de este martes. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sostuvo ante el Comité del Tesoro del Parlamento que el principal desafío para el próximo jefe de Gobierno será impulsar la economía británica.

"El gran tema es el crecimiento de la economía“, afirmó Bailey. Además, advirtió: ”Llevamos entre 16 y 17 años con un bajo crecimiento económico“.

El responsable del banco central también vinculó las perspectivas económicas con la estabilidad financiera y mencionó el impacto internacional de la guerra entre Estados Unidos e Irán. "No lograremos crecimiento si no tenemos estabilidad financiera“, sostuvo al referirse a las turbulencias generadas por ese conflicto.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sostuvo ante el Comité del Tesoro del Parlamento que el principal desafío para el próximo jefe de Gobierno será impulsar la economía británica (REUTERS)
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sostuvo ante el Comité del Tesoro del Parlamento que el principal desafío para el próximo jefe de Gobierno será impulsar la economía británica (REUTERS)

Durante un encuentro virtual con diputados laboristas celebrado el lunes por la noche, Burnham también expuso parte de sus prioridades para el futuro gobierno. Entre ellas destacó la transferencia de competencias hacia las comunidades locales y la búsqueda de un crecimiento económico más equilibrado en todo el territorio británico.

Más tarde, Burnham compartió una actividad parlamentaria con Starmer para celebrar la aprobación de una nueva ley impulsada por familiares de las víctimas de la tragedia de Hillsborough, ocurrida en 1989 durante una semifinal de la FA Cup entre Liverpool y Sheffield Wednesday.

La legislación busca evitar encubrimientos en futuras investigaciones sobre fallas del Estado mediante la obligación de que funcionarios públicos, fuerzas policiales y servicios de inteligencia actúen con transparencia durante los procesos de investigación.

La tragedia de Hillsborough dejó 97 muertos tras una avalancha humana en uno de los sectores del estadio. Burnham, aficionado del Everton y nacido en Aintree, cerca de Liverpool, impulsó en 2009, cuando ocupaba el cargo de ministro de Deportes, una nueva investigación sobre lo ocurrido.

Durante el acto parlamentario de este martes, Burnham también destacó el papel de Starmer para conseguir la aprobación definitiva de la ley. "Este es verdaderamente su legado“, afirmó. Además, expresó su deseo de que la nueva legislación termine con ”la cultura del encubrimiento" y permita "instalar los valores de la ciudad donde nací en el corazón de este país“.

(Con información de AFP)

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