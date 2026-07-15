Política

Cavalieri irá por otra reelección en Comercio mientras negocia un aumento y logró frenar la reforma laboral

El dirigente liderará la lista del oficialismo que participará de las elecciones sindicales del 3 de septiembre. Esta semana iniciará las tratativas por una mejora salarial para el trimestre julio-septiembre y mantuvo la cuota solidaria gracias a un fallo judicial

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Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio, se encamina a ser reelegido nuevamente

El titular del Sindicato de Comercio de Capital, Armando Cavalieri, acumuló fuertes definiciones sobre su futuro y el de esa entidad. Por un lado, definió que se presentará nuevamente como candidato a secretario general en las elecciones del gremio, que se realizarán el 3 de septiembre, en busca de su undécimo mandato consecutivo al frente de una organización clave del sector de servicios, que tiene 55 mil afiliados y está afectada por la crisis de la actividad mercantil.

La presentación de las listas de postulantes para los comicios venció en la medianoche de este martes y trascendió que sólo está garantizada la nómina oficialista, encabezada por Cavalieri y a quien volverá a secundar Carlos Pérez como secretario adjunto, que también será ratificado como presidente de OSECAC, la obra social con más afiliados de la Argentina.

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Todo indica que no habrá una lista opositora con fuerza para competir contra la tradicional Lista Azul del oficialismo. Esta vez no se presentará Ramón Muerza, quien, pese a haber sido apadrinado por Hugo Moyano, fue derrotado en las elecciones del gremio en 2022: obtuvo 6482 votos contra 14.547 de Cavalieri, que se impuso con el 70% de los sufragios en una elección que tuvo una participación récord del 45,5% del total de afiliados.

Armando Cavalieri y Carlos Pérez ganaron en el Sindicato de Comercio
Armando Cavalieri junto a Carlos Pérez, secretario adjunto de Comercio Capital

“El Gitano”, como se lo conoce al veterano sindicalista mercantil, es uno de los dirigentes con más cintura política de la Argentina y pertenece a ese establishment gremial que cultiva un fluido diálogo con los empresarios y con los gobiernos de cualquier signo partidario, aunque hace años que se convirtió en crítico de Javier Milei.

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Tras las elecciones del 3 de septiembre, Cavalieri, quien encabeza el Sindicato de Comercio de Capital desde 1985, asumirá otro mandato hasta 2030. Se trata de uno de los dirigentes que lleva más de 4 décadas al frente de una organización gremial en la Argentina.

Además de encaminarse a una nueva reelección sindical, Cavalieri mantendrá esta semana las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.

La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.

La actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo y cierre de locales (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)
La actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo y cierre de locales (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

En el sindicato mercantil admiten que será una negociación compleja con los empresarios ya que la actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo, cierre de negocios, alza de locales vacíos y despidos y suspensiones de personal.

Mientras negocia el nuevo aumento, de todas formas, Cavalieri tendrá un motivo para celebrar: la Secretaría de Trabajo ratificó que el aporte sindical solidario del convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio sigue vigente y debe continuar reteniéndose, una definición que busca despejar dudas tras la entrada en vigor de la reforma laboral y la cautelar judicial que suspendió provisoriamente parte de su aplicación sobre los convenios alcanzados por esa resolución.

La aclaración oficial apunta a evitar interpretaciones distintas entre empresas y el gremio, con un efecto directo sobre las liquidaciones salariales, los reclamos laborales y las futuras certificaciones de deuda por incumplimientos en las retenciones. La decisión fue comunicada por la Dirección ENacional de Relaciones del Trabajo a la Federación Argentina de Comercio y Servicios (FAECYS), que también lidera Cavalieri a nivel nacional, y a las cámaras empresarias del sector.

Julio Cordero en Diputados
El secretario de Trabajo, Julio Cordero

Según la secretaría que conduce Julio Cordero, el aporte debe seguir reteniéndose y depositándose en los términos previstos en los artículos 100 y 101 del convenio colectivo de trabajo mientras permanezca vigente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal.

El artículo 100 del convenio colectivo 130/75 establece una cuota solidaria equivalente al 2,5% de la remuneración total de los trabajadores. De ese total, el 2% corresponde al sindicato de primer grado adherida a FAECYS y el 0,5% restante se destina a la Federación.

La ratificación llegó después de que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín dictara una medida cautelar que suspendió de forma provisoria determinados artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral respecto de los convenios colectivos alcanzados por esa decisión.

A partir de esa cautelar, Trabajo decidió informar al gremio y a las cámaras que las cláusulas convencionales vinculadas con la cuota solidaria continúan vigentes mientras la medida judicial siga en pie.

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