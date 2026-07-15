Teleshow

Flor Álvarez emocionó a Marcelo Tinelli al recordar sus inicios: de cantar en el subte a ser viral

La invitada relató cómo un video cambió su vida cuando todavía no tenía teléfono, recordó el impacto de la fama repentina en Buenos Aires y repasó el crecimiento de su comunidad en TikTok e Instagram

Guardar
Google icon
La cantante sorprendió a Marcelo Tinelli en su programa

Marcelo Tinelli y Flor Álvarez compartieron una charla distendida en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, donde la cantante repasó su historia personal, su presente artístico y expresó su pasión por la Scaloneta.

Todo sucedió cuando el conductor recibió a la invitada en Infobae Mundial. Al presentarla, Tinelli expresó que se trataba de “una de las mejores del momento”, destacando su crecimiento y el impacto que genera en las redes sociales. “Me encanta cómo va creciendo y va creciendo y va creciendo y hace colaboraciones y cada vez está más metida. Del subte donde arranca o de casi una chica de la calle. Gran historia. Gran historia de vida. Señores, fuerte el aplauso para presentar a Flor Álvarez”, afirmó el comunicador.

PUBLICIDAD

Luego, adentrándose en el clima del partido, Marcelo le consultó a Álvarez por su relación con la selección argentina y sus rituales familiares durante los partidos. La cantante explicó: “La selección a mí me saca. Soy de Chicago, pero no soy muy futbolera. No es que me cuelgo a todos los partidos. Pero claro, juega la selección y sí. En mi casa yo estoy con mi pareja y mi hermano. Nosotros cábala, los tres. Si capaz vamos a la casa de mi tía y vamos los tres juntos. O sea, pero no nos separamos. Si arrancamos a ver los tres, vamos los tres”.

Al recordar sus comienzos, Álvarez relató: “Laburaba en el subte y sobrevivía. Y un día subo un video y yo no tenía ni celular, entonces así como lo subo, se hizo viral y yo no entendía nada porque la gente en el subte pasaba y me decía: ‘Qué grande es Flor, qué grande’. Digo: ‘¿Por qué todo el mundo sabe mi nombre?’”.

PUBLICIDAD

Marcelo Tinelli con Flor Álvarez
Flor Álvarez habla de su fe y su música, y cuenta por qué “se acerca a Dios”

En otro tramo de la charla, Álvarez recordó el momento en que su carrera tomó impulso. “A los dos días Fer me manda un mensaje, Fer, cantante de Rombai, y me dice: ‘Juntémonos a hacer una cumbia’. Y yo no podía creer. Yo lo escuchaba desde los catorce años a Fer. Y a los dos días viajé a Uruguay. Yo no entendía nada. Recorrí todo Uruguay. La gente de Uruguay siempre me recibió muy bien, así que también muy agradecida con toda la gente de Uruguay. Y fuimos a tocar a Chile, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia”.

La artista también compartió aspectos de su historia personal vinculados a la música y la fe. “Siempre canté porque yo me asociaba mucho a la historia de Cris Morena. De no tener papás biológicos, o de andar en hogares con la música y siempre me gustó la música, pero hoy día, que me acerco a Dios, entiendo que es un don que él me dio, que él siempre estuvo conmigo, ahí bancándome en todas. Una vez que lo aceptás en tu corazón es muy difícil de explicar. Es creer o reventar esto. Intento de a poco ir llevando ese mensaje en las redes sin ser muy invasiva tampoco. Es tan lindo lo que me pasó a mí que digo: ‘Uy, me encantaría que le pase a todos’”.

María Laura Santillán con Flor Álvarez
Flor Álvarez cuenta su cábala para ver a la selección argentina, junto a Marcelo Tinelli (Candela Teicheira)

Flor es cantante, influencer y creadora de contenido. Alcanzó la popularidad gracias a sus interpretaciones musicales en el subte y en las calles de Buenos Aires; sus videos se viralizaron en TikTok y en Instagram. Inició su carrera artística de forma independiente y creó una sólida comunidad digital con su estilo que fusiona cumbia, pop urbano y versiones de canciones populares. En los últimos años, lanzó composiciones propias como 4:20 y el EP Etapas, y colaboró con artistas como Rusherking y Fer Vázquez.

Flor ingresó a un hogar junto a sus hermanos cuando tenía tres años. Desde entonces, la música fue refugio y motor para transitar la infancia. Gran parte de esa conexión surgió desde programas como Casi Ángeles, donde imaginaban que el arte podía ser una vía de escape y una forma de construir identidad.

Su historia de superación personal y crecimiento desde los escenarios callejeros hasta plataformas digitales masivas la posicionaron como una de las nuevas figuras en la música urbana y tropical argentina.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliFlor AlvarezInfobae En Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

La escapada familiar combinó el parque temático, cenas frente al histórico monumento y recorridos por la ciudad

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

El actor compartió varias postales desde la Isla de Holbox, donde se lo vio relajado, mate en mano y disfrutando de unos días de playa junto a su pareja. Todas las postales

Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

La actriz relató su experiencia tras la muerte de su madre, ocurrida en febrero de 2020, que se dio poco después del nacimiento de su hija Ema

Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

El origen de la descarnada pelea de Tomás y Fernando Dente: un secreto familiar y graves acusaciones de una herida abierta

Mientras el enfrentamiento entre los hermanos crece, Ángel de Brito, Yanina Latorre y los protagonistas del conflicto se abrieron sobre una historia guardada durante años sobre el origen de una distancia que nunca se cerró

El origen de la descarnada pelea de Tomás y Fernando Dente: un secreto familiar y graves acusaciones de una herida abierta

Darío Barassi contó cómo su hija interrumpió un momento de intimidad con su esposa: “Quería hacer el amor”

En pleno ida y vuelta con una participante sobre la crianza de los pequeños, el conductor abrió la puerta a su privacidad, generando risas entre los participantes

Darío Barassi contó cómo su hija interrumpió un momento de intimidad con su esposa: “Quería hacer el amor”

DEPORTES

Locura por una entrada para ver Argentina-Inglaterra: los testimonios de los hinchas que buscan a último momento y cuánto valen

Locura por una entrada para ver Argentina-Inglaterra: los testimonios de los hinchas que buscan a último momento y cuánto valen

Inglaterra vs Argentina, EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

Ronaldo salió a bancar a Neymar tras la eliminación del Mundial: la contundente frase sobre su retiro de la selección de Brasil

La insólita reacción de una figura de Francia ante una pregunta que lo incomodó tras la derrota ante España en el Mundial

Los cambios de look de los jugadores de la Selección en la previa de la semifinal del Mundial ante Inglaterra: “Exceso de oaaaaaa”

TELESHOW

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

El origen de la descarnada pelea de Tomás y Fernando Dente: un secreto familiar y graves acusaciones de una herida abierta

INFOBAE AMÉRICA

¿Quién es Telémaco?, ¿y Circe?: una guía de los personajes de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

¿Quién es Telémaco?, ¿y Circe?: una guía de los personajes de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Siete agentes de la Policía Nacional Civil quedan graves tras caer una patrulla a un barranco en Guatemala

Secuestraban tras falsas compras de pitbull y exigían fuertes sumas de dinero: nuevos cargos a “Los Depredadores” en Guatemala

Gobierno de Honduras reporta la entrega de casi 50 mil becas para estudiantes en 2026

Un Beastie Boy publica su primer disco solista con mucho de “terapia en rap”