Flor Álvarez emocionó a Marcelo Tinelli al recordar sus inicios: de cantar en el subte a ser viral

La cantante sorprendió a Marcelo Tinelli en su programa

Marcelo Tinelli y Flor Álvarez compartieron una charla distendida en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, donde la cantante repasó su historia personal, su presente artístico y expresó su pasión por la Scaloneta.

Todo sucedió cuando el conductor recibió a la invitada en Infobae Mundial. Al presentarla, Tinelli expresó que se trataba de “una de las mejores del momento”, destacando su crecimiento y el impacto que genera en las redes sociales. “Me encanta cómo va creciendo y va creciendo y va creciendo y hace colaboraciones y cada vez está más metida. Del subte donde arranca o de casi una chica de la calle. Gran historia. Gran historia de vida. Señores, fuerte el aplauso para presentar a Flor Álvarez”, afirmó el comunicador.

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Luego, adentrándose en el clima del partido, Marcelo le consultó a Álvarez por su relación con la selección argentina y sus rituales familiares durante los partidos. La cantante explicó: “La selección a mí me saca. Soy de Chicago, pero no soy muy futbolera. No es que me cuelgo a todos los partidos. Pero claro, juega la selección y sí. En mi casa yo estoy con mi pareja y mi hermano. Nosotros cábala, los tres. Si capaz vamos a la casa de mi tía y vamos los tres juntos. O sea, pero no nos separamos. Si arrancamos a ver los tres, vamos los tres”.

Al recordar sus comienzos, Álvarez relató: “Laburaba en el subte y sobrevivía. Y un día subo un video y yo no tenía ni celular, entonces así como lo subo, se hizo viral y yo no entendía nada porque la gente en el subte pasaba y me decía: ‘Qué grande es Flor, qué grande’. Digo: ‘¿Por qué todo el mundo sabe mi nombre?’”.

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Flor Álvarez habla de su fe y su música, y cuenta por qué “se acerca a Dios”

En otro tramo de la charla, Álvarez recordó el momento en que su carrera tomó impulso. “A los dos días Fer me manda un mensaje, Fer, cantante de Rombai, y me dice: ‘Juntémonos a hacer una cumbia’. Y yo no podía creer. Yo lo escuchaba desde los catorce años a Fer. Y a los dos días viajé a Uruguay. Yo no entendía nada. Recorrí todo Uruguay. La gente de Uruguay siempre me recibió muy bien, así que también muy agradecida con toda la gente de Uruguay. Y fuimos a tocar a Chile, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia”.

La artista también compartió aspectos de su historia personal vinculados a la música y la fe. “Siempre canté porque yo me asociaba mucho a la historia de Cris Morena. De no tener papás biológicos, o de andar en hogares con la música y siempre me gustó la música, pero hoy día, que me acerco a Dios, entiendo que es un don que él me dio, que él siempre estuvo conmigo, ahí bancándome en todas. Una vez que lo aceptás en tu corazón es muy difícil de explicar. Es creer o reventar esto. Intento de a poco ir llevando ese mensaje en las redes sin ser muy invasiva tampoco. Es tan lindo lo que me pasó a mí que digo: ‘Uy, me encantaría que le pase a todos’”.

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Flor Álvarez cuenta su cábala para ver a la selección argentina, junto a Marcelo Tinelli (Candela Teicheira)

Flor es cantante, influencer y creadora de contenido. Alcanzó la popularidad gracias a sus interpretaciones musicales en el subte y en las calles de Buenos Aires; sus videos se viralizaron en TikTok y en Instagram. Inició su carrera artística de forma independiente y creó una sólida comunidad digital con su estilo que fusiona cumbia, pop urbano y versiones de canciones populares. En los últimos años, lanzó composiciones propias como 4:20 y el EP Etapas, y colaboró con artistas como Rusherking y Fer Vázquez.

Flor ingresó a un hogar junto a sus hermanos cuando tenía tres años. Desde entonces, la música fue refugio y motor para transitar la infancia. Gran parte de esa conexión surgió desde programas como Casi Ángeles, donde imaginaban que el arte podía ser una vía de escape y una forma de construir identidad.

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Su historia de superación personal y crecimiento desde los escenarios callejeros hasta plataformas digitales masivas la posicionaron como una de las nuevas figuras en la música urbana y tropical argentina.