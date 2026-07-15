Crimen y Justicia

Un bidón de nafta, un video y dos versiones enfrentadas: la principal hipótesis sobre la muerte del joven quemado en Córdoba

Isaías Barrera tenía 20 años y falleció tras permanecer dos días internado con el 95% del cuerpo quemado. La investigación intenta reconstruir qué ocurrió en la vivienda de Marcos Juárez

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El momento en que el Isaías Barrera pedía ayuda mientras estaba envuelto en llamas

La investigación por la muerte de Isaías Barrera —el joven de 20 años que falleció este lunes luego de sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez— continúa abierta y con dos versiones contrapuestas sobre lo ocurrido la tarde del sábado 11 de julio.

Por un lado, la familia de la víctima sostiene que fue atacado por su pareja. Por el otro, la mujer aseguró que todo ocurrió mientras Barrera manipulaba combustible para limpiar una motocicleta. En esa línea, fuentes judiciales señalaron a Infobae que, de acuerdo con los testimonios recolectados y las primeras pericias realizadas por los grupos científicos del Poder Judicial y Bomberos de Córdoba, la principal hipótesis por el momento es la de un accidente por manipulación de nafta y fuego.

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No obstante, aclararon que esa conclusión todavía no es definitiva. “Todo sigue avanzando en procura de tener la prueba necesaria para sacar una conclusión certera. Ahí recién vamos a poder afirmar y comunicar fehacientemente qué ocurrió”, agregaron.

Uno de los elementos que será determinante para esclarecer el caso es el video registrado por una cámara de seguridad instalada frente a la vivienda de la calle Zeballos al 1200, donde ocurrió el hecho.

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En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa al joven salir envuelto en llamas y correr desesperadamente por la calle, mientras vecinos acuden para asistirlo. La secuencia dura unos 30 segundos y es espeluznante. Al final, una mujer logró apagar el fuego arrojándole una frazada encima. Pese a eso, el daño ya era grave.

Ese registro, junto con las pericias realizadas por los especialistas y los testimonios recolectados durante la investigación, será clave para que la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez determine cómo se inició el incendio y si intervino o no un tercero.

Hombre joven con gorra beige, sudadera blanca, chaqueta negra y pantalón oscuro, de pie en una acera. Levanta el pulgar derecho. Árbol y hojas caídas
Isaias barrera, joven que murió quemado en cordoba

Las dos versiones

Tras el accidente, Isaías fue asistido inicialmente en el Hospital Abel Ayerza, a donde llegó bajo un cordón sanitario, y luego derivada al Instituto del Quemado de Córdoba, donde murió en la madrugada del lunes debido a la gravedad de las lesiones.

La hipótesis del ataque fue impulsada por la familia del joven desde el primer momento. Según denunciaron públicamente, la pareja del joven lo habría rociado con un bidón de combustible cuando intentaba prender un cigarrillo. Incluso afirmaron que un vecino habría presenciado parte de la secuencia y que esa declaración fue incorporada a la causa.

“A mi hijo lo prendieron fuego y nadie hizo nada. Mientras él luchaba por vivir ella se sentó con un crucifijo en la mano. Solamente queremos justicia”, sintetizó la madre de Isaías durante una marcha realizada este martes para reclamar Justicia.

En la movilización, allegados a la víctima también aseguraron que Barrera había denunciado en al menos tres oportunidades presuntos episodios de violencia por parte de la mujer y cuestionaron que nunca se hubiera dictado una restricción de acercamiento.

Los familiares y allegados a Isaías Barrera marcharon este martes para pedir Justicia
Los familiares y allegados a Isaías Barrera marcharon este martes para pedir Justicia

Medios locales indicaron que Barrera también había estado judicializado por un presunto caso de violencia familiar, aunque no trascendieron los detalles.

La otra versión es la que brindó la pareja de la víctima ante la Policía. La mujer aseguró que desconocía cómo se había originado el incendio y sostuvo que el hecho podría haberse producido mientras el joven manipulaba combustible para limpiar una motocicleta.

Esa explicación coincide, por el momento, con la principal hipótesis que manejan los investigadores.

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