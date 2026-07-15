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Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

La actriz relató su experiencia tras la muerte de su madre, ocurrida en febrero de 2020, que se dio poco después del nacimiento de su hija Ema

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La actriz relató su experiencia de maternar tras la muerte de su madre, Ofelia Zaino, ocurrida en febrero de 2020 (Video: Diván de Mapapis/ Criemos libres)

Eugenia Tobal compartió el relato más íntimo sobre el duelo por la muerte de su madre y la llegada de su hija, en una entrevista en el podcast Criemos libres. La experiencia de, lo que ella misma definió, “maternar sin ser maternada” marcó el inicio de una etapa atravesada por el dolor y la fortaleza, apenas meses antes del inicio de la pandemia.

La historia personal de Tobal se transformó en un testimonio sobre la convivencia de la alegría y la pérdida. En diciembre de 2019, la actriz celebró el nacimiento de su primera hija, Ema, un deseo largamente compartido con su madre, Ofelia Zaino. Solo dos meses después, el 12 de febrero de 2020, su mamá falleció tras una extensa lucha contra el cáncer.

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Ese período quedó grabado en la memoria de Tobal como un “puerperio de duelo”. La actriz describió: “Maternar sin ser maternada fue muy duro. Todo lo que me imaginé que podía yo vivir junto a ella no sucedió”. El contraste entre la llegada de una nueva vida y el adiós a su madre definió una etapa emocionalmente extrema.

“Maternar sin ser maternada fue muy duro. Todo lo que me imaginé que podía yo vivir junto a ella no sucedió”, se sinceró la actriz (Instagram)
“Maternar sin ser maternada fue muy duro. Todo lo que me imaginé que podía yo vivir junto a ella no sucedió”, se sinceró la actriz (Instagram)

Tobal relató que la noticia de la enfermedad de su madre la llevó a acompañarla de cerca durante los meses previos al nacimiento de Ema, incluso alejándose de sus compromisos laborales. La internación de la mujer en el Hospital Italiano y la incertidumbre sobre el futuro familiar marcaron el embarazo.

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Al enfrentar la maternidad sin la presencia de su madre, la conductora reconoció: “Había algo que a mí me decía que no podía estar mal, que me tenía que levantar porque tenía que darle de comer a mi hija”. En sus palabras, la urgencia cotidiana de cuidar a Ema funcionó como un motor para seguir adelante, aún en el dolor.

En marzo de 2020, a pocas semanas de la muerte de Zaino, el inicio del aislamiento por la pandemia profundizó el desafío. Eugenia debió recibir a su hija en un entorno de encierro e incertidumbre, sin la red de apoyo habitual ni la posibilidad de compartir el proceso con su madre.

“Había algo que a mí me decía que no podía estar mal, que me tenía que levantar porque tenía que darle de comer a mi hija”, contó la actriz
“Había algo que a mí me decía que no podía estar mal, que me tenía que levantar porque tenía que darle de comer a mi hija”, contó la actriz

La actriz confesó que el duelo se extendió con intensidad: “Al día de hoy, recién después de seis años, puedo decirte que ya no lloro todos los días”. La combinación de duelo, maternidad e incerteza social configuró un escenario inesperado, donde la contención emocional fue limitada.

A lo largo de la entrevista, Tobal subrayó la importancia de pedir ayuda y reconocer los propios límites: “No podemos con todo. Es sano, es válido. Pidamos ayuda si la necesitamos, porque siempre hay alguien que nos puede ayudar”. En ese sentido, la actriz desmitificó la autosuficiencia materna y remarcó la necesidad de apoyo externo.

La experiencia de no poder “ser hija mientras era madre” la llevó a resignificar su propio rol en la familia. Tobal admitió que nunca se cuestionó si era “mejor o peor madre” por no dar la teta a su hija, priorizando el bienestar y la salud mental.

Eugenia Tobal recordó a su mamá a cuatro años de su muerte (Instagram)
“No podemos con todo. Es sano, es válido. Pidamos ayuda si la necesitamos, porque siempre hay alguien que nos puede ayudar”, reconoció Tobal

El recuerdo de Ofelia Zaino permanece como un pilar en la vida de la exparticipante de MasterChef Celebrity. La actriz evocó las enseñanzas y el carácter de su madre, a quien definió como su gran ejemplo de fortaleza. En reiteradas entrevistas, Tobal reconoció que la ausencia de su madre sigue siendo un tema doloroso, pero afirmó que el amor recibido la impulsa a ser, para Ema, la madre que Ofelia fue para ella.

Las redes sociales también funcionaron como espacio de homenaje. “Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”, había citado, en un post dedicado a su madre, acompañando la despedida y el agradecimiento por el legado recibido.

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