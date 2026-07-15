Con guiños a Messi, Maradona y Menotti, el emotivo video de la selección argentina antes de enfrentar a Inglaterra: “Salten todos”

El emotivo video antes de Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó este miércoles un video de previa que sacudió las redes sociales horas antes del choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con un mensaje tan directo como cargado de historia: “Salten todos”.

El spot, publicado en las cuentas oficiales de la AFA en la previa del partido que se disputará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, apela a uno de los cánticos más reconocibles del fútbol argentino: “El que no salta, es un inglés”. Desde el primer segundo, la voz en off no deja margen para la ambigüedad: “Salten. Salten todos para ganarle al que no salta. Desde donde estén”.

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El video recorre el camino de la Scaloneta en el torneo con imágenes de las tribunas desbordadas en los estadios de Estados Unidos. “Porque estamos en semis con ocho goles de Leo, y al mundo ya le saltó la ficha”, dice el relato, en referencia a los 8 tantos que Lionel Messi acumuló en la fase previa a la semifinal, una marca que lo ubica como máximo goleador del torneo junto al francés Kylian Mbappé. El capitán argentino, de 39 años, lleva 21 goles en toda su historia mundialista, un récord absoluto.

Pero el peso del pasado es el verdadero protagonista de la pieza audiovisual. El video recupera imágenes del primer gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986 y lo enmarca en una frase de alto voltaje emocional: “Salten por la historia, como saltó alguna vez aquel diez... que esta tierra se la banca”. La referencia al número 10 no necesita explicaciones para ningún argentino.

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La épica "Mano de Dios", el primer gol de Diego Maradona a Inglaterra en el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986 (Photo by Archivo El Grafico/Getty Images)

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra tiene una carga simbólica que va más allá del fútbol. Los dos países se enfrentaron en cuartos de final del Mundial de México 1986, en uno de los partidos más recordados de la historia del deporte mundial. Aquella tarde del 22 de junio, Maradona marcó los dos goles más célebres de la historia: el de la “Mano de Dios” y el que recorrió medio campo.

Cuarenta años después, en Atlanta, Messi tendrá su primer enfrentamiento oficial contra Inglaterra en toda su carrera. La coincidencia generacional no pasó inadvertida en el video de la AFA, que cierra con un homenaje a quienes ya no están. “Por sus compañeros, por sus hermanos y por todos los argentinos que saltaron a la eternidad”, dice la voz en off, mientras aparecen imágenes de figuras históricas del fútbol argentino, entre ellas César Luis Menotti, el técnico campeón del mundo en 1978, fallecido en 2024.

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El spot concluye con una convocatoria colectiva que trasciende el estadio: “Para dar el salto a la final, necesitamos de todos saltando”, mientras la pantalla se llena de banderas celestes y blancas y los jugadores de la selección se unen en el festejo. El ganador del partido disputará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey ante España, que viene de derrotar 2-0 a Francia.

Argentina llegó a esta instancia tras vencer a Suiza 3-1 en tiempo extra en los cuartos de final. Messi no marcó en ese partido, pero sí aportó una asistencia para el gol de Alexis Mac Allister. Inglaterra, por su parte, superó a Noruega 2-1 también en tiempo extra. El partido de este miércoles comenzará a las 16:00 hora argentina.

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