Brutal robo a una jubilada en Mar del Plata: la maniataron, golpearon y amenazaron con cortarle los dedos de los pies

La policía de Mar del Plata detuvo a un hombre acusado de una violenta "entradera" en la casa de una jubilada

Un grupo de delincuentes encapuchados perpetró un brutal robo a una jubilada bajo la modalidad “entradera” en una zona residencial de la ciudad de Mar del Plata, durante un operativo de prevención llevado a cabo por la Comisaría Séptima. El nivel de salvajismo fue tal que amenzaron con cortarle los dedos del pie a la víctima para que entregue el dinero. Así, sufrió graves lesiones.

De acuerdo con la información a la que pudo accededr Infobae, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle artigas Artigas al 700 entre las calles Rejón y Zubiría.

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El operativo se activó tras recibir una alerta sobre el ingreso de varios sujetos a una vivienda particular. Según la información policial, entre dos y cuatro personas irrumpieron en el domicilio, cubiertos con capuchas y guantes, y sometieron a una jubilada de

Los asaltantes maniataron, amordazaron y golpearon a la víctima, infligiéndole lesiones de consideración, al punto que le generaron cortes en los dedos de los pies. Durante el tiempo que permanecieron en el lugar, lograron sustraer aproximadamente $600.000 y diversos elementos de valor, cuya identificación aún está en proceso de verificación por parte de las autoridades.

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El hecho ocurrió en un horario no especificado de la jornada, mientras la damnificada se encontraba en su domicilio. Los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen Polo, que posteriormente fue interceptado por las fuerzas policiales durante un operativo cerrojo en la zona.

La Policía confirmó el secuestro del rodado mencionado, así como de un teléfono celular Samsung con funda negra, guantes de trabajo color naranja y negro, un gorro de lana bordó y una tijera de poda larga marca “Taigwan”, elementos presuntamente empleados durante la comisión del delito.

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La Policía de Mar del Plata exhibe los elementos secuestrados a un detenido por una 'entradera', que incluye cizallas, guantes y un gorro

En el marco de la investigación, personal de la Comisaría Séptima logró la aprehensión de uno de los presuntos integrantes de la banda, identificado como D. A. D. R. Según se informó, este hombre tenía consigo algunos de los elementos sustraídos y vestimenta coincidente con la utilizada durante el robo.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio en Flagrancia (UFIJE), bajo la órbita de la fiscal Dra. Ana Caro. La carátula del expediente quedó establecida como “Robo triplemente agravado por escalamiento, en poblado y en banda y uso de arma”.

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Con respecto al estado de la víctima, informaron que recibió atención médica por las lesiones sufridas y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación debido a la severidad de los cortes y traumatismos provocados durante el asalto. Se aguarda la evolución de su estado de salud para la toma de declaración testimonial ante la fiscalía.

El caso continúa en etapa de investigación, con la intervención de la UFIJE Flagrancia y el seguimiento de nuevas pistas que permitan esclarecer la participación de los prófugos y el destino de los bienes sustraídos.

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Los robos son cada vez más comunes en la zona. De hecho, hace tan solo una semana, un grupo de delincuentes asaltaron un salón de eventos de Mar del Plata.

El hecho ocurrió poco antes de las 19, mientras el lugar se encontraba en plena preparación para una fiesta, con las puertas abiertas y actividad en el interior.

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La secuencia delictiva se desarrolló en cuestión de minutos. Los asaltantes arribaron en dos motocicletas, se dirigieron directamente hacia el ingreso y, al encontrar las puertas sin seguro, ingresaron sin obstáculos. En ese momento, dentro del local trabajaban tres empleadas, una encargada y otro hombre relacionado con la firma, quienes fueron rápidamente reducidos por los delincuentes. Bajo amenazas, fueron obligados a permanecer inmóviles y a no oponer resistencia.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, tras dominar a quienes se encontraban en el salón, los tres hombres se dirigieron con rapidez hacia el sector de oficinas. Allí, lograron acceder a la caja de seguridad del establecimiento y sustrajeron una suma de dinero que las fuentes calificaron como importante. Por el momento, no trascendió el monto exacto del botín.

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