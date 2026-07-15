Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

En el ciclo de Mario Pergolini habló de su experiencia en el rubro gastronómico, el canal de streaming que tuvo y otras experiencias (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Gastón Soffritti pasó por Otro día perdido (Eltrece), el ciclo que conduce Mario Pergolini por Eltrece, y se sinceró sobre su faceta menos conocida: la de emprendedor serial que acumuló más tropiezos que éxitos fuera de los sets de televisión. “Me equivoqué mil veces y tengo cierto camino recorrido que hace que me administre mejor”, reconoció el actor ante un Pergolini.

El perfil emprendedor de Soffritti arrancó temprano. Según reveló, a los 22 o 23 años, junto a dos socios, viajó a Nueva York con la idea de comprar los derechos de obras de Broadway para llevarlas a Buenos Aires. El camino no fue sencillo. La primera respuesta que recibieron fue un rechazo de la empresa que representaba a Laura Eason, autora conocida por su trabajo en House of Cards, quien tenía en cartera la obra que el grupo quería producir. Lejos de rendirse, le escribieron directamente a ella. “Nos dijeron que no, que no nos las iban a vender. Y después le mandamos uno a ella y ahí arrancó otro show. Fuimos a Estados Unidos, la conocimos, dijo: ‘Bueno, dale, se las vendo’”, contó en el programa. Con esos derechos en mano, Soffritti produjo una obra junto a Guillermina Valdés que se mantuvo seis meses en la calle Corrientes.

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Gastón Soffritti contó que viajó a Nueva York para comprar derechos de Broadway y produjo una obra con Guillermina Valdés en la calle Corrientes

Esa experiencia dejó lecciones que el actor fue integrando con los años. “Uno va viendo dónde le va mejor. También esto no deja de ser un negocio: si no dan los números, es difícil que alguien te banque”, reflexionó ante Pergolini. Y agregó que durante mucho tiempo armó equipos demasiado grandes, un error que le costó caro antes de aprender a ajustar los números con más criterio.

El recorrido empresarial de Soffritti no se limitó al teatro. A fines de 2019 abrió Pappa’s Hot, un local de papas fritas artesanales con salsas en la zona de Liniers, Buenos Aires, con la intención de diversificar sus ingresos más allá de la actuación. La pandemia frenó el proyecto antes de que pudiera consolidarse y el local tuvo que cerrar. Tiempo después, el actor relanzó la propuesta bajo el nombre Papa’s Blues, en Ramos Mejía, con un menú ampliado que incorporó hamburguesas y cerveza. El propio Soffritti reconoció públicamente que ese ciclo también tuvo sus altibajos.

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En 2023 llegó otra apuesta: junto a la actriz Cande Molfese y el productor Fernando Blanco, lanzó Loft, un canal de streaming que transmitía en simultáneo por YouTube y Twitch. El proyecto arrancó en abril de ese año con un estudio sin divisiones donde distintos equipos abordaban temáticas variadas, música en vivo y juegos. La audiencia no respondió como esperaban y, dos meses después de su lanzamiento, en junio de 2023, el canal cerró sus transmisiones en vivo.

Loft fue el canal de streaming que Gastón Soffritti lanzó en 2023 con Cande Molfese y Fernando Blanco y que cerró dos meses después

A pesar de ese historial de proyectos que no prosperaron, Soffritti no esquivó el tema en el ciclo de Pergolini. “Uno va viendo dónde le va mejor. Me equivoqué mil veces”, repitió, y explicó que hoy toma decisiones con más información: hace consultoría, habla con su familia y absorbe todo lo que puede del mundo empresarial. “Hago consultorías también y absorbo todo lo que puedo del mundo empresarial para que sea lo más serio posible”, detalló.

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El actor también contó que su relación con el dinero viene de lejos. Desde chico, cuando empezó a trabajar en televisión, tuvo que aprender a administrar sus ingresos en un contexto familiar complejo: sus padres se separaron en plena crisis de 2001 y perdieron gran parte de lo que tenían. “Me tocó ayudar bastante en algún momento”, había contado en una entrevista previa con Infobae. Con el tiempo, y tras varios errores propios, entendió que la plata había que invertirla. “Lo aprendí quizá un poco más tarde de lo que me hubiese gustado”, admitió.

Hoy, Soffritti lidera una productora y se destaca por sus videos virales en redes sociales, donde cocina en casas de desconocidos, un formato que le permitió llegar a nuevas audiencias más allá de la actuación.

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