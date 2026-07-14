Crimen y Justicia

Entró armado a un country de Pilar, atacó a tiros a la actual pareja de su ex y escapó

La víctima fue sorprendida en el country Boca Ratón y recibió dos disparos en las piernas. El agresor, identificado como Claudio Huerta, escapó tras el ataque y continúa prófugo

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Huerta mantenía una relación conflictiva con su ex pareja
Huerta mantenía una relación conflictiva con su ex pareja

Un hombre de 61 años atacó a tiros al actual novio de su ex pareja en un barrio cerrado de Pilar. La víctima, de 33 años, recibió un disparo en cada pierna y fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde permanece fuera de peligro. En tanto, el presunto agresor escapó tras el ataque y continúa siendo buscado por las autoridades.

Fuentes policiales detallaron que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en el country Boca Ratón, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 25. Los efectivos se hicieron presentes en el lugar y entrevistaron a R.C., una mujer de 39 años que aseguró que su ex, identificado como Claudio Huerta, ingresó al barrio y atacó con un arma de fuego a E.O.

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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el agresor extrajo de su cintura un arma de fuego y le efectuó dos disparos al actual novio de la mujer, impactando uno en cada pierna. “Los disparos fueron ejecutados de frente y a pocos metros de distancia, que ingresaron uno en cada pierna, con orificios de entrada y salida”, informó el medio Pilar a Diario.

Como consecuencia, el hombre de 33 años debió ser trasladado al Hospital Central de Pilar, donde quedó internado en observación. Actualmente permanece fuera de peligro.

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Ataque Pilar herido hospital
El novio de la mujer fue trasladado al Hospital Central de Pilar

En tanto, el atacante escapó en una camioneta Toyota Prado gris oscuro. Fuentes del caso señalaron que la relación entre Huerta y su ex pareja era conflictiva, por lo que esa situación aparece como el principal móvil bajo análisis.

En el lugar del hecho intervino la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y relevó pruebas balísticas. La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) trabaja para dar con el sospechoso. La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, quien dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación.

A principios de este año, Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, fue asesinado a balazos en una estación de servicio de Zárate, tras una fuerte discusión con Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, actual pareja de su ex. El episodio ocurrió la noche del domingo 25 de enero, en el playón del establecimiento, donde Martínez había ido a buscar a su hija luego de sus vacaciones.

Testigos señalaron que la pelea se produjo en presencia de la niña y otros menores. Lumbrera, tras un intercambio verbal, extrajo un arma de fuego y disparó varias veces. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Martínez, quien quedó gravemente herido y falleció poco después. Tras el ataque, Lumbrera huyó y fue intensamente buscado por la Policía hasta que fue localizado y detenido en Campana, cuando intentaba despedirse de su familia antes de concretar su fuga.

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