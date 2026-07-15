El Gobierno de Formosa declaró asueto hoy por el partido de Argentina e Inglaterra

El Gobierno de Formosa declaró asueto admiinistrativo para este miércoles por el partido entre Argentina e Inglaterra. (Reuters)

Con motivo del esperado partido entre la selección argentina e Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026, el Gobierno de Formosa declaró asueto administrativo para este miércoles, al considerar que se trata de un encuentro válido por “el torneo deportivo más importante a nivel mundial”.

La medida, que entrará en vigencia desde las 15 -una hora antes del pitazo inicial en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, Estados Unidos- fue oficializada mediante el Decreto Nº 140, firmado por el gobernador Gildo Insfrán, y busca permitir que la población acompañe a la selección nacional en un encuentro considerado de especial interés para la comunidad, según consigna el diario El Comercial.

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Así, el decreto establece el asueto en toda la administración pública provincial e invitó a las municipalidades, comisiones de fomento, los Poderes Legislativo y Judicial, así como a las entidades bancarias públicas y privadas con asiento en la provincia, a adherirse a la disposición.

El decreto establece el asueto en toda la administración pública provincial e invitó a adherirse a la disposición a las municipalidades, comisiones de fomento, los Poderes Legislativo y Judicial, así como a entidades bancarias públicas y privadas con presencia en la jurisdicción.

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Por su parte, el Gobierno del Chaco autorizó de manera excepcional la inasistencia del personal de la administración pública provincial que deba trabajar durante la tarde de este miércoles.

La medida fue comunicada mediante el Memorándum N.º 3 de la Secretaría General de la Gobernación, firmado por Julio Ferro y dirigido a todos los ministerios y secretarías dependientes del Poder Ejecutivo provincial.

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Según consignan medios locales, el documento establece que se justificará la inasistencia del personal que presta servicios en el turno vespertino, y cuyo horario coincida con el desarrollo del partido.

En tanto, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, también dispuso un asueto excepcional para este miércoles, en relación al partido que Argentina e Inglaterra protagonizarán esta tarde por la Copa del Mundo.

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A través de un memorándum emitido por la Subsecretaría de Recursos Humanos, el intendente Othar Macharashvili autorizó el retiro anticipado del personal municipal a partir de las 14, dos horas antes del inicio del encuentro.

El pedido de ATE al Gobierno nacional

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno nacional que declare un asueto administrativo con cese de tareas a partir del mediodía del miércoles 15 de julio para que los empleados de la Administración Pública Nacional —tanto la Administración Central como los Organismos Descentralizados— puedan ver el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

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El reclamo abarca también al personal de entes públicos, empresas y sociedades del Estado. El pedido fue dirigido formalmente al presidente Javier Milei y contempla, según el comunicado del propio sindicato, la garantía de funcionamiento de los servicios básicos mediante guardias mínimas para la atención de urgencias.

“El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en el documento oficial que se presentó al Gobierno Nacional para argumentar su postura de la necesidad del asueto.

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El comunicado que ATE le envió al Gobierno.

El dirigente también reclamó que “el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias”.

La solicitud del gremio de los estatales no prosperó, debido a que desde el Gobierno nacional no se pronunciaron de forma oficial en relación a este pedido.

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