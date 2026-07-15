Esta es la droga que gana terreno en Florida: decomisan más de 54 kilos de metanfetamina y hallan laboratorios clandestinos

Las autoridades federales incautaron más de 54 kilogramos de metanfetamina y detectaron laboratorios clandestinos en Palm Beach, en un avance del narcotráfico en el sur de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales informaron la incautación de más de 54 kilogramos de metanfetamina y el hallazgo de laboratorios clandestinos en Palm Beach, lo que evidencia un crecimiento sin precedentes del tráfico y la producción local de esta droga en el sur de Florida. El fenómeno impacta a condados como Palm Beach y Martin, donde la presencia de metanfetamina supera históricamente a la cocaína en volumen durante el último año, según datos oficiales. Los operativos, realizados a inicios de julio de 2026, responden a un contexto de presión por el aumento de precios de la cocaína y la diversificación de las rutas de ingreso de estupefacientes en la región.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la reciente incautación de casi 120 libras de metanfetamina representa una cifra inédita en el sur de Florida. Parte de la droga confiscada incluía mezclas con fentanilo, lo que incrementa el riesgo sanitario. Autoridades federales y del Martin County Sheriff’s Office confirmaron que la detección de laboratorios en Palm Beach indica una tendencia hacia la producción local, modificando el patrón tradicional de ingreso desde otros estados o países. Estos datos fueron reportados por medios como NBC Miami y WPTV News, que citaron fuentes institucionales.

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El incremento del tráfico de metanfetamina, históricamente vinculado al oeste de Estados Unidos, ahora se consolida en el sureste del país. Desde 2025, la DEA y otras agencias federales registran un crecimiento sostenido, impulsado por factores económicos, rutas de contrabando marítimas y terrestres, y cambios en la rentabilidad de las drogas ilícitas. Las autoridades atribuyen este repunte al encarecimiento de la cocaína y a la mayor accesibilidad de la metanfetamina para distribuidores y consumidores.

¿Por qué la metanfetamina crece en el sur de Florida?

El aumento de la metanfetamina en el sur de Florida responde a una combinación de factores económicos y logísticos. Según la DEA, el precio de la cocaína en la región oscila entre 600 y 1.000 dólares por onza, mientras que la metanfetamina puede adquirirse por la mitad, lo que la convierte en una opción más viable para redes de distribución y consumidores. Así lo explicó el agente especial Kevin Bobbitt, de la oficina de la DEA en West Palm Beach, quien declaró a NBC Miami: “Desde el punto de vista económico, es mucho más barato conseguir metanfetamina”.

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De acuerdo con el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., entre octubre de 2025 y junio de 2026 se registraron 1.953 incautaciones de metanfetamina en Florida, superando a las 1.701 de cocaína. El volumen incautado de metanfetamina en ese periodo alcanzó 10.329 libras (4.686 kilogramos), frente a 4.910 libras (2.228 kilogramos) de cocaína. Esta diferencia marca un cambio de tendencia en las drogas más traficadas en la región.

La DEA informó que la incautación de casi 120 libras de metanfetamina en el sur de Florida marcó una cifra inédita y parte del cargamento contenía fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo está actuando la DEA frente a la metanfetamina en Florida?

Las estrategias de la DEA y las agencias locales incluyen operativos conjuntos, refuerzo de la presencia policial y campañas para que la comunidad reporte actividades sospechosas. Uno de los operativos más recientes, conocido como “Hurricane”, fue coordinado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), logrando la detención de 46 personas, la incautación de 94 armas de fuego y el decomiso de 9,4 kilogramos de diferentes drogas, incluida la metanfetamina.

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El fiscal federal Jason Reding Quiñones declaró que “los agentes y oficiales han logrado sacar de circulación armas ilegales y narcóticos en Palm Beach County y en todo el sur de Florida”. Por su parte, el agente especial Miles Aley, a cargo de la división Miami de la DEA, remarcó que “el trabajo conjunto de las agencias federales, estatales y locales permite comunidades más seguras”.

¿Cuáles son los riesgos del aumento de laboratorios clandestinos?

El hallazgo de laboratorios clandestinos en Palm Beach confirma un cambio de dinámica: parte de la metanfetamina ya no solo ingresa desde el exterior, sino que también se produce localmente. Este fenómeno complica la labor policial, al multiplicar los puntos de producción y dificultar la detección, según la DEA.

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Además, parte de la droga incautada presentaba mezclas con fentanilo, un opioide sintético de alta toxicidad. Esto eleva el riesgo de intoxicaciones y sobredosis entre los consumidores, según alertó la DEA. En palabras del mayor Rubén Romero, del Martin County Sheriff’s Office, “lo único que podemos hacer es interrumpir sus operaciones para que los traficantes no puedan entrar con tanta facilidad, quitarles el producto, educar a la comunidad sobre los riesgos de la metanfetamina y la cocaína y poner más oficiales en las calles”.

La DEA atribuyó el crecimiento de la metanfetamina en Florida al aumento del precio de la cocaína y a una mayor rentabilidad para distribuidores y consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la geografía de Florida en el tráfico de drogas?

La posición geográfica de Florida facilita el ingreso de drogas por mar y tierra, lo que convierte a la región en un punto estratégico para el narcotráfico. Las autoridades destacan que la cercanía con el Caribe y la existencia de rutas marítimas y terrestres favorecen la llegada de cargamentos desde Sudamérica, Centroamérica y otras zonas productoras.

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La DEA y el Martin County Sheriff’s Office subrayan que la expansión de laboratorios clandestinos responde a la necesidad de reducir costos y riesgos asociados al transporte de grandes volúmenes de droga. La producción local permite una distribución más ágil y dificulta la trazabilidad de los cargamentos.

¿Qué dice la estadística sobre la metanfetamina en Florida?

En el último año fiscal, la DEA y el Servicio de Inspección Postal reportaron más de 10.000 libras (4.500 kg) de metanfetamina incautadas en Florida.

En el mismo periodo, las incautaciones de cocaína alcanzaron poco más de 4.900 libras (2.200 kg) .

El precio de la metanfetamina se mantiene en torno al 50 % del valor de la cocaína , según fuentes oficiales.

Las operaciones federales y estatales han desmantelado al menos un laboratorio clandestino en Palm Beach en los últimos meses.

El hallazgo de laboratorios clandestinos en Palm Beach confirmó una producción local de metanfetamina que reduce costos de transporte y dificulta la detección policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas se están tomando para combatir el tráfico de metanfetamina?

Las autoridades refuerzan los controles en puertos, aeropuertos y carreteras, además de aumentar la presencia policial en zonas identificadas como vulnerables al narcotráfico. La DEA sostiene que la colaboración ciudadana es esencial para detectar laboratorios clandestinos y redes de distribución.

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El fiscal federal y representantes de la DEA insisten en la importancia de la cooperación interinstitucional. Tras la operación Hurricane, la fiscalía federal aseguró que se mantendrán los controles y operativos en los condados más afectados. Las campañas de información y prevención también forman parte de la estrategia para reducir el consumo y el tráfico.

¿Cómo afecta esto a la población y qué se puede esperar?

El avance de la metanfetamina en el sur de Florida implica riesgos adicionales para la salud pública debido a la presencia de mezclas con fentanilo y a la proliferación de laboratorios clandestinos. Las autoridades anticipan que el fenómeno podría extenderse a otros condados, por lo que recomiendan a los residentes informar sobre cualquier actividad sospechosa y mantenerse atentos a las campañas de prevención.

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El despliegue de nuevas operaciones y la coordinación entre agencias federales, estatales y locales seguirán siendo las principales herramientas para enfrentar el incremento de la metanfetamina en la región. Se prevé que las acciones policiales continúen en los próximos meses, con énfasis en la detección de laboratorios y la desarticulación de redes de distribución.