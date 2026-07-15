Guatemala

Xultún en Guatemala guardaba más que arte: once jeroglíficos abren una ventana a la ciencia y revela a matemático maya

El nuevo desciframiento de los murales permitió identificar a Sak Tahn Waax como autor de un registro científico único, una pista clave para entender cómo esa civilización conectaba el tiempo con el cielo

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El desciframiento de Xultún se apoyó en dibujos, fotografías y escaneos digitales que permitieron documentar cómo los mayas vinculaban calendarios y observaciones del cielo.
El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala informó que el desciframiento de los murales de Xultún identificó a Sak Tahn Waax como autor de una fórmula matemática y astronómica. (Ministerio de Cultura y Deportes) (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala informó sobre nuevos hallazgos en la lectura de los jeroglíficos de los murales de Xultún: el desciframiento permitió identificar a Sak Tahn Waax como autor de una compleja fórmula matemática y astronómica, un dato que amplía el conocimiento sobre la ciencia maya y sobre una obra que, hasta ahora, es el único ejemplo conocido atribuido a un matemático de ese período.

Según el contenido difundido por las autoridades guatemaltecas, el avance fue posible tras el análisis epigráfico de más de 50 microtextos matemáticos y astronómicos inscritos en la pared.

Ese trabajo permitió comprender el funcionamiento de las matemáticas mayas y revelar once jeroglíficos que finalmente pudieron ser leídos.

Durante la presentación oficial se indicó que el texto jeroglífico descifrado se localiza en un mural de Xultún. El nombre identificado, Sak Tahn Waax, puede traducirse como “Zorro de Pecho Blanco”.

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El sitio del hallazgo está en San Bartolo, en la Pirámide de las Pinturas, Sub-1A, y fue fechado entre finales del Preclásico Medio, hacia 300 a.C., y el Preclásico Tardío, hacia 100 d.C. La información fue dada a conocer por investigadores del Proyecto Regional Arqueológico San Bartolo–Xultún, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

“Si bien se han identificado firmas de artistas y escultores en vasijas de cerámica pintada y monumentos tallados, los especialistas responsables de los cálculos cronológicos habían permanecido en el anonimato”, afirmó el autor principal de la investigación, Franco D. Rossi, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

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El desciframiento de Xultún se apoyó en dibujos, fotografías y escaneos digitales que permitieron documentar cómo los mayas vinculaban calendarios y observaciones del cielo.
El texto jeroglífico descifrado en Xultún identificó el nombre Sak Tahn Waax, que puede traducirse como “Zorro de Pecho Blanco”, como el primer astrónomo y matemático de Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes) (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El mural conserva cálculos sobre ciclos rituales, solares y planetarios

Los investigadores identificaron, además del nombre del autor, diversos cálculos y tablas que emplean unidades de tiempo astronómicas y calendáricas. Las relaciones entre esos registros fueron descritas como únicas dentro de los textos mayas descubiertos hasta la fecha.

Esos cálculos muestran conocimiento de los patrones entre distintos ciclos temporales: el recuento ritual de 260 días, el año solar y los ciclos de Venus y Marte. El bloque de inscripciones pertenece a un conjunto descubierto en 2010 en la estructura 10K-2.

De acuerdo con la publicación, esa estructura habría funcionado como un posible espacio residencial dentro del sitio arqueológico. Los investigadores consideran que allí pudo haber vivido este matemático junto con otros Taaj, especialistas mayas en astronomía y matemáticas.

El desciframiento de Xultún se apoyó en dibujos, fotografías y escaneos digitales que permitieron documentar cómo los mayas vinculaban calendarios y observaciones del cielo.
Los investigadores indicaron que el bloque de inscripciones pertenece a un conjunto descubierto en 2010 en la estructura 10K-2 de Xultún. (Ministerio de Cultura y Deportes) (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El desciframiento se apoyó en dibujos, fotografías y escaneos digitales

La lectura de las inscripciones se realizó a partir de dibujos a escala, fotografías y escaneos que luego fueron mejorados digitalmente. Ese proceso técnico permitió hacer visibles signos que no habían podido interpretarse con anterioridad.

El resultado central del estudio responde de forma directa a la pregunta sobre qué se encontró en Xultún: un texto que identifica por nombre al autor de una fórmula matemática y astronómica y un conjunto de registros que documentan cómo los mayas vinculaban sus sistemas calendáricos con observaciones del cielo.

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala informó que el desciframiento de los murales de Xultún identificó a Sak Tahn Waax como autor de una fórmula matemática y astronómica. El análisis epigráfico de más de 50 microtextos matemáticos y astronómicos permitió leer once jeroglíficos de los murales de Xultún. El texto jeroglífico descifrado en Xultún identificó el nombre Sak Tahn Waax, que puede traducirse como “Zorro de Pecho Blanco”. (MCD Guatemala)

El hallazgo refuerza el valor de los murales de Xultún como una fuente excepcional para estudiar la escritura jeroglífica, la astronomía y las matemáticas de la civilización maya. Hasta la fecha, ese texto sigue siendo el único ejemplo conocido de una obra atribuida a un matemático maya del período Clásico.

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