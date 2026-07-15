Cuáles son las provincias con mayor morosidad entre las familias y a cuánto asciende en cada una

La proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable. REUTERS/Francisco Loureiro

La morosidad de las familias volvió a subir en mayo y llegó al 15,9%, lo que implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto a abril. La problemática ya generó que casi 7 millones de personas dejaran de ser “sujetos de crédito”. En este marco, se observa una importante heterogeneidad a lo largo del país: en algunas regiones la irregularidad más que duplica el promedio.

La consultora Analytica señaló que, en términos generales, la proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior, al ubicarse en el 26,8% de la población, equivalente a 5,3 millones de personas.

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Asimismo, precisó que se registran 19,8 millones de personas con algún crédito en el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, Fintech (Mercado Pago y Tarjeta Naranja) , mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

Casi 7 millones de personas dejaron de ser “sujetos de crédito” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes tienen deudas exclusivamente con bancos, el 20% registra atrasos en los pagos, frente al 28,4% de los que solo están endeudados con fintech. Al ponderar por el volumen de la deuda, las tasas de irregularidad descienden al 12,6% en los bancos, al 21,6% en las fintech y alcanzan el 46,9% en el resto de las entidades financieras.

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En comparación con abril, la proporción de deudores en mora aumentó principalmente entre quienes mantienen créditos únicamente con bancos (+0,8 puntos porcentuales) y entre aquellos que combinan deudas con bancos, fintech y otros proveedores de crédito (+0,9 puntos).

En cambio, indicó la consultora, los endeudados únicamente con otros proveedores mostraron la mayor caída relativa de personas en situación irregular (-1,2 p.p.), producto de una baja en la cantidad de morosos (-5,6%) más pronunciada que la reducción general de este tipo de deudores (-4,4%).

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Distribución regional

Ahora bien, “tanto los niveles de endeudamiento en el sistema formal como la mora tienen una distribución heterogénea entre regiones”, remarcó Analytica.

En las provincias del NOA la proporción de deudores morosos sobre el total es la más alta, liderada por San Juan (35,2%), Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34,0%).

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En el otro extremo, los ratios más bajos se observan en CABA (16,1%), seguida por La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).

Porcentaje de deudores en mora por provincia

El informe destacó que se registró una leve mejora relativa en la mayoría de las provincias, siendo La Rioja la más favorecida (-1,2 p.p.). Sin embargo, el porcentaje de deudores morosos tuvo un leve aumento en las provincias más pobladas, como Buenos Aires (+0,1 p.p.), Santa Fe (+0,3 p.p.) y Córdoba (+0,3 p.p.).

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La provincia de Buenos Aires, que concentra el 36,4% de los deudores y el 37,8% de los deudores en mora, muestra diferencias importantes entre los partidos que componen el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia.

El 27,8% de los deudores de la provincia de Buenos Aires registra al menos un crédito en mora tardía. Al desagregar la información, la tasa alcanza el 30,5% en los municipios del conurbano y el 23,1% en el resto de la provincia, sin variaciones significativas respecto del mes anterior.

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Cabe señalar que la incidencia del crédito cada 1.000 habitantes suele ser menor en las provincias del norte que en el resto del país. En ese contexto, Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy son las jurisdicciones con la menor cantidad de deudores formales en relación con el tamaño de su población.

En comparación con abril, las mayores caídas relativas en la cantidad de deudores se registraron, en gran medida, en provincias con mayores tasas de mora, como Catamarca (-1,9%), San Juan (-1,8%), Santiago del Estero (-1,4%), Tucumán (-1,2%) y La Rioja (-1,1%).

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En estos casos, la disminución se concentró principalmente entre los deudores que se encontraban en situación de mora, lo que explica en gran medida la mejora del índice de irregularidad.

En contraste, no se observaron incrementos significativos en la cantidad de deudores en ninguna provincia. El mayor aumento se registró en Jujuy, con una suba del 0,6%.

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Al considerar la mediana de los montos adeudados por persona, los mayores montos correspondieron a las provincias patagónicas como Santa Cruz ($1.771.000), Neuquén ($1.766.000) y Tierra del Fuego ($1.732.000), lo que se vincula con un nivel de precios más alto.

Al considerar la mediana de los montos adeudados por persona, los mayores montos correspondieron a las provincias patagónicas

Los mayores aumentos en la deuda mediana en relación a abril se dieron en Jujuy (+8,4%) y Chaco (+7,2%), Santiago del Estero (+5,6%) y Tucumán (+5,0%), mientras que se registraron leves caídas en Catamarca (-0,4%), Santa Cruz (-0,5%) y Santa Fe (-0,9%).

Vale mencionar el caso particular de Tierra del Fuego, donde la deuda mediana se redujo un 29,4%, al mismo tiempo que la cantidad de deudores disminuyó un 7,1%.