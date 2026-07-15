Economía

Cuáles son las provincias con mayor morosidad entre las familias y a cuánto asciende en cada una

El récord del indicador esconde una fuerte heterogeneidad regional, con un comportamiento diferenciado entre los deudores

Guardar
Google icon
La proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable. REUTERS/Francisco Loureiro
La proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable. REUTERS/Francisco Loureiro

La morosidad de las familias volvió a subir en mayo y llegó al 15,9%, lo que implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto a abril. La problemática ya generó que casi 7 millones de personas dejaran de ser “sujetos de crédito”. En este marco, se observa una importante heterogeneidad a lo largo del país: en algunas regiones la irregularidad más que duplica el promedio.

La consultora Analytica señaló que, en términos generales, la proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior, al ubicarse en el 26,8% de la población, equivalente a 5,3 millones de personas.

PUBLICIDAD

Asimismo, precisó que se registran 19,8 millones de personas con algún crédito en el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, Fintech (Mercado Pago y Tarjeta Naranja) , mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
Casi 7 millones de personas dejaron de ser “sujetos de crédito” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes tienen deudas exclusivamente con bancos, el 20% registra atrasos en los pagos, frente al 28,4% de los que solo están endeudados con fintech. Al ponderar por el volumen de la deuda, las tasas de irregularidad descienden al 12,6% en los bancos, al 21,6% en las fintech y alcanzan el 46,9% en el resto de las entidades financieras.

PUBLICIDAD

En comparación con abril, la proporción de deudores en mora aumentó principalmente entre quienes mantienen créditos únicamente con bancos (+0,8 puntos porcentuales) y entre aquellos que combinan deudas con bancos, fintech y otros proveedores de crédito (+0,9 puntos).

En cambio, indicó la consultora, los endeudados únicamente con otros proveedores mostraron la mayor caída relativa de personas en situación irregular (-1,2 p.p.), producto de una baja en la cantidad de morosos (-5,6%) más pronunciada que la reducción general de este tipo de deudores (-4,4%).

Distribución regional

Ahora bien, “tanto los niveles de endeudamiento en el sistema formal como la mora tienen una distribución heterogénea entre regiones”, remarcó Analytica.

En las provincias del NOA la proporción de deudores morosos sobre el total es la más alta, liderada por San Juan (35,2%), Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34,0%).

En el otro extremo, los ratios más bajos se observan en CABA (16,1%), seguida por La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).

Infografía sobre Argentina con mapa de provincias que indica porcentajes de deudores en mora y gráfico de barras con su variación mensual, fuente Analytica
Porcentaje de deudores en mora por provincia

El informe destacó que se registró una leve mejora relativa en la mayoría de las provincias, siendo La Rioja la más favorecida (-1,2 p.p.). Sin embargo, el porcentaje de deudores morosos tuvo un leve aumento en las provincias más pobladas, como Buenos Aires (+0,1 p.p.), Santa Fe (+0,3 p.p.) y Córdoba (+0,3 p.p.).

La provincia de Buenos Aires, que concentra el 36,4% de los deudores y el 37,8% de los deudores en mora, muestra diferencias importantes entre los partidos que componen el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia.

El 27,8% de los deudores de la provincia de Buenos Aires registra al menos un crédito en mora tardía. Al desagregar la información, la tasa alcanza el 30,5% en los municipios del conurbano y el 23,1% en el resto de la provincia, sin variaciones significativas respecto del mes anterior.

Cabe señalar que la incidencia del crédito cada 1.000 habitantes suele ser menor en las provincias del norte que en el resto del país. En ese contexto, Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy son las jurisdicciones con la menor cantidad de deudores formales en relación con el tamaño de su población.

En comparación con abril, las mayores caídas relativas en la cantidad de deudores se registraron, en gran medida, en provincias con mayores tasas de mora, como Catamarca (-1,9%), San Juan (-1,8%), Santiago del Estero (-1,4%), Tucumán (-1,2%) y La Rioja (-1,1%).

En estos casos, la disminución se concentró principalmente entre los deudores que se encontraban en situación de mora, lo que explica en gran medida la mejora del índice de irregularidad.

En contraste, no se observaron incrementos significativos en la cantidad de deudores en ninguna provincia. El mayor aumento se registró en Jujuy, con una suba del 0,6%.

Al considerar la mediana de los montos adeudados por persona, los mayores montos correspondieron a las provincias patagónicas como Santa Cruz ($1.771.000), Neuquén ($1.766.000) y Tierra del Fuego ($1.732.000), lo que se vincula con un nivel de precios más alto.

Diagrama con un mapa de Argentina mostrando deudores por provincia y un gráfico de barras con el monto adeudado por persona en cada provincia, con fuente
Al considerar la mediana de los montos adeudados por persona, los mayores montos correspondieron a las provincias patagónicas

Los mayores aumentos en la deuda mediana en relación a abril se dieron en Jujuy (+8,4%) y Chaco (+7,2%), Santiago del Estero (+5,6%) y Tucumán (+5,0%), mientras que se registraron leves caídas en Catamarca (-0,4%), Santa Cruz (-0,5%) y Santa Fe (-0,9%).

Vale mencionar el caso particular de Tierra del Fuego, donde la deuda mediana se redujo un 29,4%, al mismo tiempo que la cantidad de deudores disminuyó un 7,1%.

Temas Relacionados

morosidadcréditoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo plan de pagos ARCA 2026: cómo funciona y quiénes pueden acceder

El organismo habilitó un régimen especial para regularizar deudas vencidas hasta el 30 de junio. Está destinado a MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro y permite financiar obligaciones en hasta 18 cuotas, según el tipo de contribuyente

Nuevo plan de pagos ARCA 2026: cómo funciona y quiénes pueden acceder

Brasil aumentará al 32% la mezcla del etanol en la gasolina para contener los precios por la crisis en Medio Oriente

La decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Energética, que dispuso la medida por un período inicial de 180 días

Brasil aumentará al 32% la mezcla del etanol en la gasolina para contener los precios por la crisis en Medio Oriente

El Mercosur y Canadá acordaron intensificar sus negociaciones para sellar un tratado de libre comercio

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, dijo que el objetivo es concretarlo “idealmente antes del final de este año”

El Mercosur y Canadá acordaron intensificar sus negociaciones para sellar un tratado de libre comercio

El Gobierno abre una nueva licitación para buscar gas y petróleo frente a las costas de Mar del Plata

El Gobierno publicó este miércoles un decreto que abre un concurso internacional para explorar un bloque de 5.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino

El Gobierno abre una nueva licitación para buscar gas y petróleo frente a las costas de Mar del Plata

Mal trimestre para la economía china: creció al ritmo más lento en tres años y Beijing se queja de un entorno “inestable e incierto”

Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística del régimen de Xi Jinping están por debajo de las previsiones y reavivan dudas sobre la solidez de la recuperación, mientras la demanda interna sigue estancada

Mal trimestre para la economía china: creció al ritmo más lento en tres años y Beijing se queja de un entorno “inestable e incierto”

DEPORTES

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Insólito comunicado de un club brasileño: anunciaron la salida de un defensor en redes con videos de errores

La formación de Argentina que piensa Scaloni para jugar contra Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Un diario inglés publicó un artículo en el que reveló “los 10 trucos sucios” del Dibu Martínez

La inesperada promesa de Tom Holland, el actor de Spider-Man, si Inglaterra gana el Mundial 2026 en la previa al choque con Argentina

TELESHOW

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

La actriz de American Horror Story fanática de Argentina y La Mona Jiménez: “Lo abracé y le confesé mi amor”

El cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo de Paul, en Atlanta: el divertido festejo con los niños de la Scaloneta

La insólita frase de José María Listorti a Rodrigo Vagoneta el día que se conocieron: “O está loco o es un genio”

Ekaterina Ojeda debutó en La Jaula de la Moda: el desenfado de la joven que estalló por el escándalo con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Juana Fernández, la secretaria técnica que logró la primera votación unánime a favor de la agenda de género de Ecuador, en Infobae

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión