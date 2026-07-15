Nicaragua

La nicaragüense Tatiana Guzmán blindará el VAR en el duelo de alta tensión entre Argentina e Inglaterra

La nicaragüense Tatiana Guzmán será una de las encargadas de blindar la justicia deportiva. La nica formará parte del equipo de videoarbitraje como Soporte VAR en la semifinal de hoy entre Argentina e Inglaterra

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Tatiana Guzmán sumará hoy su histórica 13.ª asignación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Cortesía FIFA).
Tatiana Guzmán sumará hoy su histórica 13.ª asignación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Cortesía FIFA).

El arbitraje de Nicaragua vuelve a vestirse de gala en el escenario más importante del fútbol internacional. La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) confirmó de manera oficial que la árbitra nacional, Tatiana Guzmán, ha sido asignada para formar parte de la terna arbitral en el crucial enfrentamiento de hoy entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este partido, que paralizará al planeta por la histórica rivalidad y el boleto a la gran final en juego, contará con un equipo arbitral de primer nivel en el que la pinolera tendrá un rol fundamental para garantizar la justicia deportiva desde las alturas.

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Para este trascendental choque de semifinales, Guzmán se desempeñará como Soporte VAR (Support Video Assistant Referee) desde la cabina tecnológica. Su principal función será asistir al equipo de videoarbitraje en la gestión de las revisiones, manteniendo la fluidez de la comunicación y el análisis de las jugadas polémicas que puedan definir el rumbo del encuentro.

Guzmán compartirá cabina y responsabilidades con un equipo de colegiados de enorme experiencia internacional. La designación completa de la FIFA para el partido de hoy está conformada de la siguiente manera:

  • Árbitro central: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Asistentes de línea: Corey Parker y Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
  • Árbitro VAR principal: Marco Di Bello (Italia)
  • AVAR (Asistente de VAR): Juan Lara (Chile)
  • Soporte VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Esta combinación de experiencia de la Concacaf, UEFA y Conmebol busca blindar las decisiones arbitrales en un partido de altísima tensión política y deportiva.

Los presentadores de Campeones TV analizan la decimotercera participación de la árbitra Tatiana Guzmán, quien estará en el VAR para la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Una copa mundial de récord: 13 asignaciones oficiales

Con el pitazo inicial del partido de hoy entre Argentina e Inglaterra, la nicaragüense alcanzará su 13.ª asignación oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta cifra no solo consolida su posición como una de las máximas referentes del arbitraje en Centroamérica, sino que la coloca en la élite del videoarbitraje a nivel global.

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La consistencia y precisión de la nicaragüense han sido clave para ganarse la confianza de la Comisión de Árbitros de la FIFA a lo largo de todo el campeonato. Su constancia le ha permitido tener un torneo sumamente activo en la cabina tecnológica, dividiendo sus apariciones de la siguiente manera:

  • Fase de Grupos: Acumuló un total de 8 partidos cumpliendo funciones cruciales en el videoarbitraje, adaptándose al ritmo intenso del inicio del torneo.
  • Fase Eliminatoria: Con la semifinal de hoy, sumará 5 compromisos en las rondas de eliminación directa. Su camino en los partidos de “matar o morir” incluyó participaciones previas de alta exigencia en las fases de dieciseisavos, octavos y cuartos de final.
Desde la cabina del VAR, Tatiana Guzmán cumplirá hoy funciones de soporte en un duelo de alta tensión.
Desde la cabina del VAR, Tatiana Guzmán cumplirá hoy funciones de soporte en un duelo de alta tensión.

Ante este panorama, al llegar a las instancias finales de una Copa del Mundo masculina es un hito sin precedentes para el balompié nicaragüense, demostrando que el talento del país tiene la capacidad de brillar en los reflectores más exigentes del deporte rey.

El desempeño de Guzmán no solo abre las puertas para las futuras generaciones de árbitros y árbitras en Nicaragua, sino que ratifica la importancia de la capacitación tecnológica en el fútbol moderno. Hoy, mientras los ojos del mundo se posan sobre las estrellas de Argentina e Inglaterra, una parte del corazón de Nicaragua estará en la cabina del VAR defendiendo la transparencia del juego.

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