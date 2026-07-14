Crimen y Justicia

Procesaron a los acusados del intento de robo boquetero al Banco Provincia

La decisión estuvo a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez. Entre los imputados se encuentra Carlos Daniel Maidana, el líder de la banda, un histórico hampón con un fuerte prontuario

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La Policía bonaerense detuvo al líder de una banda que intentó ejecutar un robo boquetero en la sede del Banco Provincia de la localidad de Baradero

El domingo 14 de junio pasado, el intento de robo al Banco Provincia de Baradero, provincia de Buenos Aires, se convirtió en uno de los episodios más curiosos del delito en la historia reciente. Once delincuentes, varios de ellos con prontuarios pesados de larga data, intentaron taladrar un túnel desde una ferretería contigua para llegar a la bóveda del banco, sin saber que la Policía Bonaerense los estaba siguiendo. Una alarma que activaron los forzó a huir. Del otro lado, en la calle, la Bonaerense los esperaba. Apenas llegaron a raspar el piso. Así, todos terminaron detenidos.

La banda era un grupo curioso, heterogéneo. “Una ensalada de cacos viejos que se fueron juntando”, dice un investigador. Algunos, por ejemplo, ya pasaron la edad jubilatoria.

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Este martes, un mes más tarde, el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez procesó a los once sospechosos por el delito de tentativa de robo agravado y en banda tras una exhaustiva investigación del secretario Claudio Galdi, con la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos de la fuerza provincial y la DUOF Morón de la PFA.

Siete de ellos —los de mayor prontuario— recibieron prisión preventiva. Los restantes, en cambio, fueron liberados, aunque sujetos al proceso. Los embargos para cada uno promedian los $20 millones, aseguran fuentes del caso a Infobae. La acusación de asociación ilícita fue descartada.

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Siete de los doce detenidos en Baradero
Siete de los doce detenidos en Baradero

La banda, aseguran fuentes claves del caso a Infobae, había sido investigada durante los 20 días previos al ataque. Los delincuentes barajaron dos posibles blancos, según la inteligencia policial recolectada: la sucursal de Baradero del Banco Provincia, ubicada en la calle Laprida, o la de Morón, lo que dio intervención a la Justicia federal de esa jurisdicción, al ser el Banco Provincia un objetivo público. La competencia de la Justicia provincial fue descartada por el juez Rodríguez.

Los investigadores secuestraron varias herramientas —palas, amoladoras y discos de repuestos, mazas, alicates—, bolsas de escombros que no llegaron a ser llenadas, dos pistolas y cuatro celulares que podrán ser peritados. También se secuestraron dos camionetas, una Iveco Daily blanca y una Volkswagen.

Entre los detenidos se encuentra el presunto capo de la banda, Carlos Daniel Maidana, ex policía de la Federal, con una vieja historia en el submundo. Guardaba un fusil FAL en su aguantadero de Moreno, para empezar, junto con un chaleco antibalas y una Toyota Hilux con pedido de secuestro.

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Carlos Daniel Maidana

Según un informe reservado del caso, el ex policía registró causas en su contra durante los últimos 25 años por delitos como piratería del asfalto, extorsión y falsificación de documento, además de una antigua causa por robo calificado tramitada en el Tribunal N°3 de Lomas de Zamora.

Maidana fue un buchón de la Justicia. Declaró como arrepentido en la causa que terminó con la destitución del ex fiscal Claudio Scapolan por fabular un operativo narco de 500 kilos de cocaína. El aporte de Maidana fue fuertemente criticado por la Justicia. Su crédito más oscuro, sin embargo, es su viejo vínculo con Diego Xavier Guastini, financista de narcos, asesinado en octubre de 2019, un crimen que sigue impune hasta hoy.

Irónicamente, fue el relato de un buchón lo que llevó a frustrar el robo al Banco Provincia.

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