Economía

Cerraron más de 27.000 empresas en los últimos dos años y medio: cuáles son los sectores más afectados

El relevamiento surge de datos de la SRT, que sólo contempla a empleadores con al menos un trabajador registrado. La brecha entre empresas y empleo revela procesos de concentración en varias actividades

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Vista horizontal de una perfumería con persiana metálica bajada y un cartel rojo que dice "CERRADO" en un centro comercial, con figuras borrosas de personas pasando.
Desde noviembre de 2023, la administración pública perdió a más de 63.500 trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de empresas activas en la Argentina volvió a caer en abril y acumuló más de 27.000 cierres desde que el presidente Javier Milei asumió su cargo. El fenómeno no es uniforme: hay actividades que lograron sostener o incluso ampliar su base de empleadores, mientras que otras redujeron de manera notoria su presencia en la economía.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en noviembre de 2023, el mes previo a que Javier Milei asumiera la Presidencia, había 511.337 empresas registradas en el país. En abril de 2026, último dato disponible, ese número había bajado a 484.095. La diferencia equivale a 27.242 empresas menos en poco más de dos años de gestión.

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Es importante aclarar que la SRT releva únicamente a las empresas que tienen al menos un trabajador registrado. Esto significa que el universo medido no incluye a las empresas unipersonales ni a la economía informal, por lo que el número real de unidades productivas que dejaron de operar en el país podría ser distinto al que surge de este registro.

La caída no se limitó a la cantidad de empleadores. La cifra de trabajadores registrados también retrocedió en el mismo período, de 9.840.290 a 9.515.777, una pérdida de 324.513 puestos de trabajo formales.

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Los sectores con más empresas perdidas

El comercio fue el sector que más empleadores perdió en términos absolutos desde noviembre de 2023: pasó de 149.038 a 141.753 empresas, una baja de 7.285 firmas (-4,9%). Le siguió transporte y almacenamiento, que retrocedió de 39.394 a 32.965 empresas (-6.429) y fue el de peor caída porcentual (-16,3%). Servicios inmobiliarios bajó de 29.621 a 25.686, con una pérdida de 3.935 empresas, e industria manufacturera pasó de 49.556 a 46.005, un recorte de 3.551 unidades productivas.

Entre los sectores más afectados también aparecen los servicios profesionales, que cayeron de 31.011 a 28.431 empresas, una diferencia de 2.580 firmas, y la agricultura, que bajó de 53.554 a 51.355, con 2.199 empleadores menos. La construcción, por su parte, pasó de 21.672 a 19.774 empresas, una reducción de 1.898 firmas.

Las cinco excepciones

No todos los rubros mostraron el mismo comportamiento. Cinco sectores lograron crecer en cantidad de empresas en los primeros 29 meses de la gestión Milei. Servicios de asociaciones y personales sumó 2.023 empresas nuevas en el período. Actividades administrativas incorporó 1.026 empleadores, de 11.468 a 12.494, y fue uno de los pocos sectores que creció tanto en empresas como reforzó su presencia relativa dentro del total.

Explotación de minas y canteras y “electricidad y gas” también terminaron el período con más empresas que en noviembre de 2023, aunque con variaciones menores: 28 y 12 empleadores adicionales, respectivamente.

El quinto rubro con resultado positivo no corresponde a la rama privada, sino que se trata justamente de la administración pública, que sumó 67 unidades productivas.

Una foto distinta si se mira el empleo

Ahora bien, el ranking cambia si en lugar de la cantidad de empresas se observa la cantidad de trabajadores registrados por sector. Industria manufacturera es, en ese caso, la actividad más golpeada: perdió 81.795 puestos de trabajo, al pasar de 1.214.714 a 1.132.919 trabajadores. La construcción también aparece entre las más afectadas en materia de empleo, con una caída de 74.840 puestos, de 476.710 a 401.870, pese a que en cantidad de empresas su retroceso había sido menor al de otros sectores.

Trabajador industrial arrodillado soldando una viga de metal en una fábrica, usando casco de protección, guantes y mandil. Se observan chispas emergiendo del punto de soldadura y carteles de seguridad en la pared, mientras otros trabajadores al fondo usan equipo de protección.
La industria manufacturera es el sector que más puestos de trabajo registrados perdió desde el inicio de la gestión, con una caída de 81.795 empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transporte y almacenamiento repite entre los más perjudicados también en esta variable, con una baja de 65.605 trabajadores. Un caso particular es el de la administración pública, que sumó 67 empleadores más en el período, pero al mismo tiempo perdió 63.535 puestos de trabajo.

En tanto, el comercio, que lideró la pérdida de empresas, tuvo una caída de empleo comparativamente más acotada: bajó de 1.259.584 a 1.250.041 trabajadores, una diferencia de 9.543. Esto sugiere que buena parte de las firmas que dejaron de estar registradas en ese sector correspondían a empleadores de baja escala.

Un fenómeno que se repite en algunos sectores es el de una base de empleadores más chica pero con más trabajadores registrados. Es el caso de la agricultura, que perdió 2.199 empresas pero sumó 28.223 trabajadores, al pasar de 338.378 a 366.601. Algo similar ocurrió en salud, donde la cantidad de empresas bajó de 19.241 a 19.097 -144 menos-, mientras que el empleo creció en 15.970 puestos, de 367.221 a 383.191 trabajadores.

Estos casos muestran que la reducción en la cantidad de empleadores no implica necesariamente una caída equivalente en el nivel de empleo del sector, sino que puede reflejar procesos de concentración, donde una porción de la actividad queda en manos de un número menor de firmas de mayor tamaño.

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