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El banderazo argentino que prepara Dublín antes del partido con Inglaterra: “El 90% de Irlanda está con la Selección”

La comunidad argentina en Irlanda organiza una celebración que reunirá a residentes y locales en Dublín. Gabriel Cavagna, uno de sus impulsores, explicó el vínculo especial que se generó con la Albiceleste y por qué muchos irlandeses esperan ver caer a Inglaterra

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La comunidad argentina en Dublín prepara un banderazo para acompañar a la Selección en el partido contra Inglaterra

La expectativa por el duelo entre Argentina e Inglaterra también se vive con intensidad a más de 11.000 kilómetros de distancia. En Dublín, la comunidad argentina prepara un nuevo banderazo para acompañar a la Selección y, según Gabriel Cavagna, músico argentino radicado en Irlanda desde hace cuatro años y organizador de los encuentros, buena parte de los locales también tomará partido por el equipo de Lionel Scaloni.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, el programa conducido por Manu Jove, Cavagna aseguró que “el 90% de Irlanda está con Argentina” para el partido frente a Inglaterra. A su entender, ese respaldo responde tanto a la histórica rivalidad entre ambos países como a la simpatía que los irlandeses sienten por la cultura argentina.

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“La afinidad con Argentina existe desde hace tiempo, pero para este partido se nota mucho más. Hay muchísimo apoyo de Irlanda contra Inglaterra y, por eso, a favor de Argentina”, explicó.

Como parte de esa previa, Cavagna organiza un fan fest donde se transmiten todos los partidos de la Selección, hay música en vivo y distintas actividades para los hinchas. Según contó, el interés creció tanto que numerosos pubs de Dublín agotaron su capacidad para seguir el encuentro.

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(Infobae en Vivo)
Gabriel Cavagna aseguró que “el 90% de Irlanda está con Argentina” para el duelo entre Argentina e Inglaterra (Infobae en Vivo)

Aunque reconoció que circulan algunas críticas aisladas vinculadas a un supuesto favoritismo arbitral hacia la Argentina, les restó importancia. “Se escucha que la FIFA ayuda a Argentina, pero son los mínimos”, señaló.

El músico también destacó el crecimiento de la comunidad argentina en Irlanda durante los últimos años. A través de sus presentaciones y de la organización de eventos, aseguró que logró convertir la música en un puente para acercar la cultura argentina tanto a los emigrados como a los propios irlandeses y a personas de otras nacionalidades.

“Empecé tocando mucho en la calle y haciendo música argentina. Eso me abrió muchísimas puertas para viajar por Europa y el Reino Unido llevando nuestra cultura”, recordó.

Si bien aclaró que el fútbol no ocupa el primer lugar entre las preferencias deportivas de los irlandeses —por detrás del rugby, el fútbol gaélico y el hurling—, sostuvo que cada vez que juega la Selección el entusiasmo crece y logra reunir a personas de distintos países.

La comunidad argentina en Irlanda creció en los últimos años y usa la música y el fútbol para reunir a emigrados, irlandeses y personas de otras nacionalidades (REUTERS/Agustin Marcarian)
La comunidad argentina en Irlanda creció en los últimos años y usa la música y el fútbol para reunir a emigrados, irlandeses y personas de otras nacionalidades (REUTERS/Agustin Marcarian)

“No es un país tan futbolero, pero cuando juega Argentina se arma algo muy lindo. Viene gente de todas partes del mundo y el ambiente termina siendo muy futbolero”, contó.

Con banderas celestes y blancas, camisetas argentinas y locales repletos para seguir el partido, la comunidad albiceleste volverá a reunirse en Dublín con la ilusión de celebrar una nueva victoria. “Ojalá que mañana sea con festejo también”, expresó Cavagna, en un deseo que, según él mismo asegura, esta vez también comparten la gran mayoría de los irlandeses.

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