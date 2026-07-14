De los torneos en el país al circuito mayor: Lautaro Midón ganó su primer partido ATP en una jornada ideal para los argentinos

Lautaro Midón ganó en tres sets y avanzó a la segunda ronda

Lautaro Midón vivió este martes el día más importante de su incipiente carrera profesional: logró su primera victoria en un cuadro principal del circuito ATP al superar a su compatriota Facundo Díaz Acosta por 3-6, 6-4 y 6-2, en la primera ronda del ATP 250 de Bastad, en Suecia.

El triunfo tiene un valor especial para él. Además de haber sido su estreno ganador en el circuito grande, representa un salto asegurado de 24 posiciones y el ingreso al Top 200 del ranking ATP: está 189° en el escalafón en vivo. Su próximo rival será el chileno Alejandro Tabilo, número 31 del mundo.

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Midón avanzó a la segunda ronda luego de atravesar la clasificación y frente a un adversario que supo integrar el Top 50 del ranking mundial. En la previa, los pronósticos ubicaban a Díaz Acosta (106°), campeón del Argentina Open 2024 y ganador de cuatro títulos del Challenger Tour este año, como favorito para seguir en el torneo, que se juega sobre polvo de ladrillo y suele reunir a varios de los especialistas de la superficie.

A los 22 años, el correntino empieza a transformar en realidad un objetivo que persigue desde pequeño. A principios de 2025, Midón rondaba el puesto 400 de la clasificación de la ATP, y durante la temporada trepó casi 200 lugares gracias a sus actuaciones en torneos ITF World Tennis y Challenger realizados mayoritariamente en el país y en la región.

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Su crecimiento fue paulatino. La regularidad que mostró en su juego y sus resultados le permitieron acercarse al Top 200 y empezar a recibir oportunidades en torneos de mayor jerarquía.

El año pasado, el tenista recibió un impulso económico para sustentar su carrera en un momento clave: ganó la Beca Galperin al Mérito, un programa impulsado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que premia el rendimiento de tenistas locales de entre 16 y 21 años en torneos realizados en suelo nacional.

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Midón se adjudicó los M25 de Yerba Buena y Luján, además de haber alcanzado la final del AAT Challenger edición Santa Fe y del M25 de Mar del Plata, entre sus mejores actuaciones en la temporada anterior. Los puntos obtenidos le valieron un premio de 60 mil dólares con los que pudo solventar sus siguientes pasos en el circuito profesional.

Lautaro Midón se aseguró el ingreso al Top 200

La semana en Bastad ya era especial antes del debut en el cuadro principal. Midón había logrado superar por segunda vez la clasificación de un torneo ATP: su debut en el circuito mayor había sido en febrero, cuando recibió un wild card para jugar la qualy del Argentina Open y, tras ganar los dos partidos de esa instancia, cayó ante el español Pedro Martínez en la ronda de 32.

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Este martes, el inicio fue cuesta arriba para Midón, que cedió el primer set. Sin embargo, logró neutralizar a su rival e imponer las condiciones a partir del segundo parcial. En el tercero, mantuvo la intensidad y mostró templanza para torcer la historia en su favor.

El triunfo representa un punto de inflexión para el correntino. En el tenis, conseguir el primer triunfo ATP suele marcar un antes y un después: no solo por los puntos para el ranking y el premio económico, sino porque suele tratarse de la confirmación de que un jugador está en condiciones de competir de igual a igual con rivales establecidos en el máximo nivel.

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Midón pertenece a una camada que busca continuar la tradición del tenis argentino. Su evolución no pasó inadvertida entre los entrenadores y dirigentes del tenis nacional. Dueño de un juego sólido desde el fondo de la cancha, con buena movilidad y un revés consistente, fue acumulando experiencia internacional hasta conseguir la oportunidad que este martes supo aprovechar.

El éxito en Bastad también confirma el buen momento que atraviesa el tenis argentino en cuanto a renovación. Más allá de los nombres instalados, continúan apareciendo jugadores capaces de dar el salto al circuito ATP y competir en los principales torneos del calendario.

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Día perfecto para los tenistas argentinos: siete triunfos en Bastad, Gstaad y Umag

El cierre de Wimbledon marcó el regreso de los torneos sobre polvo de ladrillo en Europa y los tenistas argentinos protagonizaron una jornada ideal. Entre los ATP 250 de Bastad (Suecia), Gstaad (Suiza) y Umag (Croacia), los representantes nacionales firmaron siete victorias en la misma cantidad de presentaciones.

Además de Midón, en Bastad hubo festejos para Sebastián Báez (56°) y Thiago Tirante (61°). Báez dejó atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas al remontar un duro encuentro frente al juvenil local Max Dahlin, invitado por la organización, por 4-6, 6-4 y 6-1. El bonaerense enfrentará al neerlandés Jesper de Jong (73°) por un lugar en los cuartos de final.

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Tirante, por su parte, ratificó el crecimiento que viene mostrando durante la temporada y superó con autoridad al austríaco Sebastian Ofner (125°) por 6-3 y 6-4, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final, donde se medirá con el georgiano Nikoloz Basilashvili (135°).

Juan Manuel Cerúndolo sigue acumulando triunfos en polvo de ladrillo (Crédito: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Las buenas noticias también llegaron desde Gstaad, Suiza. Allí, Juan Manuel Cerúndolo (45°) protagonizó una gran remontada frente al checo Zdenek Kolar (153°) para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-4 después de más de dos horas de juego. El zurdo argentino, que defiende la final alcanzada el año pasado, se medirá ahora con el serbio Miomir Kecmanovic (59°).

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La jornada se completó con otra actuación sobresaliente en el ATP 250 de Umag, donde los tres argentinos que salieron a la cancha consiguieron el pasaje a los octavos de final. Camilo Ugo Carabelli (58°) debió batallar durante más de tres horas para superar al alemán Marko Topo (374°) por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-3; Román Burruchaga (67°) eliminó al italiano Marco Cecchinato (195°) por 6-1 y 6-4 y enfrentará a Flavio Cobolli, 9° del mundo y máximo favorito; mientras que Federico Gómez (209°) venció al alemán Niels McDonald (505°) por 6-3 y 7-6 (5) y consiguió su primer triunfo en un cuadro principal del ATP Tour en el año.