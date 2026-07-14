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“Actuación indigna”, “naufragio total” y el trío “irreconocible”: las fuertes portadas en Francia tras la derrota ante España

Desde L’Équipe hasta RMC Sport, los medios del país procesaron la derrota con autocrítica y señalaron a un equipo que “nunca estuvo realmente en partido” y que fueron “dominados” ante la Roja en Dallas

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0

La prensa francesa no tuvo contemplaciones para describir la eliminación de Les Bleus ante España en las semifinales del Mundial 2026. Este martes 14 de julio, en el AT&T Stadium de Dallas, la selección de Didier Deschamps cayó 2-0 ante una Roja superior en todos los aspectos del juego, y los principales diarios y medios audiovisuales del país procesaron la derrota entre la decepción, la autocrítica y algunas preguntas al arbitraje.

L’Équipe fue directo en su diagnóstico: “La selección francesa fue superada ampliamente”, tituló el diario deportivo, que ilustró la portada con una imagen solitaria de Kylian Mbappé y resumió la noche en dos palabras: “Accidente en Dallas”. La crónica del medio fue más extensa en su análisis y describió un partido de “sentido único”, en el que los Bleus “nunca tuvieron realmente partido” frente al dominio español. L’Équipe apuntó al desempeño individual como uno de los factores de la debacle: el trío Dembélé-Olise-Barcola estuvo “absolutamente irreconocible” y no generó nada en ataque durante gran parte del encuentro.

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portada de lequipe derrota francia
La portada de L'Equipe tras la derrota de Francia con España

Le Monde eligió un titular que sintetizó el estado de ánimo colectivo en Francia: “Fin del sueño azul: Les Bleus, dominados y eliminados”. El diario destacó la diferencia técnica entre ambas selecciones y señaló que el resultado fue consecuencia de una actuación “indigna de una nación que sueña con el título desde hace cinco semanas”. Los lectores del medio que siguieron el partido en el directo digital del periódico dejaron frases que reflejaron el sentir general: “España simplemente fue mejor”, escribió uno, mientras otro resumió la noche con una sola palabra: “Impotentes”.

portada le monde francia derrota españa
La portada de Le Monde

Le Figaro, en una crónica firmada por su enviado especial a Dallas, Baptiste Desprez, fue el más contundente en su veredicto. “Un naufragio total. Y un 14 de julio arruinado rotundamente”, escribió el diario, que calificó el primer tiempo francés como “los peores cuarenta y cinco minutos de la selección francesa en el peor momento posible”. Le Figaro apuntó especialmente a la segunda parte: los Bleus no reaccionaron tras el gol de Pedro Porro (minuto 58) y el equipo quedó “al borde del abismo, carente de toda reacción, lastrado por referentes perdidos y un juego colectivo indigno”. El diario también cuestionó los cambios de Deschamps, que consideró “demasiado tardíos y errados”.

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Portada de Le Figaro tras la eliminación de Francia ante España

Le Parisien tituló con sobriedad: “Les Bleus derrotados”, y en su bajada reconoció “un duro golpe”. El diario recogió las palabras del defensor central Maxence Lacroix, quien reemplazó al lesionado William Saliba en el primer tiempo: “Beaucoup de déception, parce qu’on était proches du but” (“Mucha decepción, porque estábamos cerca del objetivo”). Lacroix admitió que el equipo “debería haber hecho mejor en algunas fases técnicas con el balón” y reconoció que el potencial del grupo hacía esperar un recorrido más largo en el torneo. Le Parisien también publicó un editorial de su subdirector, Pierre Chausse, bajo el título “Lágrimas y promesas”.

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Así reflejó Le Parisien la derrota de Francia ante España en el Mundial

En el espacio audiovisual, RMC Sport fue el escenario de las reacciones más crudas. El analista Daniel Riolo admitió en antena una autocrítica poco habitual: “Deschamps falla en su salida. Por primera vez en 20 años de After, contamos cualquier cosa. Nos equivocamos”. Riolo apuntó al mediocampo como uno de los problemas centrales de la noche: “Tchouaméni y Rabiot estuvieron a años luz del mediocampo español”. El ex campeón del mundo de 1998 que también intervino en el programa de RMC fue igualmente categórico: “Recibimos una lección técnica. No es sorprendente que España sea el mejor equipo del mundo. Los españoles siempre estaban en superioridad numérica”.

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La portada de RMC Sports por la derrota de Francia ante España

Las palabras de los propios jugadores alimentaron la cobertura de todos los medios. Rayan Cherki, en declaraciones recogidas por Le Parisien y RMC, ofreció uno de los diagnósticos más lúcidos de la noche: “El único equipo que nos venció: nosotros mismos”. El centrocampista del Manchester City reconoció que España “fue más astuta, más inteligente” y que los franceses “no jugaron como les gusta”. Cherki también rechazó el argumento del arbitraje como excusa: “El árbitro no nos quitó un gol, le quitó uno a ellos. Si hubiéramos sido mejores, el árbitro habría arbitrado igual y habríamos ganado el partido”.

Deschamps, por su parte, combinó la autocrítica con una velada queja al árbitro salvadoreño Ivan Barton. “Los jugadores están destrozados. Hoy, hemos estado un tono por debajo ante un equipo que dominó bien el partido. Primero es culpa nuestra”, reconoció el seleccionador en declaraciones a M6 y beIN Sports, recogidas por todos los medios. Pero luego lanzó una pregunta que los diarios franceses reprodujeron ampliamente: “¿Está el árbitro a la altura para arbitrar una semifinal de Copa del Mundo? No voy a responderla”.

Del lado español, el técnico Luis de la Fuente cerró la noche con una frase que Le Parisien y RMC destacaron en sus coberturas: “Íbamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos del mundo, con los mejores jugadores del mundo. Pero frente a ellos iban a tener al mejor equipo del mundo”. España disputará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en Nueva York ante el ganador del otro cruce semifinal entre Argentina e Inglaterra. Francia jugará el partido por el tercer puesto el sábado.

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