En VIVO: Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial

El Mundial 2026 ya tiene a su primer finalista. España venció 2-0 a Francia y se aseguró el boleto a la definición del torneo, que se jugará el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 16 horas, en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York. La Roja espera por el ganador de la otra semifinal que disputarán mañana Argentina e Inglaterra, en Atlanta.
La selección argentina llega a la semifinal de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México con la mira puesta en el bicampeonato, pero un análisis del diario The Guardian advierte sobre fragilidades tácticas y físicas en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El reporte del medio británico, publicado en la previa del choque ante Inglaterra, desglosa los puntos altos y bajos de la albiceleste, señalando la dependencia de la creatividad de Lionel Messi, las limitaciones del mediocampo y la vulnerabilidad del sector derecho de la defensa.
Lionel Scaloni hablará a partir de las 20:00 (hora argentina)
El entrenador dialogará con la prensa en la antesala del encuentro que protagonizarán Argentina e Inglaterra, por el último boleto a la final. El trascendental cruce se llevará a cabo este miércoles, desde las 16.00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). La Albiceleste y el equipo de Los tres Leones se medirán por el pase al último partido de la Copa del Mundo, donde ya espera España, que venció 2-0 a Francia.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni previo al partido de Argentina ante Inglaterra!