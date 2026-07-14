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En VIVO: Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial

El entrenador de la Albiceleste dialogará con los medios en la previa al trascendental encuentro en Atlanta

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22:49 hsHoy

Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial entre España y el ganador de Argentina-Inglaterra: todo lo que hay que saber

La selección de Luis de la Fuente se impuso 2-0 en Dallas y peleará por el título

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo festejan el gol ante Francia. España es finalista del Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)
Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo festejan el gol ante Francia. España es finalista del Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)

El Mundial 2026 ya tiene a su primer finalista. España venció 2-0 a Francia y se aseguró el boleto a la definición del torneo, que se jugará el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 16 horas, en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York. La Roja espera por el ganador de la otra semifinal que disputarán mañana Argentina e Inglaterra, en Atlanta.

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22:42 hsHoy

El informe de un reconocido diario inglés que habla del “punto débil” en el equipo de Argentina antes de la semifinal contra Inglaterra

Desde Inglaterra realizaron un informe con las fortalezas y debilidades del plantel comandado por Lionel Scaloni

En Inglaterra analizaron las fortalezas y debilidades de la selección argentina en la previa al cruce por semifinales (AP Foto/Abbie Parr)
En Inglaterra analizaron las fortalezas y debilidades de la selección argentina en la previa al cruce por semifinales (AP Foto/Abbie Parr)

La selección argentina llega a la semifinal de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México con la mira puesta en el bicampeonato, pero un análisis del diario The Guardian advierte sobre fragilidades tácticas y físicas en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El reporte del medio británico, publicado en la previa del choque ante Inglaterra, desglosa los puntos altos y bajos de la albiceleste, señalando la dependencia de la creatividad de Lionel Messi, las limitaciones del mediocampo y la vulnerabilidad del sector derecho de la defensa.

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22:36 hsHoy

Lionel Scaloni hablará a partir de las 20:00 (hora argentina)

El entrenador dialogará con la prensa en la antesala del encuentro que protagonizarán Argentina e Inglaterra, por el último boleto a la final. El trascendental cruce se llevará a cabo este miércoles, desde las 16.00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). La Albiceleste y el equipo de Los tres Leones se medirán por el pase al último partido de la Copa del Mundo, donde ya espera España, que venció 2-0 a Francia.

22:33 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni previo al partido de Argentina ante Inglaterra!

El entrenador argentino en conferencia de prensa (Europa Press)
El entrenador argentino en conferencia de prensa (Europa Press)

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