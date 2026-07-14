En VIVO: Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial

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Video: Kelci-Rose Bowers, la futbolista inglesa novia de Marcos Senesi, reveló a quién alentará en la semifinal del Mundial La futbolista inglesa palpitó el encuentro en Atlanta, que definirá al rival de España en la final

“Actuación indigna”, “naufragio total” y el trío “irreconocible”: las fuertes portadas en Francia tras la derrota ante España Desde L’Équipe hasta RMC Sport, los medios del país procesaron la derrota con autocrítica y señalaron a un equipo que “nunca estuvo realmente en partido” y que fueron “dominados” ante la Roja en Dallas

La fuerte crítica de Didier Deschamps al árbitro tras la derrota de Francia ante España en la semifinal del Mundial: “¿Está a la altura?” El entrenador de Les Bleus apuntó contra Iván Barton, analizó lo que dejó la eliminación y se enfocó en el encuentro de este sábado para definir el tercer puesto

La revelación sobre el futuro del Cuti Romero en medio del Mundial: los dos gigantes del fútbol europeo que se lo disputan El defensor argentino, que será titular ante Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo, concentra la atención de varios de los clubes más poderosos del Viejo Continente