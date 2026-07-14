Alcaldesa alerta por nuevas inundaciones en el este de Honduras tras el aumento del caudal del río Patuca

Más de 160 familias fueron evacuadas de forma preventiva en Wampusirpe por el aumento del río Patuca. Las autoridades temen nuevas inundaciones debido a las lluvias que persisten en Gracias a Dios. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las intensas lluvias que afectan el departamento de Gracias a Dios mantienen en alerta al municipio de Wampusirpe, donde las autoridades locales advirtieron que el aumento del caudal del río Patuca podría provocar inundaciones de mayor magnitud durante las próximas horas, agravando los daños registrados desde el fin de semana.

La alcaldesa de Wampusirpe, Gloria Chávez Bonilla, manifestó su preocupación por el comportamiento del afluente y señaló que las lluvias continúan elevando el nivel del río, situación que mantiene en riesgo a decenas de comunidades asentadas en las zonas ribereñas.

"Viene una crecida más rápida. Aquí estamos viendo el comportamiento del río y ese es el problema que enfrentamos. Gracias a Dios no tenemos pérdidas de vidas humanas, pero los daños en los cultivos han sido cuantiosos“, expresó la edil.

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Como medida preventiva, la municipalidad coordinó la evacuación de más de 160 familias que residían en las orillas del río Patuca, debido al riesgo de nuevas crecidas que podrían inundar nuevamente las viviendas ubicadas en las áreas más vulnerables.

El municipio permanece parcialmente incomunicado por los daños en las vías hacia Olancho. El sector ganadero también reporta pérdidas ocasionadas por las inundaciones. (Foto: Fuerzas Armadas)

La alcaldesa indicó que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y no descartan ampliar las evacuaciones si las precipitaciones persisten o el nivel del río continúa aumentando.

Las inundaciones también han provocado importantes pérdidas en el sector agrícola, considerado una de las principales fuentes de sustento para las familias del municipio.

Según detalló Chávez Bonilla, extensas áreas sembradas de yuca, maíz, arroz, plátano y cacao permanecen bajo el agua desde el pasado sábado, cuando comenzaron las lluvias más intensas en la zona.

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La funcionaria explicó que numerosas fincas continúan completamente inundadas, por lo que aún no ha sido posible realizar una evaluación precisa sobre la magnitud de las pérdidas económicas ocasionadas por el fenómeno.

Las lluvias comenzaron el fin de semana y continúan afectando varias comunidades. La municipalidad mantiene monitoreo constante del comportamiento del río Patuca. (Foto: Fuerzas Armadas)

Además del impacto en la agricultura, la alcaldesa informó que el sector ganadero también registra afectaciones debido a las inundaciones, aunque las autoridades municipales continúan recopilando información para establecer el número de animales perdidos o afectados.

Otro de los problemas que enfrenta actualmente el municipio es la incomunicación terrestre con el departamento de Olancho, luego de que las lluvias deterioraran las principales vías de acceso utilizadas para el transporte de personas, alimentos y mercancías.

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Esta situación ha complicado el abastecimiento de productos básicos y limita la capacidad de respuesta ante la emergencia, razón por la cual la alcaldía solicitó apoyo urgente al Gobierno central y a los organismos de asistencia humanitaria.

"Estamos solicitando específicamente víveres porque estamos incomunicados con la zona de Olancho y mientras las aguas no bajen se nos dificulta el abastecimiento. Luego realizaremos la evaluación para cuantificar cuántas manzanas de cultivos se perdieron“, explicó Chávez Bonilla.

Los cultivos de maíz, arroz, yuca, plátano y cacao permanecen bajo el agua. La alcaldesa Gloria Chávez Bonilla pidió ayuda humanitaria para las familias afectadas. (Foto: Fuerzas Armadas)

La edil señaló que la prioridad en este momento es garantizar el suministro de alimentos para las familias afectadas, mientras las autoridades continúan atendiendo la emergencia y coordinando acciones preventivas en las comunidades de mayor riesgo.

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Asimismo, informó que las precipitaciones no han dado tregua desde el inicio de la emergencia.

"Llovió toda la noche y ayer también las precipitaciones fueron intensas“, indicó, al advertir que los pronósticos meteorológicos anuncian nuevas lluvias para las próximas horas, lo que mantiene en alerta tanto a las autoridades municipales como a la población.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una onda tropical continúa generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad variable en gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones oriental, norte, central, occidental y suroccidental.

Las autoridades de protección civil han reiterado el llamado a la población que reside cerca de ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones o deslizamientos para que permanezca atenta a los boletines oficiales y atienda cualquier instrucción de evacuación preventiva.

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