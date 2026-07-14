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Video: Kelci-Rose Bowers, la futbolista inglesa novia de Marcos Senesi, reveló a quién alentará en la semifinal del Mundial

La futbolista inglesa palpitó el encuentro en Atlanta, que definirá al rival de España en la final

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A quién alentará Kelci-Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi

Kelci-Rose Bowers, la futbolista inglesa de 22 años y pareja del defensor de la selección argentina Marcos Senesi, se convirtió en protagonista de uno de los duelos más esperados del Mundial 2026 al revelar en sus redes sociales a quién alentará en el cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La jugadora no esquivó el tema, aunque tampoco tomó partido de manera explícita por ninguno de los dos seleccionados. “Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal", reconoció Bowers en un video publicado en su cuenta de TikTok.

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La declaración llegó en un momento de alta tensión futbolística. El partido del miércoles, que arranca a las 16 horas, pondrá frente a frente a dos de las selecciones con mayor historia en los Mundiales y colocará a Bowers en una tribuna dividida entre la camiseta de su país y el amor por su pareja.

La futbolista dejó en claro que, ante esa disyuntiva, el vínculo personal pesa más que la rivalidad deportiva. “Mi pareja juega para Argentina y, como ocurre en cualquier relación, siempre vas a apoyar a la persona que amas“, afirmó. Y agregó: “Voy a ir al partido y disfrutar del juego. Voy a respetar a ambos equipos, voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor partido posible.”

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Bowers también describió la experiencia de acompañar al seleccionado argentino durante el torneo como algo que la marcó. “Poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Me encantó abrazar la cultura argentina y compartir en mis redes sociales fotos con la camiseta de Argentina“, contó.

Un hombre y una mujer sonríen a cámara con camisetas de Argentina en un estadio con butacas rojas y público. Fondo con señalización de FIFA World Cup 2026 y Atlanta
Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers posan sonrientes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Argentina jugará este miércoles ante Inglaterra

La pareja se conoció en una sesión de fotos del Bournemouth, club de la liga inglesa donde Senesi jugó hasta la temporada pasada (recientemente firmó con el Tottenham). Desde entonces, Bowers acompañó al jugador en distintas etapas de su carrera y ahora lo sigue hasta el torneo más grande del fútbol mundial.

Pese a su profesión, la futbolista hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores: “Si me conoces, sabrás que en realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero no suelo verlo”. La aclaración no hizo más que aumentar la curiosidad sobre cómo vivirá el partido del miércoles desde las gradas del estadio de Atlanta.

El orgullo por su selección tampoco quedó ausente en el mensaje. “Ser inglesa y llegar a una semifinal del Mundial es un logro increíble y estoy muy orgullosa de mi país", subrayó Bowers, quien intentó equilibrar ambas lealtades con una postura que definió como “controversial”: aplaudir a los dos equipos y concentrarse en el juego de su pareja.

La historia de Bowers y Senesi ganó visibilidad durante el torneo a través de las publicaciones de la futbolista, que compartió imágenes con la camiseta celeste y blanca y generó reacciones entre los seguidores de la Selección. Su presencia en las tribunas durante el Mundial 2026 la convirtió en una figura de interés más allá de su carrera deportiva.

El cruce entre Argentina e Inglaterra tiene una carga histórica propia que excede el plano estrictamente futbolístico. Para Kelci-Rose Bowers, sin embargo, el partido del miércoles tendrá una dimensión más personal: estará en las gradas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con los ojos puestos en el número de Marcos Senesi. El ganador del encuentro se medirá en la final ante España, que le ganó 2-0 a Francia en la primera semifinal.

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