La revelación sobre el futuro del Cuti Romero en medio del Mundial: los dos gigantes del fútbol europeo que se lo disputan

Cristian Romero podría abandonar el Tottenham en este mercado de pases

Mientras Cristian Romero se mantiene enfocado en el Mundial con la selección argentina, los rumores sobre su futuro alimentan la expectativa en el mercado de pases europeo. El defensor central parece estar cada vez más lejos del Tottenham y su salida podría concretarse tras la Copa del Mundo. Desde hace meses circulan versiones sobre la posibilidad de que abandone Londres y ante ese escenario surgió el interés de varios clubes.

En las últimas semanas, uno de los nombres que emergió como posible destino fue el Manchester United, que busca fortalecer su zaga y aprovechar la buena relación entre Cuti y Lisandro Martínez, dupla que ya rindió con la camiseta albiceleste.

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Sin embargo, el interés por el zaguero cordobés se amplió con fuerza a otros dos gigantes del fútbol europeo. Según informó el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, tanto el Inter como el Barcelona aparecen como pretendientes de peso para sumar al defensor en el corto plazo.

Mientras disputa el Mundial, se define el futuro del defensor surgido en Belgrano de Córdoba (Reuters/Jay Biggerstaff)

En el caso del Inter, el club italiano mostró intención de avanzar por Romero en el marco de las conversaciones con el Tottenham por el lateral Djed Spence. El Neroazzurro ya venía buscando alternativas para reforzar ese sector de la defensa, tras la partida de Denzel Dumfries al Real Madrid y el frustrado intento por contratar al italiano Marco Palestra, quien finalmente firmó con el Chelsea.

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Como el actual campeón de la Serie A también está necesitado de fichar al menos un defensor central (ya se despidieron Stefan de Vrij, Francesco Acerbi y Matteo Darmian), en medio de las negociaciones por Spence, la dirigencia inglesa puso el nombre del surgido en Belgrano de Córdoba argentino sobre la mesa.

Sin embargo, la operación enfrenta un obstáculo importante: el alto costo de la transferencia.

En ese contexto, además, otro jugador que también fue mencionado como opción para la zaga interista fue el marfileño Evan Ndicka, de la Roma.

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Por su parte, la dirección deportiva del Barcelona también sigue de cerca a Castello Lukeba, defensor francés del RB Leipzig, como alternativa para reforzar la defensa central, pero el interés por Romero se mantiene vigente como una de las prioridades.

De concretar su llegada, sería la tercera en este mercado para el club catalán, que ya oficializó la incorporación del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, y cerró un acuerdo para el fichaje del delantero alemán Karim Adeyemi, quien arriba desde el Borussia Dortmund.

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Romero demostró un alto nivel en el camino hasta las semifinales de la Copa del Mundo (REUTERS/Paul Childs)

Mientras tanto, el Tottenham atraviesa una reestructuración profunda después de asegurar la permanencia en la Premier League en la última jornada de la temporada.

El club londinense concretó los arribos de Andy Robertson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes y el argentino Marcos Senesi. Además sumó al neerlandés Jan Paul van Hecke, marcador central diestro y posible reemplazante natural de Romero, lo que aumenta aún más las especulaciones sobre una salida inminente del zaguero argentino de 27 años, cuyo futuro parece alejarse del norte de Londres.

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Al margen de los rumores y las informaciones, el Cuti no se ha expresado públicamente y se mantiene concentrado en la semifinal contra Inglaterra.