Un nuevo proyecto de ley de sanciones petroleras rusas apunta a China e India con aranceles

Los promotores de las sanciones petroleras rusas buscan aumentar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania. (REUTERS/Stringer)

La nueva legislación de sanciones contra Rusia, impulsada por el fallecido senador Lindsey Graham y respaldada por el presidente Donald Trump, apuntaría a los cinco principales compradores de petróleo crudo y gas natural rusos, incluyendo a China e India.

La medida, negociada por un grupo bipartidista de senadores, otorgaría a Trump la autoridad para imponer aranceles de hasta el 100% a estos países.

Esto aumentaría la presión económica sobre Moscú para que ponga fin a su invasión de Ucrania, que ya dura cuatro años y ha causado la muerte de aproximadamente dos millones de soldados y daños devastadores en Kiev por casi 200 mil millones de dólares.

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Si Trump impusiera estos aranceles, también amenazaría con desestabilizar las ya volátiles relaciones comerciales de Estados Unidos con China e India.

Estados Unidos y China alcanzaron una tregua comercial que expira en noviembre. Se espera que Trump y el presidente chino Xi Jinping se reúnan en Washington en septiembre, y el acceso de Estados Unidos a minerales críticos procedentes de China figurará entre los principales temas de la agenda. China ha utilizado repetidamente estos minerales como moneda de cambio en disputas comerciales con Trump.

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El presidente chino Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump durante su visita al Templo del Cielo en Pekín, el 14 de mayo de 2026. (BRENDAN SMIALOWSKI / REUTERS)

Los promotores del proyecto de ley confían en que cuenta con el apoyo suficiente para su aprobación en el Senado tras obtener el respaldo del presidente, según informó un asesor del Senado. Sin embargo, aún no está claro el calendario para su votación en el pleno.

Los partidarios de una política exterior más intransigente, liderados por Graham, han impulsado diversas versiones de la legislación de sanciones durante el último año en un intento por bloquear la principal fuente de ingresos de Rusia, aunque tuvieron dificultades para obtener el respaldo de la Casa Blanca.

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Graham y los demás promotores del proyecto de ley llegaron a un acuerdo con la Casa Blanca la semana pasada. El proyecto de ley se negoció mediante conversaciones de alto nivel entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Graham y la senadora demócrata Jeanne Shaheen, según un asesor del Senado.

“Esto es en honor a Lindsey. Era su prioridad. Lo deseaba más que nada”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval el martes.

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El fallecido senador Lindsey Graham, principal impulsor de la legislación de sanciones petroleras contra Rusia. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Trump añadió que el proyecto de ley podría incluir a Irán. “Van a incluir a Irán, lo cual es muy importante”. “Si hicieran eso, podrían incluir también a Hezbollah”, dijo Trump.

El proyecto de ley incluye una excepción para los países que importan menos del 15% del gas natural ruso. Esto permite que aliados que se encuentran entre los principales importadores de petróleo ruso, como Francia y Japón, queden exentos, según un asesor del Senado.

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También añade una nueva facultad para imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales países que facilitan la evasión de las sanciones petroleras rusas. Otras disposiciones de la legislación apuntan a la llamada flota en la sombra de Rusia y al apoyo chino a la base industrial de defensa del Kremlin.

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana, declaró a los periodistas en el Capitolio el martes que acababa de hablar por teléfono con Trump, con quien conversó sobre un “esfuerzo serio” entre los legisladores para impulsar el proyecto de ley.

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“No hablo en su nombre, pero creo que está de acuerdo con el acuerdo”, dijo Kennedy.

Bloomberg