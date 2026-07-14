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La romántica promesa de Nati Jota y Gastón Edul a horas del partido entre Argentina e Inglaterra

En una salida en vivo desde Atlanta, los cronistas participaron de bromas sobre su vínculo, hablaron de la rutina en la cobertura mundialista y dejaron una escena relajada mientras la semifinal se acerca

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La romántica promesa que hicieron Gastón Edul y Nati Jota si Argentina logra el sueño mundialista

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Nati Jota y Gastón Edul protagonizaron uno de los momentos más distendidos de la cobertura desde Estados Unidos. Los periodistas, presentes en Atlanta, compartieron al aire un cruce cargado de humor que derivó en una promesa particular si la Selección Argentina alcanza la gloria en el Mundial.

El episodio se produjo durante una salida en Sería Increíble, el programa conducido por Verónica Lozano y Leo Montero. Desde el estudio, los conductores bromearon sobre la relación entre ambos cronistas. Al escuchar el clásico “¡Que se besen, que se besen!”, Gastón Edul tomó el micrófono para contextualizar la transmisión y relató: “Estamos en Atlanta cubriendo la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra”.

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La conversación se desvió hacia la convivencia de los periodistas durante la cobertura mundialista. Desde el piso, les consultaron si encontraban tiempo para compartir un café y limar asperezas. Nati Jota aprovechó la ocasión para lanzar una queja en tono humorístico: “Él no puede… ¿Cuántas veces van que lo invito a cenar y me dice que no?”, soltó entre risas.

Edul respondió de inmediato y explicó los motivos de sus negativas: “Estaba al aire, estamos a un día del partido de Argentina”, argumentó, mientras ambos recorrían las calles de Atlanta e intercambiaban palabras con hinchas ingleses que ya palpitan la semifinal.

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El divertido ida y vuelta de Gastón Edul y Nati Jota en Estados Unidos

El punto más comentado de la transmisión llegó instantes después. Gastón Edul sorprendió al revelar la promesa que pactó con su colega: “Prometimos con Natalia que si Argentina llega al 19 de julio y es una tarde histórica, nos besamos. ¿Verdad?”, expresó, lo que despertó risas tanto en el móvil como en el estudio.

Nati Jota, fiel a su estilo, sumó más humor a la situación. “¿Nos besamos? Me dio ternura cómo lo dijiste… ¿Un beso cómo?”, retrucó, divertida. Edul continuó con naturalidad: “Un beso… no hay que explicar un beso. No se explican”.

La influencer fue por más y repasó, entre carcajadas, los distintos tipos de beso posibles: “Te puedo dar diez tipos de beso… Tenés pico duro o blando… después está como sopapita… ese es lindo. Después tenés el full chape que puede durar un montón”, detalló, mientras el equipo seguía el intercambio con risas.

Gastón Edul, Nati Jota
“Que se besen” y risas al aire, el momento viral de Nati Jota y Gastón Edul en Estados Unidos

Desde el estudio, Leo Montero aportó una broma: “Para ser campeón un beso me parece poco”. Verónica Lozano también intervino y dijo: “Preguntale a Scaloni si la besás o no”.

El cierre quedó en manos de Edul, quien redobló la apuesta: “Es una decisión tomada. Si a Argentina se le da, no nos vamos a conformar con un pico duro”. Más allá de esta situación, días atrás, Jota causó sensación entre sus seguidores de Instagram al revelar su fastidio por los viajes para seguir a la Argentina en el Mundial.

Me duermo. Todavía no embarqué al primer vuelo. Son dos”, arrancó Jota, sentada en el piso de la sala de espera del aeropuerto, con cara de fastidio. La conductora debía trasladarse a Kansas City para cubrir el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, un trayecto de más de 2.000 kilómetros que, en avión, obliga a hacer escala en otra ciudad. “De Miami a Kansas casi que no hay opción sin escala. En avión, entre los dos tramos y la escala, tardás de 5 a mil horas”, escribió, y mencionó que muchos hinchas optaron por ir directamente en auto, tanto por el costo como por los tiempos de viaje.

El texto continuó con una reflexión sobre su forma de viajar en vacaciones, que contrasta con la dinámica de la cobertura mundialista. “No soy de esas personas que quiere estar un día en cada ciudad. Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme”, explicó. Luego reconoció que en un Mundial la lógica es otra: “Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho. Más si tu selección es una capa y sigue avanzando”.

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