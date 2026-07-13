Crimen y Justicia

“No quiere salir de la casa”: habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada por un adolescente en Misiones

La mujer relató cómo los gritos de su hija alertaron a la familia y permitieron que el padre llegara a tiempo para frustrar el presunto intento de abuso. Además, describió las secuelas emocionales que sufrió la menor tras el episodio

Guardar
Google icon
El momento en que la menor fue raptada por el adolescente en la localidad de Campo Grande, Misiones

“No quiere salir de la casa y se desespera si el papá está lejos”. Con esa frase, la madre de la niña de 7 años que fue atacada por un adolescente de 17 años en Campo Grande, Misiones, describió las secuelas que dejó el intento de abuso ocurrido el viernes pasado. La mujer también reconstruyó cómo los pedidos de auxilio de su hija permitieron que el padre interviniera a tiempo y evitara que el agresor consumara el ataque.

En diálogo con el medio local El Territorio, Micaela G. recordó que esa mañana la menor salió sola rumbo al kiosco de su abuela materna, ubicado a una cuadra de la vivienda familiar, a comprar galletitas para sus hermanos.

PUBLICIDAD

D. nunca sale sola, pero los hermanos no quisieron ir y no me avisó. En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: ‘Algo le pasó a D.’. Pensé que por ahí le habían salido unos perros que el día anterior andaban por la calle”, relató.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el adolescente interceptó a la niña mientras caminaba por la calle. Después de saludarla y acompañarla unos metros, volvió a aparecer en las imágenes con la menor en brazos y se dirigió hacia un terreno con malezas, donde comenzó un forcejeo.

PUBLICIDAD

Misiones: investigan un presunto intento de rapto y abuso a una nena de 7 años
El momento en que el padre de la víctima puso en fuga al captor de su hija

Mientras tanto, la madre ya había alertado a su esposo. El hombre salió a buscar a la niña y, al escuchar otro grito de auxilio, corrió hasta el lugar. Su llegada hizo que el agresor liberara a la menor y escapara.

“Mi esposo salió a ver y escuchamos otro grito. Ahí empezó a correr, pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no le agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo”, afirmó la mujer.

Según contó, la niña le relató que luchó en todo momento para intentar liberarse del agresor, pese a la diferencia física entre ambos. “Ella vio el cuchillo y el tipo le dijo que si gritaba la iba a hincar. Aparte, le tapaba la boca, pero igual no quedó quieta y gritó lo más fuerte que pudo para pedir auxilio”, sostuvo.

La madre también describió el profundo impacto emocional que el episodio dejó en la pequeña. “Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos”, lamentó.

Además, recordó una escena que ocurrió horas después del ataque y que, según dijo, refleja el miedo con el que quedó su hija. “A la noche fui a la iglesia y me pidió que ore por ella para que el hombre malo no le haga nada”, relató visiblemente conmovida.

Misiones: investigan un presunto intento de rapto y abuso a una nena de 7 años
El adolescente de 17 años permanece alojado en un centro de menores

Durante la entrevista, la mujer reclamó que el caso no quede impune y pidió que la Justicia adopte medidas para evitar que el adolescente recupere la libertad. “Uno ve las imágenes y se eriza la piel con solo pensar en lo que podría haber sucedido si D. no gritaba, no luchaba”, expresó.

Respecto del acusado, aseguró que solo lo conocían de vista porque vive en otro barrio y sostuvo que había escuchado versiones sobre episodios similares protagonizados por él. Sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades. Tampoco el dato de que tendría alguna patología mental.

El adolescente fue detenido horas después del ataque, tras la denuncia realizada por el padre de la víctima y la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Posteriormente, fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá.

En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de atención integral para la víctima mediante los organismos competentes.

Temas Relacionados

MisionesÚltimas NoticiasCampo GrandeAbuso SexualSecuestro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

Ocurrió este domingo a la madrugada. La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos (27). El conductor, de 18 años, fue detenido casi 10 horas después del siniestro

Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider por la mochila con USD 200 mil

El tribunal que juzga al exparlamentario también falló en contra de Iara Guinsel, exsecretaria y actual pareja de Kueider, a un año y 10 meses. Ambas penas son suspenso

La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider por la mochila con USD 200 mil

Identificaron al presunto asesino de Matías Ochonga, el joven que fue baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

La Fiscalía de Instrucción de San Francisco libró una orden de captura para Agustín Alexis Guevara, de 25 años y conocido como “Manay”. Sus antecedentes y por qué la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas

Identificaron al presunto asesino de Matías Ochonga, el joven que fue baleado en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

Boca a boca, partidos de golf y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir

El caso, en manos del fiscal Lucio Rivero, tiene un abogado detenido y a su socio prófugo. Así engañaban a las víctimas

Boca a boca, partidos de golf y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir

Video escalofriante: una niña de 7 años fue raptada por un adolescente e investigan un presunto intento de abuso

Ocurrió el viernes pasado en la localidad de Campo Grande. La menor fue auxiliada por su propio padre. Las imágenes que permitieron identificar al sospechoso

Video escalofriante: una niña de 7 años fue raptada por un adolescente e investigan un presunto intento de abuso

DEPORTES

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en Wimbledon: un nuevo número 2 del mundo y un ascenso de 78 puestos

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en Wimbledon: un nuevo número 2 del mundo y un ascenso de 78 puestos

La supercomputadora que predijo las semifinales del Mundial arriesgó cuál es la selección con más chances de ganar el título

Carta de un escocés a su amigo argentino: “Nuestra necesidad de que la Scaloneta le gane a Inglaterra es tan gigante como la de ustedes”

Tras el fugaz paso por Argentinos Juniors, Enzo Pérez fue presentado en su nuevo club: “De vuelta acá en casa”

Las cinco claves de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial: del factor Messi al “Talón de Aquiles” de la Selección

TELESHOW

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

La desopilante sesión de fotos de Darío Barassi tras “ejercitarse” en sus vacaciones

Mica Lapegüe celebró la transformación de su casa a tan solo dos meses de ser madre: “Estoy chocha”

La tristeza de Nicolás Occhiato por la muerte de su abuela Conce: “Fue la persona que más me enseñó”

La nueva vida de Lourdes Sánchez en Corrientes: reconexión con sus raíces, introspección y desafíos culturales

INFOBAE AMÉRICA

Árboles urbanos para mitigar el calor: crean una herramienta para plantar los que las ciudades realmente necesitan

Árboles urbanos para mitigar el calor: crean una herramienta para plantar los que las ciudades realmente necesitan

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé lluvias y tormentas en casi toda Nicaragua por la onda tropical 19

Panel de Expertos denunció irregularidades, abusos y cooptación en elecciones de segundo grado en Guatemala

Centroamérica ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de piña fresca y cardamomo, el segundo en banano y el quinto en azúcar, según informe regional

La nueva representación de la diáspora traslada a la Asamblea Legislativa el reto de articular una agenda para 3 millones de salvadoreños, de acuerdo con experto