Video: engañaron a un chofer de aplicación con un falso viaje, le pusieron un cuchillo en el cuello y le robaron a bordo de su auto

Tres delincuentes engañaron a un chofer de aplicación de viajes y lo robaron a bordo de su auto

Un chofer que trabaja para una aplicación de viajes sufrió un brutal asalto este domingo en la ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, y la impactante secuencia quedó filmada por la cámara que la víctima posee dentro de su auto. Los tres delincuentes se hicieron pasar por pasajeros, solicitaron el servicio para un falso viaje y lograron engañar al conductor, que sufrió golpes de puño en medio de su intento por defenderse.

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 20:30 en el cruce de la avenida Doctor Salvador Civit y Los Aguaribay, a la vera del Corredor del Oeste que atraviesa toda la ciudad de Godoy Cruz.

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Tras recibir el llamado al 911, personal de la comisaría 40ª de Godoy Cruz se acercó a la esquina donde se reportó el hecho y entrevistó al damnificado, de 48 años. De acuerdo a su relato, el hombre, que realiza traslados con su Renault Kangoo para la app de viajes Maxim, llegó hasta esa esquina ante la solicitud de un viaje.

Al llegar al punto de encuentro, tres jóvenes se subieron a su vehículo y ahí comenzó el calvario. A los pocos metros de comenzado el viaje, los falsos pasajeros abordaron a la víctima y le empezaron a exigir que entregara sus pertenencias de valor.

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El video que encabeza esta nota, filmado por la cámara de seguridad que el conductor posee en el interior de su camioneta, muestra que mientras uno de los asaltantes lo tomaba del cuello, otro lo amenazaba con un arma blanca que portaba en su mano derecha. Luego, el chofer denunció que, en medio de los forcejeos, recibió un golpe del puño en su rostro.

Se investiga si los asaltantes son menores de edad.

Al cabo de algunos minutos de violencia y tensión, los ladrones descendieron del auto y se dieron a la fuga. La víctima le contó al personal policial que le sustrajeron las llaves del auto y se las arrojaron a unos metros. Asimismo, denunció que en medio de su huída habrían efectuado disparos de arma de fuego. Tras realizar las pericias correspondientes en la escena del hecho, personal de la UID (Unidad Investigativa Departamental) y de Policía Científica no halló indicios de detonaciones en el lugar.

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Los rostros de los delincuentes quedaron filmados por la cámara de seguridad que la víctima tiene instalada en el interior de su auto.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Robos de Mendoza, a cargo del fiscal Daniel Sánchez Giol, quien ordenó una serie de medidas para tratar de dar con el paradero de los tres sospechosos.

Cayó una banda que le robaba a choferes de aplicaciones

Este episodio coincidió con el megaoperativo que desplegó la Policía de Mendoza días atrás, cuando al cabo de más de 20 allanamientos logró desarticular una banda acusada de cometer, casualmente, robos contra choferes de aplicación.

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La investigación comenzó tras múltiples denuncias de choferes que habían sido víctimas de asaltos en diferentes puntos del departamento de Godoy Cruz. Fuentes del caso detallaron a este medio que los delincuentes solicitaban viajes a través de plataformas digitales y, una vez iniciado el recorrido, amenazaban a los conductores con armas de fuego para robarles dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.

El trabajo de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz incluyó análisis de datos, tareas de seguimiento y la identificación de los presuntos integrantes de la banda. Una vez reunidas las pruebas, la Justicia autorizó un total de 24 allanamientos que se llevaron a cabo este martes, principalmente en el oeste de Godoy Cruz. A su vez, se realizaron medidas complementarias en Las Heras.

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La investigación derivó en 24 allanamientos simultáneos en Godoy Cruz y Las Heras (Fuente: Gobierno de Mendoza)

Durante los procedimientos, los agentes detuvieron a ocho sospechosos y secuestraron tres armas de fuego, casi 300 gramos de cocaína, 36 gramos de éxtasis y alrededor de 3,5 kilos de marihuana, además de otros elementos de interés para la causa.

El operativo se desarrolló bajo las directivas de la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y del fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando, con la participación de distintas unidades de la fuerza provincial.

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Además de los hallazgos vinculados con la investigación de los robos, en uno de los allanamientos la Policía rescató a un perro de raza rottweiler en avanzado estado de desnutrición y abandono, y a varias aves silvestres mantenidas en cautiverio. Las autoridades dieron intervención a los organismos competentes para garantizar el resguardo y la atención de los animales.