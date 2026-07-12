“Siento que nos robaron”: la feroz crítica contra Inglaterra del padre de Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial

Alfie Haaland protestó por los fallos arbitrales en el partido de cuartos de final del Mundial entre Inglaterra y Noruega (Instagram)

El partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, disputado en Miami, dejó al seleccionado británico en semifinales del Mundial 2026 tras la ajustada victoria 2-1 en el tiempo extra con dos goles de Jude Bellingham, pero además encendió el reclamo en el conjunto nórdico por dos acciones puntuales en las que consideraron que su equipo fue perjudicado por el árbitro francés Clément Turpin y el VAR.

En ese contexto, el padre de Erling Haaland lanzó fuertes críticas al sentir que a Noruega la despojaron de la victoria. En su cuenta de la red social X (ex Twitter), Alfie sostuvo al responder el comentario de un periodista inglés: “¿En serio? Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial ahora. Pero siento que nos robaron hoy".

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La contestación del ex futbolista que pasó por la Premier League en Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City no pasó inadvertida en las redes y fue una reacción al mensaje original del periodista de Talks Sports, Henry Winter. “Odegaard comenzaba a controlar el partido. ‘Inglaterra se va a casa’, cantaban los aficionados de Noruega. Bellingham decide que eso no va a pasar. Toma el control, asume la responsabilidad, crea y aprovecha una oportunidad. Qué jugador es. El mejor que he visto en 35 años”, escribió el comentarista.

El comentario del padre de Erling Haaland en sus redes sociales

El mensaje de Winter fue inmediatamente después del gol del volante del Real Madrid que empató el encuentro en el final del primer tiempo (Noruega ganaba con un tanto de Andreas Schjelderup). Precisamente, esa acción fue motivo de un reclamo posterior al árbitro porque la pelota, tras un saque de meta del arquero Nyland, habría tocado el cable de una cámara de televisión en la previa al 1-1. La FIFA luego explicó que el sensor que tiene la pelota Trionda no advirtió “latidos” que demuestren evidencia de un roce del esférico en el cableado, por lo que el tanto fue lícito.

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Pero esa acción no fue la única reclamada, ya que a los 57 minutos, a Noruega le anularon el gol del 2-1 por una infracción de Erling Haaland contra Elliot Anderson antes de que se ejecutara el tiro de esquina que derivó en el gol de Torbjörn Heggen. A Turpin lo llamaron desde el VAR para que revisara la acción y el francés sancionó un empujón del delantero del Manchester City, pero como la pelota no estaba en juego, ordenó repetir el córner.

Esta acción estuvo correctamente sancionada por el juez, que se amparó en el cambio del reglamento. El objetivo de la modificación introducida por la FIFA es evitar que una infracción previa, no advertida inicialmente, termine condicionando una jugada decisiva.

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El 31 de mayo de este año, la IFAB (International Football Association Board) emitió un comunicado para respaldar la utilización de la tecnología en estas situaciones: “La IFAB ha aprobado una aclaración al protocolo del Árbitro Asistente de Video (VAR) que se utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en relación con las faltas claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un saque de esquina o un tiro libre que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria. Si la infracción cumple con los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego, tras la cual, si el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes y se repetirá el saque de esquina o el tiro libre. La aclaración se revisará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de que se tome cualquier decisión sobre su posible aplicación más amplia”.

A pesar de la eliminación en la Copa del Mundo, Noruega logró su mejor actuación histórica al meterse entre los ocho mejores del torneo más importante de selecciones. En sus anteriores participaciones en Mundiales, los Vikingos habían alcanzado como resultado más valioso los octavos de final en 1938 y 1998, ambas ediciones disputadas en Francia.

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