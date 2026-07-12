Honduras

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar a las Fuerzas Armadas ante emergencias

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, dijo a EFE que la iniciativa prevé incorporar equipos, incluidos aviones de ala fija, para ampliar la capacidad de auxilio en desastres e incendios

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El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar las Fuerzas Armadas con foco en la atención de emergencias. (Foto cortesía Secretaría de Estado de Defensa Nacional)
El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar las Fuerzas Armadas con foco en la atención de emergencias. (Foto cortesía Secretaría de Estado de Defensa Nacional)

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar las Fuerzas Armadas con énfasis en la atención de emergencias, según anunció el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, durante una entrevista reciente. El funcionario explicó que la iniciativa contempla la adquisición de nuevos equipos, principalmente aviones de ala fija, orientados a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que afectan a la población.

En diálogo con la agencia EFE, Rodríguez detalló que la modernización prioriza la compra de aparatos destinados al transporte de personas heridas, carga y combate de incendios forestales. “Los aparatos que se estarían adquiriendo son para el transporte de heridos, para el transporte de carga, para el combate de incendios forestales, que nos ayuden a tener mejores soluciones y respuesta a las necesidades del pueblo”, afirmó el titular de Defensa desde Tegucigalpa.

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El plan incluye la colaboración con Estados Unidos para la incorporación de aeronaves de carga, multipropósito y vigilancia. Rodríguez señaló que la cooperación internacional está enfocada en dotar a la Fuerza Aérea de Honduras de recursos que permitan mejorar la vigilancia y el control del territorio nacional. Además, subrayó la importancia de sumar drones como herramientas de monitoreo, al destacar que el territorio marítimo hondureño se extiende a 270,000 kilómetros cuadrados, más del doble del área continental del país.

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, anunció la adquisición de aviones de ala fija para fortalecer la respuesta ante situaciones críticas. (Foto cortesía Secretaría de Estado de Defensa Nacional)
El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, anunció la adquisición de aviones de ala fija para fortalecer la respuesta ante situaciones críticas. (Foto cortesía Secretaría de Estado de Defensa Nacional)

“Estamos viendo drones, que son un medio más económico de vigilancia, hay que tomar en cuenta que nuestro territorio marítimo son 270,000 kilómetros cuadrados, más del doble de nuestro territorio continental, entonces eso necesitamos cubrirlo por razones de soberanía, por razones de narcotráfico. Necesitamos cubrirlo y vigilarlo a través de los drones y la vigilancia aérea”, remarcó Rodríguez.

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El programa de fortalecimiento no se limita a la Fuerza Aérea. El ministro indicó que el gobierno encabezado por Nasry Asfura, quien asumió el 27 de enero, ha puesto en marcha un plan integral para mejorar todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Según Rodríguez, el desgaste de los activos militares hace necesario actualizar y reponer equipos de forma periódica para asegurar la operatividad.

“Las Fuerzas Armadas en general es el último recurso que tenemos los hondureños, a ella acudimos al final cuando tenemos necesidades que no podemos cubrir por otros medios, de ahí la importancia de tener unas Fuerzas Armadas listas y equipadas para poder responder a la necesidad del pueblo en casos de desastres, de incendios, de inundaciones, de calamidades, de pandemias, de movilizaciones”, expresó el ministro.

El ministro sostuvo que las Fuerzas Armadas de Honduras deben estar listas para responder a desastres, inundaciones, pandemias y movilizaciones. (Foto cortesía Diario La Tribuna)
El ministro sostuvo que las Fuerzas Armadas de Honduras deben estar listas para responder a desastres, inundaciones, pandemias y movilizaciones. (Foto cortesía Diario La Tribuna)

Frente a la reciente adquisición de aviones de combate A-37 por parte de El Salvador, Rodríguez aclaró que la planificación estratégica de Honduras no se ve condicionada por las decisiones de los países vecinos. “Lo que hagan los amigos vecinos no va a condicionar nuestros planes estratégicos, nosotros hemos tenido siempre como responder por nuestra soberanía”, dijo.

En cuanto al aspecto financiero, Rodríguez admitió que la adquisición de equipos representa un reto para el presupuesto nacional. “Estamos compartiendo información con Estados Unidos y estamos haciendo estudios sobre lo que necesita Honduras de la manera más inteligente porque desgraciadamente el equipo militar es caro”, explicó el funcionario.

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de ofrecer soluciones eficaces ante desastres, incendios, inundaciones y otras emergencias que afectan a la sociedad hondureña. Con la incorporación de aeronaves, drones y equipos multipropósito, el gobierno busca garantizar una mejor respuesta ante las necesidades del país y reforzar la vigilancia de su extenso territorio.

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