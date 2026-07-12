El Salvador

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

La jornada solidaria buscó reforzar las reservas antes de las fiestas agostinas, una temporada en la que suelen aumentar las emergencias y la necesidad de unidades para atender a pacientes

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Los ciclistas urbanos pedalearon hasta la Cruz Roja Salvadoreña para donar sangre y reforzar las reservas antes de las fiestas agostinas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Los ciclistas urbanos pedalearon hasta la Cruz Roja Salvadoreña para donar sangre y reforzar las reservas antes de las fiestas agostinas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

El movimiento de ciclistas urbanos asumió una misión distinta a la habitual: pedalearon hasta la Cruz Roja Salvadoreña para donar sangre. La iniciativa, organizada en colaboración con el club Ciclistas Urbanos, se propuso abastecer las reservas sanguíneas antes de las fiestas agostinas, un periodo que incrementa la demanda de sangre por emergencias.

En esta ocasión, el recorrido en bicicleta tuvo como meta directa la solidaridad. Los participantes no solo completaron la ruta, sino que también contribuyeron con la posibilidad de salvar hasta tres vidas con cada donación. El gesto solidario cobra mayor relevancia ante la proximidad de festividades que suelen aumentar las urgencias médicas.

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Donar sangre en la Cruz Roja Salvadoreña requiere cumplir ciertos requisitos: la persona debe tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 52 kilogramos, estar en buen estado de salud, portar DUI vigente y no haber ingerido alcohol en las 24 horas previas. Además, quienes tengan tatuajes pueden donar si han pasado al menos seis meses desde su realización. Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro.

La jornada de donación de sangre buscó abastecer el Centro de Sangre ante el aumento de emergencias durante las fiestas agostinas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
La jornada de donación de sangre buscó abastecer el Centro de Sangre ante el aumento de emergencias durante las fiestas agostinas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Cualquier persona interesada en contribuir puede acercarse al Centro de Sangre, que atiende de lunes a viernes desde las 7:00 hasta las 14:30 horas, y los sábados de 7:00 a 11:30. El proceso incluye un chequeo médico previo, y al finalizar, cada donante recibe un refrigerio y la certeza de que su aporte puede marcar la diferencia.

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La Cruz Roja Salvadoreña impulsa estas jornadas para motivar a más ciudadanos a sumarse a la causa, conscientes de que cada bolsa recolectada puede ser crucial en momentos de emergencia. La institución subraya que donar sangre no solo beneficia a los pacientes, sino que también ofrece ventajas para el propio donante, como la renovación de su torrente sanguíneo y un seguimiento de su salud.

Cada temporada de donación es una oportunidad para fortalecer la red de apoyo y garantizar que los hospitales cuenten con lo necesario para responder ante cualquier eventualidad. La acción de los ciclistas urbanos ejemplifica cómo el compromiso ciudadano puede convertirse en esperanza para quienes más lo necesitan.

Procesamiento y seguridad de la sangre donada

Una vez realizada la donación, la sangre recolectada atraviesa pruebas de tamizaje que permiten descartar enfermedades transmisibles como Chagas, hepatitis B y C, sífilis y VIH. Además, se determina el grupo sanguíneo y se identifican anticuerpos irregulares para asegurar la salud de los receptores.

Cada donación de sangre en la Cruz Roja Salvadoreña puede contribuir a salvar hasta tres vidas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Cada donación de sangre en la Cruz Roja Salvadoreña puede contribuir a salvar hasta tres vidas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

El procesamiento se lleva a cabo en áreas completamente estériles. Se emplean bolsas descartables y equipos sellados al vacío, utilizando centrífugas refrigeradas que permiten separar cada componente sanguíneo bajo la supervisión de personal capacitado.

Los glóbulos rojos empacados pueden almacenarse hasta 42 días, aunque suelen ser utilizados antes por la alta demanda. Las plaquetas, con una vida útil de apenas 4 días, requieren una reposición constante, mientras que el plasma fresco congelado y los crioprecipitados se conservan a menos 37 ℃ para su empleo en cirugías o tratamientos de enfermedades sanguíneas.

Todo el material procesado se distribuye solo cuando cumple con los estándares de seguridad y calidad exigidos, garantizando así que cada unidad donada llegue en óptimas condiciones a los hospitales y pacientes que la necesitan.

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