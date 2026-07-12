Mundo

Donald Trump aseguró que EEUU golpeó “muy duro” al régimen de Irán en los últimos ataques

El presidente estadounidense afirmó que Teherán “estaba cediendo en todo” en las negociaciones, horas antes de que un dron iraní atacara un buque en el estrecho de Ormuz y desatara la nueva escalada

Guardar
Google icon
Trump sugirió que un acuerdo entre ambos países estaba bien encaminado antes de esta nueva reanudación de las hostilidades. (Europa Press)
Trump sugirió que un acuerdo entre ambos países estaba bien encaminado antes de esta nueva reanudación de las hostilidades. (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su país golpeó a Irán “muy duro” con sus últimos ataques durante la noche, y sugirió que un acuerdo entre ambos países estaba bien encaminado antes de esta nueva reanudación de las hostilidades.

“Los golpeamos muy duro anoche. Teníamos un acuerdo con ellos ayer. Estaban cediendo en todo y, de repente, dos horas después de eso atacaron un barco con un dron“, declaró el mandatario estadounidense a la cadena CNN por teléfono.

PUBLICIDAD

Un giro repentino en las negociaciones

Según el relato de Trump, las conversaciones con Teherán habían avanzado hasta un punto cercano al cierre de un pacto, antes de que Irán disparara contra un buque con bandera de Chipre —identificado por el Comando Central estadounidense (Centcom) como el portacontenedores M/V GFS Galaxy— que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Ese episodio desató una nueva ronda de bombardeos estadounidenses, la tercera en la última semana, que según el Centcom alcanzó unos 140 objetivos militares iraníes —entre ellos instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera— con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había advertido que “Irán tomó una mala decisión” y que “pagará” el precio.

PUBLICIDAD

Un proyectil es disparado durante la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom/Reuters)
Un proyectil es disparado durante la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom/Reuters)

En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó misiles y drones contra varios países del Golfo que albergan bases estadounidenses, entre ellos Jordania, Kuwait, Qatar y Baréin, donde se reportaron explosiones e interceptaciones. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron además un inusual ataque contra bases de apoyo logístico de portaaviones estadounidenses en el puerto omaní de Duqm, ofensiva que el gobierno de Omán condenó “con la máxima firmeza”.

Teherán anunció también el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, por donde transita en condiciones normales el 20% del comercio mundial de hidrocarburos, y advirtió que “no se permitirá que ningún buque lo atraviese” fuera del corredor de navegación que autorizó cerca de sus propias costas.

Amenazas de Irán

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió a Estados Unidos que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”, en referencia al memorando de entendimiento firmado por ambos países el pasado 17 de junio, que había fijado 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Por su parte, un alto asesor militar del líder supremo iraní y exjefe de los Guardianes de la Revolución, declaró que el estrecho de Ormuz es “más importante” para Irán que su programa nuclear.

“Este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas, y la República Islámica de Irán lo protegerá“, afirmó Mohsen Rezai, citado por la agencia Isna.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpIránGuerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Omán busca a un marinero indio desaparecido tras el ataque iraní al buque GFS Galaxy en el estrecho de Ormuz

La agresión contra la nave obligó a evacuar a la tripulación a unos ocho kilómetros de Musandam, y activó nuevas represalias militares en la zona, según reportes británicos y estadounidenses. Fuerte condena de Nueva Delhi

Omán busca a un marinero indio desaparecido tras el ataque iraní al buque GFS Galaxy en el estrecho de Ormuz

Zelensky anunció una reestructuración de su Gobierno: la actual primera ministra de Ucrania pasará a política exterior

Yulia Sviridenko, quien había asumido el cargo hace apenas un año, liderará una nueva área de relación con “un socio clave” de Ucrania. También habrá cambios en la cúpula de las fuerzas de seguridad

Zelensky anunció una reestructuración de su Gobierno: la actual primera ministra de Ucrania pasará a política exterior

EEUU afirmó que el estrecho de Ormuz “está abierto” a todas las embarcaciones a pesar de los ataques de Irán

“Nuestras fuerzas están posicionadas para garantizar la libre navegación (...) Irán no controla el estrecho”, señaló el Comando Central de Estados Unidos

EEUU afirmó que el estrecho de Ormuz “está abierto” a todas las embarcaciones a pesar de los ataques de Irán

El régimen de Irán atacó un segundo buque en Ormuz en medio de una nueva escalada de tesiones en Medio Oriente

Este nuevo ataque de la Guardia Revolucionaria se suma a los lanzamientos de proyectiles y drones contra bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico

El régimen de Irán atacó un segundo buque en Ormuz en medio de una nueva escalada de tesiones en Medio Oriente

La advertencia de un alto asesor de Khamenei: “El estrecho de Ormuz vale más que decenas de bombas atómicas”

Mohsen Rezai, consejero militar del líder supremo iraní y ex jefe de la Guardia Revolucionaria, puso el control de la estratégica vía marítima por encima del programa nuclear en medio del recrudecimiento del conflicto con EEUU

La advertencia de un alto asesor de Khamenei: “El estrecho de Ormuz vale más que decenas de bombas atómicas”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella prepara respuestas conjuntas ante riesgo de apagón por el fenómeno de El Niño

Petroperú detectó conexiones clandestinas con mangueras en el Oleoducto Norperuano

Karina Garcia habló sobre la posibilidad de un parto en casa tras el nacimiento del hijo de Isabella Ladera: “No podría, muchachos”

Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

INFOBAE AMÉRICA

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar a las Fuerzas Armadas ante emergencias

La nicaragüense Antonieta Herrera pasó de Jalapa a la alta costura en Madrid y ya viste a figuras como Luis Miguel

Autoridades de Cuarentena frenan la entrada a Panamá de 1,097 insectos y plagas en puntos fronterizos

Omán busca a un marinero indio desaparecido tras el ataque iraní al buque GFS Galaxy en el estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

John Cena, entre bromas y confesiones: su retiro de la lucha libre, la película “Little Brother” y recuerdos antes de la fama

John Cena, entre bromas y confesiones: su retiro de la lucha libre, la película “Little Brother” y recuerdos antes de la fama

Johnny Galecki volverá a actuar después de siete años de ausencia

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, alega que él la agredió físicamente

Richard Gere estuvo a punto de abandonar una de sus películas más famosas: “No funcionará”

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”