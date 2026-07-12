Donald Trump aseguró que EEUU golpeó “muy duro” al régimen de Irán en los últimos ataques

Trump sugirió que un acuerdo entre ambos países estaba bien encaminado antes de esta nueva reanudación de las hostilidades. (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su país golpeó a Irán “muy duro” con sus últimos ataques durante la noche, y sugirió que un acuerdo entre ambos países estaba bien encaminado antes de esta nueva reanudación de las hostilidades.

“Los golpeamos muy duro anoche. Teníamos un acuerdo con ellos ayer. Estaban cediendo en todo y, de repente, dos horas después de eso atacaron un barco con un dron“, declaró el mandatario estadounidense a la cadena CNN por teléfono.

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Un giro repentino en las negociaciones

Según el relato de Trump, las conversaciones con Teherán habían avanzado hasta un punto cercano al cierre de un pacto, antes de que Irán disparara contra un buque con bandera de Chipre —identificado por el Comando Central estadounidense (Centcom) como el portacontenedores M/V GFS Galaxy— que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Ese episodio desató una nueva ronda de bombardeos estadounidenses, la tercera en la última semana, que según el Centcom alcanzó unos 140 objetivos militares iraníes —entre ellos instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera— con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había advertido que “Irán tomó una mala decisión” y que “pagará” el precio.

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Un proyectil es disparado durante la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom/Reuters)

En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó misiles y drones contra varios países del Golfo que albergan bases estadounidenses, entre ellos Jordania, Kuwait, Qatar y Baréin, donde se reportaron explosiones e interceptaciones. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron además un inusual ataque contra bases de apoyo logístico de portaaviones estadounidenses en el puerto omaní de Duqm, ofensiva que el gobierno de Omán condenó “con la máxima firmeza”.

Teherán anunció también el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, por donde transita en condiciones normales el 20% del comercio mundial de hidrocarburos, y advirtió que “no se permitirá que ningún buque lo atraviese” fuera del corredor de navegación que autorizó cerca de sus propias costas.

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Amenazas de Irán

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió a Estados Unidos que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”, en referencia al memorando de entendimiento firmado por ambos países el pasado 17 de junio, que había fijado 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Por su parte, un alto asesor militar del líder supremo iraní y exjefe de los Guardianes de la Revolución, declaró que el estrecho de Ormuz es “más importante” para Irán que su programa nuclear.

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“Este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas, y la República Islámica de Irán lo protegerá“, afirmó Mohsen Rezai, citado por la agencia Isna.