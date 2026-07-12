Importaciones: qué puede cambiar en el segundo semestre y por qué el mercado sigue de cerca a la inversión

La evolución de la inversión aparece como una de las principales variables para determinar si las importaciones recuperan su relación histórica con el crecimiento del PBI

Durante los primeros meses de 2026 se produjo un fenómeno poco habitual para la economía argentina. Mientras la actividad mostró una recuperación, las importaciones no acompañaron ese movimiento con la intensidad que históricamente suele registrarse en las etapas de crecimiento. Esa situación abrió un interrogante de cara al segundo semestre: si la economía acelera, ¿las compras al exterior volverán a expandirse al ritmo del Producto Bruto Interno (PBI) o continuará el desacople que caracterizó a la primera parte del año?

Las proyecciones de economistas, consultoras privadas y de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) coinciden en esperar una mayor actividad importadora entre julio y diciembre. Sin embargo, también plantean diferencias respecto de la magnitud de esa recuperación y de los factores que podrían impulsarla. La evolución de la inversión, la normalización de los inventarios, la mejora del consumo y la continuidad de las reformas vinculadas al comercio exterior aparecen entre las principales variables que explican el escenario previsto para la segunda mitad del año.

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Los datos disponibles hasta mayo mostraron un desempeño dispar entre los distintos rubros. Mientras algunos segmentos vinculados al consumo mantuvieron un comportamiento positivo, las importaciones relacionadas con la producción continuaron débiles. Ese contraste explica buena parte del debate sobre qué ocurrirá durante los próximos meses.

Mientras algunos segmentos vinculados al consumo mantuvieron un comportamiento positivo, las importaciones relacionadas con la producción continuaron débiles

De acuerdo con Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macro de la consultora Abeceb, las previsiones apuntan a que las importaciones cerrarán 2026 en torno a USD 77.800 millones, apenas por encima del nivel registrado en 2025, con un incremento de 2,7%. Sin embargo, detrás de ese resultado anual aparece una dinámica diferente entre ambos semestres.

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Según la economista, después de registrar una caída interanual de 6,6% entre enero y mayo, las importaciones crecerían alrededor de 9% interanual entre junio y diciembre. Esa estimación surge de un volumen implícito cercano a USD 49.200 millones para la segunda mitad del año, frente a aproximadamente USD 45.200 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Para Bacigalupo, esa aceleración no implicaría un deterioro significativo del frente externo. Por el contrario, sostuvo que el escenario seguiría siendo compatible con un superávit comercial cercano a USD 21.000 millones, debido a que las exportaciones mantendrían un nivel elevado gracias al aporte del agro, la energía y la minería, mientras las importaciones partirían desde una base relativamente contenida.

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Las compras al exterior hasta mayo

La caída registrada durante los primeros cinco meses del año se concentró principalmente en los rubros productivos y en energía, más que en los bienes destinados al consumo final.

En ese período, las importaciones totalizaron USD 28.575 millones. Por usos económicos, descendieron los bienes de capital (7%), los bienes intermedios (0,6%), los combustibles y lubricantes (37,7%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (23,9%), mientras aumentaron los bienes de consumo (1,5%) y los vehículos automotores de pasajeros (10,4 por ciento).

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Economistas proyectan una mayor actividad importadora entre julio y diciembre, aunque con diferencias sobre la intensidad del repunte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economista de Abeceb vinculó ese comportamiento con un efecto asociado a los inventarios. Explicó que, ante una actividad económica y una demanda interna planchadas durante la primera parte del año, numerosos sectores redujeron las compras externas porque contaban con elevados niveles de stock acumulado.

Según comentó Bacigalupo, ese fenómeno resultó especialmente visible en la industria automotriz y en algunos segmentos industriales, donde la menor necesidad de reposición moderó las importaciones. Pero consideró que durante el segundo semestre ese factor comenzará a perder importancia a medida que los inventarios se normalicen y la demanda gane algo de dinamismo. En ese contexto, proyectó un mayor movimiento en bienes intermedios, piezas y accesorios, algunos bienes de capital y bienes de consumo.

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Proyecto mayor movimiento en bienes intermedios, piezas y accesorios, algunos bienes de capital y bienes de consumo (Bacigalupo)

También destacó la economista de Abeceb que la energía constituirá una excepción parcial. Las importaciones de combustibles podrían mostrar cierta estacionalidad, aunque estructuralmente seguirían contenidas por la mayor oferta local de hidrocarburos. De esa manera, el crecimiento esperado de las compras externas estaría más relacionado con una recuperación de la actividad, el consumo y la inversión que con un incremento de las necesidades energéticas.

Ruptura de una relación histórica

Una mirada complementaria aportó Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, quien destacó que durante los primeros cinco meses de 2026 se produjo una ruptura respecto del comportamiento histórico entre la economía y las importaciones.

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Jorge Vasconcelos: "Durante los primeros cinco meses de 2026 se produjo una ruptura respecto del comportamiento histórico entre la economía y las importaciones"

Según explicó, durante ese período el PBI mostró una variación cercana al 2% interanual, mientras las importaciones no energéticas retrocedieron 5%. El economista recordó que, habitualmente, cada punto de crecimiento del producto suele asociarse con un incremento cercano a tres puntos en las importaciones, relación que no se verificó durante la primera parte del año.

Vasconcelos también remarcó que esa caída no resultó homogénea. Las importaciones de bienes de consumo y vehículos automotores crecieron 4,4% interanual, mientras que el conjunto integrado por bienes de capital, bienes intermedios y piezas para bienes de capital descendió 14,6 por ciento.

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El economista atribuyó esa dinámica a varios factores:

En primer lugar, la caída de la inversión , que durante el primer trimestre se ubicó 11,6% por debajo del mismo período de 2025.

Los sectores más dinámicos de la economía -como el campo, la minería, el gas y el petróleo- presentan una menor intensidad importadora que otras actividades industriales.

El crecimiento de la productividad laboral durante los últimos dos años, que también contribuyó a explicar el desacople temporal entre la evolución del producto y las importaciones.

De cara al segundo semestre, Vasconcelos proyectó que el promedio mensual de las importaciones no energéticas, que entre enero y mayo rondó los USD 5.500 millones, aumentará durante los siete meses restantes del año. Según explicó, esa recuperación respondería a dos factores. Por un lado, una variación del PBI más cercana a 3,5% o 4% interanual para ese período. Por otro, una recuperación parcial de la relación histórica entre crecimiento económico e importaciones.

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¿Habrá más inversión?

Sin embargo, aclaró que para que esa regla vuelva a cumplirse será necesario un mayor dinamismo de la inversión. En ese sentido, Vasconcelos mencionó como factores favorables la caída del índice de riesgo país, menores distorsiones de precios relativos, la habilitación para remesar dividendos y regalías -aunque sin efecto retroactivo-, las mejoras de productividad y la implementación secuencial del RIGI.

Vasconcelos proyectó que el promedio mensual de las importaciones no energéticas, que entre enero y mayo rondó los USD 5.500 millones, aumentará durante los siete meses restantes del año

Al mismo tiempo, enumeró varios condicionantes que todavía influyen sobre las decisiones empresarias. Entre ellos mencionó la continuidad del cepo para personas jurídicas, la elevada presión tributaria provincial y municipal, la incertidumbre política y las expectativas moderadas de rentabilidad y flujo de caja de las compañías.

También proyectó que el superávit comercial podría ampliarse desde USD 11.300 millones registrados en 2025 hasta un rango de USD 23.000 a USD 24.000 millones en 2026. Esa mejora surgiría de un incremento cercano a USD 12.000 millones en las exportaciones y de una variación próxima a cero en las importaciones totales, como consecuencia de una reducción de las compras energéticas y un leve aumento de las no energéticas.

Desde Analytica, el economista Claudio Caprarulo también anticipó un crecimiento moderado de las importaciones durante la segunda mitad del año respecto de la primera. Entre los factores destacados ubicó el aumento de los precios de importación, un fenómeno que ya comenzó a reflejarse en las estadísticas más recientes.

Qué esperan los importadores

La visión empresaria también apuntó hacia una mayor actividad durante los próximos meses. Fuentes de CIRA afirmaron que el segundo semestre mostrará un mayor nivel de actividad importadora impulsado por el movimiento gradual de la economía y por la inversión en sectores productivos considerados estratégicos.

Los importadores esperan mayor actividad a raíz de proyectos de inversión de sectores estratégicos (Foto: Reuters)

Desde CIRA contaron que uno de los principales desafíos dejará de concentrarse exclusivamente en el acceso al mercado de cambios. Según precisaron las fuentes, la prioridad pasará por consolidar reglas estables, previsibilidad y mayor normalización del comercio exterior para facilitar la planificación empresaria.

La cámara también destacó la necesidad de profundizar la simplificación de procedimientos, reducir costos logísticos y avanzar con la modernización de la operatoria aduanera para mejorar la competitividad.

La prioridad pasará por consolidar reglas estables, previsibilidad y mayor normalización del comercio exterior para facilitar la planificación empresaria (CIRA)

Además, la CIRA identificó al segundo semestre como un período relevante para la agenda de integración internacional. En ese sentido, mencionó la implementación práctica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con los avances en las negociaciones con otros socios estratégicos.

Según la entidad, la discusión comenzará a concentrarse en aspectos operativos como reglas de origen, certificaciones, adecuación normativa y cronogramas de desgravación.

La CIRA también planteó que el debate sobre el comercio exterior evolucionará hacia la competitividad sistémica, donde las empresas enfrentarán desafíos vinculados con menores costos logísticos, mejor infraestructura, estabilidad tributaria y procedimientos aduaneros más eficientes.