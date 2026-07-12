Economía

Importaciones: qué puede cambiar en el segundo semestre y por qué el mercado sigue de cerca a la inversión

Las proyecciones de los analistas apuntan a una aceleración de las compras al exterior tras un comienzo de año atípico, con diferencias sobre la intensidad del repunte y los sectores que liderarán ese proceso

Guardar
Google icon
Los productos que se identifiquen como productos producidos o manufacturados a través de cualquier tipo de explotación laboral no podrán salir de las adueanas.
La evolución de la inversión aparece como una de las principales variables para determinar si las importaciones recuperan su relación histórica con el crecimiento del PBI

Durante los primeros meses de 2026 se produjo un fenómeno poco habitual para la economía argentina. Mientras la actividad mostró una recuperación, las importaciones no acompañaron ese movimiento con la intensidad que históricamente suele registrarse en las etapas de crecimiento. Esa situación abrió un interrogante de cara al segundo semestre: si la economía acelera, ¿las compras al exterior volverán a expandirse al ritmo del Producto Bruto Interno (PBI) o continuará el desacople que caracterizó a la primera parte del año?

Las proyecciones de economistas, consultoras privadas y de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) coinciden en esperar una mayor actividad importadora entre julio y diciembre. Sin embargo, también plantean diferencias respecto de la magnitud de esa recuperación y de los factores que podrían impulsarla. La evolución de la inversión, la normalización de los inventarios, la mejora del consumo y la continuidad de las reformas vinculadas al comercio exterior aparecen entre las principales variables que explican el escenario previsto para la segunda mitad del año.

PUBLICIDAD

Los datos disponibles hasta mayo mostraron un desempeño dispar entre los distintos rubros. Mientras algunos segmentos vinculados al consumo mantuvieron un comportamiento positivo, las importaciones relacionadas con la producción continuaron débiles. Ese contraste explica buena parte del debate sobre qué ocurrirá durante los próximos meses.

Mientras algunos segmentos vinculados al consumo mantuvieron un comportamiento positivo, las importaciones relacionadas con la producción continuaron débiles

De acuerdo con Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macro de la consultora Abeceb, las previsiones apuntan a que las importaciones cerrarán 2026 en torno a USD 77.800 millones, apenas por encima del nivel registrado en 2025, con un incremento de 2,7%. Sin embargo, detrás de ese resultado anual aparece una dinámica diferente entre ambos semestres.

PUBLICIDAD

Según la economista, después de registrar una caída interanual de 6,6% entre enero y mayo, las importaciones crecerían alrededor de 9% interanual entre junio y diciembre. Esa estimación surge de un volumen implícito cercano a USD 49.200 millones para la segunda mitad del año, frente a aproximadamente USD 45.200 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Para Bacigalupo, esa aceleración no implicaría un deterioro significativo del frente externo. Por el contrario, sostuvo que el escenario seguiría siendo compatible con un superávit comercial cercano a USD 21.000 millones, debido a que las exportaciones mantendrían un nivel elevado gracias al aporte del agro, la energía y la minería, mientras las importaciones partirían desde una base relativamente contenida.

Las compras al exterior hasta mayo

La caída registrada durante los primeros cinco meses del año se concentró principalmente en los rubros productivos y en energía, más que en los bienes destinados al consumo final.

En ese período, las importaciones totalizaron USD 28.575 millones. Por usos económicos, descendieron los bienes de capital (7%), los bienes intermedios (0,6%), los combustibles y lubricantes (37,7%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (23,9%), mientras aumentaron los bienes de consumo (1,5%) y los vehículos automotores de pasajeros (10,4 por ciento).

Una vista de ángulo bajo de enormes pilas de contenedores de envío multicolores, como rojo, azul, verde y amarillo, bajo un cielo parcialmente nublado.
Economistas proyectan una mayor actividad importadora entre julio y diciembre, aunque con diferencias sobre la intensidad del repunte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economista de Abeceb vinculó ese comportamiento con un efecto asociado a los inventarios. Explicó que, ante una actividad económica y una demanda interna planchadas durante la primera parte del año, numerosos sectores redujeron las compras externas porque contaban con elevados niveles de stock acumulado.

Según comentó Bacigalupo, ese fenómeno resultó especialmente visible en la industria automotriz y en algunos segmentos industriales, donde la menor necesidad de reposición moderó las importaciones. Pero consideró que durante el segundo semestre ese factor comenzará a perder importancia a medida que los inventarios se normalicen y la demanda gane algo de dinamismo. En ese contexto, proyectó un mayor movimiento en bienes intermedios, piezas y accesorios, algunos bienes de capital y bienes de consumo.

Proyecto mayor movimiento en bienes intermedios, piezas y accesorios, algunos bienes de capital y bienes de consumo (Bacigalupo)

También destacó la economista de Abeceb que la energía constituirá una excepción parcial. Las importaciones de combustibles podrían mostrar cierta estacionalidad, aunque estructuralmente seguirían contenidas por la mayor oferta local de hidrocarburos. De esa manera, el crecimiento esperado de las compras externas estaría más relacionado con una recuperación de la actividad, el consumo y la inversión que con un incremento de las necesidades energéticas.

Ruptura de una relación histórica

Una mirada complementaria aportó Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, quien destacó que durante los primeros cinco meses de 2026 se produjo una ruptura respecto del comportamiento histórico entre la economía y las importaciones.

JORGE VASCONCELOS
Jorge Vasconcelos: "Durante los primeros cinco meses de 2026 se produjo una ruptura respecto del comportamiento histórico entre la economía y las importaciones"

Según explicó, durante ese período el PBI mostró una variación cercana al 2% interanual, mientras las importaciones no energéticas retrocedieron 5%. El economista recordó que, habitualmente, cada punto de crecimiento del producto suele asociarse con un incremento cercano a tres puntos en las importaciones, relación que no se verificó durante la primera parte del año.

Vasconcelos también remarcó que esa caída no resultó homogénea. Las importaciones de bienes de consumo y vehículos automotores crecieron 4,4% interanual, mientras que el conjunto integrado por bienes de capital, bienes intermedios y piezas para bienes de capital descendió 14,6 por ciento.

El economista atribuyó esa dinámica a varios factores:

  • En primer lugar, la caída de la inversión, que durante el primer trimestre se ubicó 11,6% por debajo del mismo período de 2025.
  • Los sectores más dinámicos de la economía -como el campo, la minería, el gas y el petróleo- presentan una menor intensidad importadora que otras actividades industriales.
  • El crecimiento de la productividad laboral durante los últimos dos años, que también contribuyó a explicar el desacople temporal entre la evolución del producto y las importaciones.

De cara al segundo semestre, Vasconcelos proyectó que el promedio mensual de las importaciones no energéticas, que entre enero y mayo rondó los USD 5.500 millones, aumentará durante los siete meses restantes del año. Según explicó, esa recuperación respondería a dos factores. Por un lado, una variación del PBI más cercana a 3,5% o 4% interanual para ese período. Por otro, una recuperación parcial de la relación histórica entre crecimiento económico e importaciones.

¿Habrá más inversión?

Sin embargo, aclaró que para que esa regla vuelva a cumplirse será necesario un mayor dinamismo de la inversión. En ese sentido, Vasconcelos mencionó como factores favorables la caída del índice de riesgo país, menores distorsiones de precios relativos, la habilitación para remesar dividendos y regalías -aunque sin efecto retroactivo-, las mejoras de productividad y la implementación secuencial del RIGI.

importaciones
Vasconcelos proyectó que el promedio mensual de las importaciones no energéticas, que entre enero y mayo rondó los USD 5.500 millones, aumentará durante los siete meses restantes del año

Al mismo tiempo, enumeró varios condicionantes que todavía influyen sobre las decisiones empresarias. Entre ellos mencionó la continuidad del cepo para personas jurídicas, la elevada presión tributaria provincial y municipal, la incertidumbre política y las expectativas moderadas de rentabilidad y flujo de caja de las compañías.

También proyectó que el superávit comercial podría ampliarse desde USD 11.300 millones registrados en 2025 hasta un rango de USD 23.000 a USD 24.000 millones en 2026. Esa mejora surgiría de un incremento cercano a USD 12.000 millones en las exportaciones y de una variación próxima a cero en las importaciones totales, como consecuencia de una reducción de las compras energéticas y un leve aumento de las no energéticas.

Desde Analytica, el economista Claudio Caprarulo también anticipó un crecimiento moderado de las importaciones durante la segunda mitad del año respecto de la primera. Entre los factores destacados ubicó el aumento de los precios de importación, un fenómeno que ya comenzó a reflejarse en las estadísticas más recientes.

Qué esperan los importadores

La visión empresaria también apuntó hacia una mayor actividad durante los próximos meses. Fuentes de CIRA afirmaron que el segundo semestre mostrará un mayor nivel de actividad importadora impulsado por el movimiento gradual de la economía y por la inversión en sectores productivos considerados estratégicos.

Los importadores esperan mayor actividad a raíz de proyectos de inversión de sectores estratégicos (Foto: Reuters)
Los importadores esperan mayor actividad a raíz de proyectos de inversión de sectores estratégicos (Foto: Reuters)

Desde CIRA contaron que uno de los principales desafíos dejará de concentrarse exclusivamente en el acceso al mercado de cambios. Según precisaron las fuentes, la prioridad pasará por consolidar reglas estables, previsibilidad y mayor normalización del comercio exterior para facilitar la planificación empresaria.

La cámara también destacó la necesidad de profundizar la simplificación de procedimientos, reducir costos logísticos y avanzar con la modernización de la operatoria aduanera para mejorar la competitividad.

La prioridad pasará por consolidar reglas estables, previsibilidad y mayor normalización del comercio exterior para facilitar la planificación empresaria (CIRA)

Además, la CIRA identificó al segundo semestre como un período relevante para la agenda de integración internacional. En ese sentido, mencionó la implementación práctica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con los avances en las negociaciones con otros socios estratégicos.

Según la entidad, la discusión comenzará a concentrarse en aspectos operativos como reglas de origen, certificaciones, adecuación normativa y cronogramas de desgravación.

La CIRA también planteó que el debate sobre el comercio exterior evolucionará hacia la competitividad sistémica, donde las empresas enfrentarán desafíos vinculados con menores costos logísticos, mejor infraestructura, estabilidad tributaria y procedimientos aduaneros más eficientes.

Temas Relacionados

importacionesCIRAinversiónconsumoPBIbienes de capitalbienes de consumoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Frente a la ola de importados: qué puestos ocupan los autos nacionales en el ranking de ventas 2026

A pesar de ser solo 13 modelos, la mayoría está en el Top 10 de preferencias de los argentinos. La mayoría son utilitarios, la nueva tendencia de la industria automotriz local

Frente a la ola de importados: qué puestos ocupan los autos nacionales en el ranking de ventas 2026

Blindaje electoral: una por una, todas las medidas que tomó el Gobierno para intentar contener al dólar durante 2027

El ejecutivo busca contar con una batería de instrumentos para afrontar los compromisos financieros y reforzar el control sobre el tipo de cambio, en un escenario marcado por la próxima elección presidencial

Blindaje electoral: una por una, todas las medidas que tomó el Gobierno para intentar contener al dólar durante 2027

Al ritmo de la baja del riesgo país, el Gobierno se acerca a su primera colocación de deuda internacional en 8 años

La posibilidad de salir al mercado internacional se monitorea todo el tiempo en el equipo económico, pero falta que bajen las tasas en Estados Unidos. Refinanciar los pagos de deuda permitiría consolidar la acumulación de reservas, que entró en un impasse

Al ritmo de la baja del riesgo país, el Gobierno se acerca a su primera colocación de deuda internacional en 8 años

Clima de Negocios: las empresas argentinas y Pax Silica, el plan de EEUU para ganarle a China la carrera por la IA que rubricó Milei

El acuerdo propone construir un ecosistema confiable de desarrolladores y proveedores de IA, movilizar capital privado y coordinar políticas para evitar distorsiones de mercado y proteger tecnologías sensibles

Clima de Negocios: las empresas argentinas y Pax Silica, el plan de EEUU para ganarle a China la carrera por la IA que rubricó Milei

La visita de Georgieva a Buenos Aires cierra un ciclo político entre Macri y Milei que tuvo como piezas clave al FMI y a Donald Trump

La llegada de la directora del Fondo concluye una etapa de ocho años, en la que el presidente republicano siempre apostó por Argentina, pese a las internas en la Casa Rosada y la ortodoxia de la burocracia multilateral

La visita de Georgieva a Buenos Aires cierra un ciclo político entre Macri y Milei que tuvo como piezas clave al FMI y a Donald Trump

DEPORTES

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

La devastadora carta de despedida de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista sudafricano: “Descansa en paz, mi amor”

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

“De los mayores escándalos en la historia”: las reacciones en Noruega por el polémico gol en el triunfo de Inglaterra en el Mundial

TELESHOW

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte mundial muestra una recuperación selectiva

El mercado del arte mundial muestra una recuperación selectiva

Ruedas solidarias: ciclistas urbanos donan sangre en la Cruz Roja Salvadoreña

Donald Trump aseguró que EEUU golpeó “muy duro” al régimen de Irán en los últimos ataques

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar a las Fuerzas Armadas ante emergencias

La nicaragüense Antonieta Herrera pasó de Jalapa a la alta costura en Madrid y ya viste a figuras como Luis Miguel