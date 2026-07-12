El mercado del arte mundial muestra una recuperación selectiva (Tony Cenicola/The New York Times)

El mercado del arte llega a la pausa estival con señales de recuperación, pero el repunte se concentra en las obras de mayor nivel y no alcanza a todo el sector: mientras Christie’s y Sotheby’s avanzan hacia sus mejores cifras desde 2022, Phillips exhibe que el crecimiento sigue siendo desigual y depende de categorías muy específicas.

Los datos del primer semestre apuntan en esa dirección. Phillips informó el 7 de julio que sus ventas totales de la primera mitad del año crecieron 60% frente al mismo período de 2025, hasta USD 507 millones, mientras Sotheby’s y Christie’s prevén divulgar sus resultados semestrales la semana siguiente.

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El recorte de ventas de bellas artes entre enero y junio elaborado con la base de datos de precios de la publicación, que ya incluye las subastas nocturnas de junio en Londres aunque todavía compila algunos lotes de remates menores, muestra que el dinero volvió a concentrarse en las piezas más codiciadas. La cantidad de lotes vendidos por Christie’s y Sotheby’s sigue por debajo de los máximos de 2022 y 2023, pero el precio promedio por lote subió con fuerza.

Christie’s encabeza el semestre con ventas por USD 2.700 millones hasta junio, una tasa de colocación de 88% y un precio promedio de USD 326.900 por lote. Ese total representa un aumento de 78% frente al mismo tramo del año pasado.

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Un cuadro atribuido recientemente al pintor barroco neerlandés Rembrandt fue vendido por 9,3 millones de euros (EFE/ Luis Campello)

La casa explicó ese salto por el desempeño de sus subastas de mayo en Nueva York, que describió como las mejores de su historia. Allí reunió obras de colecciones de un solo propietario vinculadas al magnate editorial S.I. Newhouse, la filántropa Agnes Gund y la marchante Marian Goodman.

Esa sola semana aportó USD 1.400 millones, más de la mitad de todo lo que Christie’s lleva vendido en 2026. Entre las operaciones más visibles estuvo la venta de Danaïde, de Constantin Brancusi, por USD 107,6 millones en mayo en Nueva York.

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Sotheby’s registró el mayor salto interanual entre los tres grandes grupos de subastas. Sus ventas del primer semestre crecieron 88% respecto de la primera mitad de 2025 y alcanzaron USD 2.300 millones, con una tasa de colocación de 87,7% y un precio promedio de USD 350.300 por lote.

El motor volvió a ser el mismo: colecciones de un solo propietario con piezas de nivel museo. La venta en Londres de la colección Lewis, por USD 392,6 millones, se convirtió el mes pasado en la colección individual más cara jamás subastada en Europa, y se sumó a los USD 908,6 millones obtenidos en las ventas de mayo en Nueva York, impulsadas por obras procedentes del acervo del marchante Robert Mnuchin.

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La “Danaide” del artista Constantin Brancusi, vendida por 107,6 millones de dólares (Crédito: Christie's)

La lectura de Phillips deja ver con más claridad las grietas de la recuperación. La casa, más asociada a artistas jóvenes y contemporáneos, un segmento que todavía no recupera el pulso, vendió alrededor de USD 260 millones en bellas artes durante el primer semestre, con una tasa de colocación de 85,3% y un promedio de USD 78.500 por lote.

Ese monto supone una mejora de 36,4% frente al mismo período del año anterior, pero queda lejos de los avances conseguidos por las firmas con acceso a obras de primer nivel del siglo XX. La distancia también revela que el repunte actual no es general, sino selectivo.

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Las subastas de arte de mayo de Phillips ofrecieron una señal menos negativa. Su venta nocturna de arte moderno y contemporáneo duplicó el total de la edición equivalente del año anterior, aunque más de dos tercios del valor de la sesión ya contaban con garantías antes del inicio del remate.

La misma categoría mostró su fragilidad en otra plaza. La fallida venta en línea de obras contemporáneas de la colección Zabludowicz en Christie’s el mes pasado expuso cuánto puede resentirse este segmento cuando no cuenta con garantes.

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Phillips vendió alrededor de USD 260 millones en bellas artes durante el primer semestre

Phillips buscó compensar esa debilidad con otras áreas. Una parte importante de los USD 507 millones totales que comunicó provino de una serie de subastas de relojes, entre ellas una venta en Ginebra por USD 96,3 millones en mayo, en la que se establecieron 43 récords.

La conclusión que dejan las cifras es que hay una recuperación de las obras maestras, no una recuperación de todo el mercado. Christie’s y Sotheby’s captan grandes sumas gracias a patrimonios de primera línea, mientras Phillips confirma que el resto del negocio todavía necesita mucho más esfuerzo para obtener retornos mucho menores.

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El medio también vincula esa lectura con el mercado primario. El cierre continuado de galerías de arte contemporáneo sugiere que ese tramo aún no volvió a una etapa de crecimiento real.

Fuera de las bellas artes, otros nichos del lujo y los coleccionables avanzan con más fuerza. Heritage Auctions alcanzó un total semestral récord de USD 1.400 millones, 47% por encima del mismo período de 2025 y casi el triple del resultado informado por Phillips.

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Los indicadores económicos anticipan que la segunda mitad del año no debería apartarse demasiado de este patrón: fortaleza en la cima del mercado, fragilidad en el arte contemporáneo joven y mejores perspectivas en categorías adyacentes como los relojes y otros objetos de colección.