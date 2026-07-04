Muerte de la joven buzo en Puerto Madryn: la Justicia imputará al instructor de homicidio culposo

La Justicia avanza en la causa por la muerte de Sofía Devries durante una práctica de buceo en Puerto Madryn

En lo que significará un avance en la causa por la muerte de Sofía Devries, de 23 años, ocurrida en Puerto Madryn, Chubut en febrero pasado, mientras practicaba buceo, este lunes la Justicia realizará la audiencia de apertura de investigación contra el instructor Thiago Nahuel Pocovi, acusado de homicidio culposo.

La imputación sostiene que el instructor actuó de forma contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad, según la acusación presentada por el fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos, precisó ADN Sur.

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El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que la audiencia está prevista para las 10:30 del lunes y estará a cargo de la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El organismo agregó que Pocovi, de 26 años, comparecerá de forma virtual porque está radicado en Buenos Aires.

Fuentes judiciales indicaron que la imputación por homicidio culposo ya fue presentada por Williams. La Fiscalía atribuye al instructor una conducta opuesta a las reglas de seguridad que rigen para los instructores de buceo.

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El cuerpo de la joven fue hallado varias horas después de su desaparición por la Prefectura Naval

Qué sostiene la acusación fiscal

La base de la acusación es que la actuación del instructor se habría apartado de los protocolos y normas de seguridad de la actividad. Esa es la hipótesis que la Fiscalía llevará a la audiencia de apertura de investigación este lunes.

La reconstrucción de los investigadores se realizó a partir de testimonios y busca establecer qué decisiones y maniobras pueden constituir un delito.

Cómo reconstruyó la Fiscalía la inmersión fatal

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADN Sur, el grupo del que formaba parte Sofía había realizado el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros. Luego les ofrecieron una segunda instancia que permite llegar hasta 30 metros, opción que la joven aceptó junto con otros integrantes.

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Según esa reconstrucción, el grupo estaba formado por cuatro personas que descendían con instructores. Uno de los participantes, identificado por los investigadores como la pareja de la joven, tuvo dificultades para bajar por problemas para compensar la presión en los oídos.

ADN Sur agregó que, mientras otros integrantes del grupo comenzaron a ascender, Sofía quedó en la zona más profunda con el instructor, mientras su pareja todavía descendía de forma lenta. En ese contexto, según los testimonios citados por los investigadores, el instructor habría señalado que tenía un problema con su chaleco compensador y que debía subir a la superficie.

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La Fiscalía imputa al instructor Thiago Nahuel Pocovi por homicidio culposo por presunto apartamiento de normas de seguridad

Desde la Fiscalía explicaron al medio chubutense que el momento de mayor riesgo con esta descripción: “Empieza a desesperarse, tiene una crisis y se saca el regulador para intentar respirar”. La pareja intentó asistirla con su propio regulador y después procuró inflar el chaleco compensador para subir.

Según esa versión, en medio de esa maniobra la joven se soltó. Entonces, con el chaleco ya inflado, la pareja ascendió y no pudo volver a bajar para ayudarla.

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El hallazgo del cuerpo y el perfil de la víctima

El cuerpo de Devries fue hallado el 18 de febrero por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA). El medio precisó que estaba en la popa del pesquero chino Hu Shun Yu 809, un barco hundido hace aproximadamente una década que se convirtió en arrecife artificial.

Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, había estudiado Comunicación y Administración, trabajaba en un emprendimiento familiar propiedad de su pareja y desarrollaba contenidos en redes sociales sobre viajes, bienestar y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn con su novio para certificar un curso internacional con una inmersión.

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