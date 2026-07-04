Crimen y Justicia

Brutal crimen en Tucumán: ataron, torturaron y acuchillaron a una señora durante un asalto en su casa

El hecho ocurrió en la tarde del viernes. El cuerpo de la víctima fue descubierto por su sobrino cuando fue a buscarla a su casa luego de que no respondiera los llamados. Hay tres detenidos y uno es menor

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La casa donde encontraron a la mujer
La casa donde encontraron a la mujer

Una mujer de 65 años fue hallada asesinada en su casa tras sufrir un asalto violento en el barrio de Banda del Río Salí, Tucumán. La víctima fue identificada como Marta Azucena Migliorini, cuyo cuerpo fue encontrado en la vivienda ubicada entre las calles Trelew y Corrientes. Por el hecho hay tres detenidos, uno menor de edad, y una causa judicial en curso, donde se investiga un homicidio en ocasión de robo y con extrema violencia.

El episodio se conoció cerca de las 19 horas del viernes, cuando un sobrino de la víctima, preocupado por la falta de contacto durante la jornada, acudió al domicilio. Al llegar, advirtió que la casa estaba cerrada y sin respuesta a sus llamados.

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Tras forzar una puerta trasera, el hombre logró ingresar y se encontró con una impactante escena: su tía estaba sin vida, ensangrentada y con heridas de arma blanca. Según indicaron fuentes policiales, el cuerpo presentaba múltiples hematomas, lesiones punzocortantes y estaba atado. Para los forenses, estos son indicios de que Migliorini fue sometida a torturas antes de morir.

De acuerdo a los investigadores que intervinieron en el lugar, la mujer habría muerto varias horas antes del hallazgo de su sobrino. En este contexto, la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y el auxiliar Miguel Fernández, tomó intervención de inmediato para esclarecer el mecanismo del fallecimiento e identificar a los responsables.

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El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó las primeras pericias en el lugar: confirmó que la vivienda había sido completamente revuelta y que había manchas de sangre en distintos ambientes.

La hipótesis principal señala que la víctima fue asaltada, intentó resistirse y fue violentamente agredida por un grupo de sospechosos.

La investigación avanzó en las horas posteriores gracias a testimonios de familiares y vecinos. Según allegados, la noche anterior Migliorini había expresados su inquietud debido a la presencia de personas desconocidas merodeando los alrededores de su casa. Además, un vecino declaró que durante la jornada escuchó ladridos insistentes y vio a un hombre de la zona en la puerta del domicilio de la víctima.

Con estos datos, la policía detuvo a un vecino del barrio, a quien durante un allanamiento se le hallaron las llaves del automóvil de la víctima. El sospechoso habría admitido haber entrado al inmueble acompañado por otros dos individuos, lo que derivó en la captura de ambos, uno de ellos menor de edad.

Los tres sospechosos permanecen detenidos y a disposición de la justicia. Se encuentran bajo investigación por el delito de homicidio en ocasión de robo. Mientras tanto, la Fiscalía de Homicidios continúa con el relevamiento de pruebas y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, a la espera de realizar la audiencia de formulación de cargos y solicitar medidas cautelares para los imputados.

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