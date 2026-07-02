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Sigue la ola polar y se espera el día más frío del año en el AMBA: cómo estará el tiempo el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja por las bajas temperaturas en casi todo el país. Para cuándo se esperan lluvias

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Adelantaron que este viernes se espera el día más frío del año
Adelantaron que este viernes se espera el día más frío del año

En medio de la ola polar que azota a gran parte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes podría llegar el día más frío del año y hay alerta amarilla por las bajas temperaturas que se van a registrar en casi todo el país. El fin de semana se espera que las mínimas suban, pero se esperan precipitaciones.

Este jueves la ola de frío golpeó fuertemente a gran parte de la provincia de Buenos Aires y provocó que cayera nieve en varias localidades durante la mañana. Uno de los ejemplos fue Mar del Plata, donde las playas se tiñeron de blanco después de 35 años.

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Justamente, en el ránking de los lugares más fríos durante la jornada de hoy, la localidad rionegrina de Maquinchao encabezó la tabla con una mínima de -14,2 ℃ y una humedad del 100%, convirtiéndose en el punto más frío de toda la República Argentina durante esta jornada. Le siguió Esquel (Chubut) con -8,4 ℃, una sensación térmica de -15,1 ℃ y 86% de humedad. El podio lo completó El Bolsón (Río Negro) con -8 ℃ y 91% de humedad.

El mapa de alertas del SMN para este viernes refleja la extensión del fenómeno. La alerta amarilla por temperaturas extremas por frío cubre la mayor parte del centro y norte del país, abarcando provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y La Pampa. El sector con alerta naranja —de mayor intensidad— se concentra en el centro de la provincia de Buenos Aires y zonas limítrofes. La Patagonia, que ya atravesó lo peor del frío, aparece sin alertas activas en el relevamiento.

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Frío extremo en el AMBA
Hay alerta amarilla para gran parte del país por el frío extremo

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad de Buenos Aires registró este jueves una mínima de 1,8 ℃, la temperatura más baja del año hasta el momento en la capital. La sensación térmica, potenciada por el viento moderado del sur, llegó a -0,7 ℃ en la ciudad, mientras que en el conurbano los valores fueron aún más extremos: Morón alcanzó una sensación térmica de -5,1 ℃. En el centro del país, entre La Pampa y Buenos Aires, los registros oficiales oscilaron entre -5 y -6 ℃.

El SMN proyecta que el viernes 3 será el día más frío del año para el AMBA, con una mínima de -1 ℃ y una máxima de 10 ℃. La jornada estará dominada por tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones, aunque la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores pronosticados debido al viento. En la Patagonia, en cambio, lo peor del frío probablemente ya pasó y desde el viernes se espera un leve repunte térmico en líneas generales.

El sábado 4 traerá una mejora paulatina: la mínima subirá a 3 ℃ y la máxima alcanzará los 13 ℃ en el AMBA, sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada. El domingo 5 mantendrá esa máxima de 13 ℃ con una mínima de 9 ℃, pero incorporará probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la tarde y la noche, con la llegada de una perturbación en altura. Las lluvias estimadas para ese evento rondan los 15 a 20 milímetros sobre el centro del territorio bonaerense, sin eventos de impacto asociados. La semana siguiente mostrará una normalización progresiva, con máximas que treparán hasta los 17 ℃ el martes 7 y el miércoles 8.

Frío extremo AMBA

Las nevadas en lugares inusuales fueron uno de los fenómenos más llamativos de este episodio polar. En Córdoba, La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita amanecieron completamente blancas. Mientras que en Tucumán, Tafí del Valle registró una importante caída de nieve, un fenómeno habitual en invierno pero siempre llamativo por el impacto turístico que genera. En la provincia de Buenos Aires, los reportes se concentraron en Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, donde vecinos registraron el fenómeno con fotos y videos que circularon en redes sociales.

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