Buscan a una adolescente de 15 años que desapareció en Belgrano cuando volvía de la casa de una amiga

La joven desapareció en la zona de Belgrano.

Las autoridades porteñas buscan intensamente a una adolescente de 15 años que desapareció este viernes por la tarde en el barrio de Belgrano. La joven regresaba a su casa después de visitar a una amiga y, desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia ni se conoce su paradero.

Según pudo reconstruir Infobae, la adolescente, identificada como Josefina Flores, había pasado parte de la tarde en la casa de una amiga. Sin embargo, cerca de las 19, poco antes del partido entre la Argentina y Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026, se retiró del lugar para regresar a su domicilio.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, fue en ese trayecto cuando se perdió todo contacto con ella. La menor dejó de responder los mensajes y las llamadas telefónicas, lo que encendió la preocupación de sus familiares, quienes desde entonces no volvieron a tener noticias.

La foto más actualizada de la menor.

Las mismas fuentes precisaron que Josefina fue vista por última vez en la intersección de las calles Cuba y La Pampa, a pocas cuadras de la Plaza Barrancas de Belgrano. La adolescente asiste a una escuela secundaria de ese barrio y, en menos de un mes, cumplirá 16 años.

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Ante la falta de novedades, se inició una investigación por “averiguación de paradero”, mientras continúan las tareas para intentar localizarla. En el operativo interviene la División de Investigación de Delitos contra la Niñez y Adolescencia, en conjunto con la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, los investigadores realizan distintas medidas para reconstruir los últimos movimientos de la adolescente y dar con su ubicación lo antes posible.

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Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda. Quienes cuenten con información sobre el paradero de Josefina Flores pueden comunicarse al teléfono 4309-9700, interno 234153, o enviar un mensaje por WhatsApp al 11-5821-4001.