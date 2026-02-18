Quién era Sofía Devries, la joven influencer que murió mientras buceaba en Puerto Madryn

Sofía Devries, influencer e impulsora de contenido sobre belleza y viajes, mantenía una activa presencia en redes sociales

La Prefectura Naval Argentina encontró muerta este miércoles a Sofía Devries, la joven de 23 años que permanecía desaparecida desde el lunes tras realizar prácticas de buceo en aguas del Mar Argentino, en Puerto Madryn, Chubut. El caso provocó conmoción en la comunidad local y resonó en redes sociales, donde Devries tenía una presencia destacada como influencer y creadora de contenido.

Devries, oriunda de Moreno, provincia de Buenos Aires, contaba con una formación académica diversa. Según su perfil de LinkedIn cursó Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE y un grado en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional.

Al momento de su desaparición, se desempeñaba en el área de comunicación de la empresa de su pareja —quien también estaba realizando la actividad de buceo para obtener el certificado—, especializada en productos orgánicos para plantas.

La joven de 23 años era oriunda de Moreno y tenía formación en Comunicación Social, Relaciones Públicas y Administración de Empresas

En Instagram, la joven se definía como UGC (User Generated Content) y orientaba sus publicaciones a temáticas de belleza, estilo de vida y viajes, bajo el lema “Beauty, Lifestyle y Travel”. Sus contenidos recientes se enfocaban en videos sobre productos de bienestar, mientras que su feed exhibía imágenes en distintos puntos turísticos de Argentina, Brasil y Colombia.

Además, promovía un libro de su autoría titulado “Cuentos para mentes rebuscadas”, al que describía en sus redes como “cortos y para leer dos veces”. Devries caracterizaba su obra como “una serie de cuentos raros para gente rara. Terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo”, según sus propias palabras.

Su última publicación fue el 31 de diciembre pasado, con un video en el que escribió: “2026. Más historias, más recuerdos, más experiencias”. El posteo, durante las últimas horas, se llenó de comentarios de personas en apoyo a la investigación de su muerte.

Leo, su pareja, había compartido una historia con una foto de Devries a través de la cuenta de Instagram de su empresa. “Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...”, escribió cuando aún permanecía el operativo de búsqueda por parte de Prefectura.

Devries trabajaba en el área de comunicación de una empresa de productos orgánicos para plantas, fundada por su pareja

Cómo avanza la investigación

La investigación para esclarecer las causas de la muerte de Sofía Devries durante una práctica de buceo en Puerto Madryn contempla la posibilidad de un delito culposo, es decir, sin intención de causar el desenlace fatal.

Una fuente con acceso al expediente explicó a Infobae que el foco está puesto en determinar si quienes tenían la responsabilidad de proteger a la joven cumplieron con su deber: “Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”.

Aunque no se ha logrado definir una hipótesis concluyente sobre los hechos ocurridos, los relatos recabados por la fiscal María Angélica Carcano coinciden en que la joven sufrió una descompensación relacionada con un ataque de pánico.

En ese sentido, el principal testigo del caso, que es el novio de la víctima, brindó su declaración. Según la fuente consultada, él relató que ella experimentó una crisis, posiblemente por temor, y que habría decidido quitarse la boquilla para respirar bajo el agua. Aún no hay personas imputadas.

Las autoridades evalúan si el instructor de la escuela de buceo cumplió con su deber de permanecer junto a los buzos ante la emergencia

El objetivo de la investigación es precisar si, ante ese cuadro, el instructor tenía la obligación de permanecer junto a los buzos para asistirla. Se sabe que la actividad se realizaba en parejas y aún no se ha determinado si el instructor ya se encontraba en la superficie al momento del incidente.

El instructor, integrante de una escuela de buceo de Buenos Aires, no ha brindado declaración en la causa, ya que, de confirmarse la hipótesis de conducta negligente —que tampoco descarta la responsabilidad del operador de la embarcación—, podría ser imputado.

Según la fuente vinculada al expediente, el grupo de buceo solía practicar en una pileta, mientras que en la zona del accidente la visibilidad era reducida. Subrayó la complejidad del caso y mencionó que se analizan tanto las condiciones climáticas externas como las del entorno submarino: “Son muchas variables. Sabemos cómo estaba afuera, queremos saber cómo estaba dentro del agua”.