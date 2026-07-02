El desgarrador relato de la abuela de una sobreviviente del trágico vuelco de Casilda: “No sabemos si va a caminar”

Estela, pariente de Mora, relató cómo sigue el cuadro de la joven que sigue con vida

El trágico vuelco en la localidad santafesina de Casilda dejó un saldo de cuatro muertos y una joven que sigue internada en una situación crítica. Mientras tanto, el conductor fue detenido y avanzan en la investigación sobre cómo era su estado a la hora del siniestro que ocurrió en la Ruta Provincial 26.

En ese sentido, Estela es la abuela de Mora, una de las dos jóvenes que sobrevivió al brutal accidente, además del conductor identificado como Fausto G. En diálogo con El Tres, la mujer habló sobre el estado de salud de su nieta y aseguró: “No sabemos si va a caminar“.

PUBLICIDAD

“Mora está en una situación muy delicada, en terapia intensiva”, señaló, al tiempo que agradeció la atención recibida desde el momento del accidente. “Agradezco a los médicos, a los del helicóptero que la trasladaron y a las ambulancias. Mi nieta es la única sobreviviente de las nenas”, expresó en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Uno de los datos más dolorosos que reveló la abuela es que la joven aún desconoce la magnitud de la tragedia. “Ella todavía no sabe que perdió a sus amigas porque está en shock, son nenas chiquitas”, dijo. La joven permanece internada en el Hospital Centenario de Rosario, donde su madre la acompaña de manera permanente. “Mi hija está todo el tiempo con ella, entrando a terapia para acompañarla”, agregó Estela.

PUBLICIDAD

En total, cuatro de los seis jóvenes que viajaban en el auto murieron. El conductor quedó detenido

La mujer también reflexionó sobre el contexto del viaje y las salidas nocturnas de los jóvenes. “Hoy en día, ¿qué nena de 17 años no va a bailar? Antes era distinto, pero el tiempo cambió”, expresó. Cuestionó además la falta de controles en las rutas: “El tema es que no deberían haber manejado, debería haber controles que pararan ese vehículo”. Al cierre de su testimonio, pidió: “Recen por las nenas que están muy mal. Son nenas, recién empiezan a vivir”.

Este jueves por la mañana, la Justicia dictó prisión preventiva por cuatro meses a Fausto Giordano, el joven de 20 años que se presume conducía el Peugeot 208 que volcó el sábado pasado. El fiscal Emiliano Ehret logró confirmar además que el acusado manejaba alcoholizado al momento del siniestro, con 0,93 g/l de alcohol en sangre. “La evidencia es clara”, enfatizó el funcionario judicial.

PUBLICIDAD

Ehret precisó que existen filmaciones del vehículo en circulación e incluso personas que identificaron a Giordano al volante. Sobre la mecánica del accidente, el fiscal aventuró que el conductor “tomó una curva muy cerrada y conocida” a una velocidad elevada, “atento a cómo quedó el auto, partido en dos y a la cantidad de víctimas”. El acusado tomó la palabra durante la audiencia y expresó: “Estoy destrozado. Perdí a mi mejor amigo y a la gente que más quería”. Quienes presenciaron el acto señalaron que Giordano presentaba golpes visibles en el rostro como consecuencia del vuelco.

Las víctimas tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a los hospitales más cercanos

La defensa del acusado, a cargo del abogado José Luis Abichain Zuain, planteó una hipótesis que podría cambiar el enfoque del caso: que Fausto Giordano no conducía el vehículo al momento del siniestro. “Lo que señaló el fiscal, a nuestro criterio, es que las filmaciones identificaron los autos. No se determinó la identidad del conductor. Mi representado no dijo que manejaba ni que no manejaba. Hizo una breve exposición”, sostuvo Abichain Zuain en diálogo con el programa De 12 a 14 de El Tres.

PUBLICIDAD

La defensa argumentó además que el vehículo era propiedad de Ramiro, uno de los cuatro fallecidos, y solicitó la libertad del acusado bajo el pago de una caución de $5 millones y el cumplimiento de reglas de conducta.

Ante la versión que circuló sobre una posible picada con otro automóvil, el fiscal Ehret aclaró que a través de las cámaras se detectó un Peugeot 207 gris cuyos dos ocupantes fueron entrevistados en el marco de la investigación. Según indicó, esas personas conocían a las víctimas del vuelco y fueron quienes identificaron a Giordano en el asiento del conductor. El fiscal explicó que los ocupantes del 207 tenían previsto ir al mismo local a comprar hamburguesas, pero por falta de combustible no siguieron al grupo y regresaron unos diez kilómetros antes del lugar donde ocurrió el siniestro, descartando así la hipótesis de una competencia entre vehículos.

PUBLICIDAD