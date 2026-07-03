Violento intento de robo en La Matanza: le apuntó con un arma a una mujer que detuvo su auto en un semáforo

Así fue el intento de asalto en La Matanza

La localidad de Villa Madero, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario esta semana de una dramática secuencia en la que un ladrón le apuntó con un arma a una mujer que había detenido su auto en un semáforo, con la intención de asaltarla. Pese a la tensión del momento, la víctima logró maniobrar y escapar del delincuente.

El violento episodio tuvo lugar el martes pasado en la esquina de la calle Blanco Encalada y el Camino de la Virgen, en la colectora de la autopista Riccheri, donde la víctima detuvo su marcha por el semáforo de esa intersección.

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De acuerdo con lo que se observa en el video, registrado por una cámara que estaba instalada dentro del vehículo de la mujer, eran las 13.40 cuando ocurrió todo.

Mientras aguardaba a que el semáforo se pusiera en verde, la conductora fue sorprendida por un hombre que circulaba en bicicleta. Según se ve en las imágenes, el asaltante esperó a que el vehículo se detuviera, se aproximó por detrás y empezó a golpear con violencia la ventanilla del lado del conductor, intentando forzar la puerta.

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Los segundos que vinieron después fueron dramáticos. Ante la resistencia y los gritos desgarradores de la víctima al ver cómo se aproximaba el ladrón para asaltarla ante la presencia de los otros conductores, el delincuente arrojó la bicicleta hacia una zona parquizada junto al Camino de la Virgen, se paró frente al auto, sacó un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza.

El delincuente actuó a cara descubierta

La situación se volvió aún más tensa cuando otros automovilistas, al percatarse del hecho, comenzaron a tocar bocina. En esos segundos críticos, el semáforo cambió a verde, la mujer logró arrancar su vehículo, huyó del lugar y evitó así ser por lo menos robada.

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Las imágenes mostraron que durante el ataque, un automovilista que conducía un Renault Sandero gris reaccionó a la secuencia: aceleró, subió parcialmente el vehículo a la vereda y giró rápidamente por Blanco Encalada para alejarse del lugar.

Al mismo tiempo, una pareja que se desplazaba en motocicleta logró escapar justo cuando el semáforo cambió a verde, aprovechando la confusión para huir y evitar la confrontación con el agresor.

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El video que acompaña esta nota registró claramente el drama que sufrió la mujer, el sonido de los gritos que inevitablemente sirvieron como reacción al intento de asalto y el rostro casi en primer plano del delincuente, que -de acuerdo con lo que trascendió- fue arrestado pocas horas después.