Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 2 de julio

En la séptima audiencia declarará Catalina Peña, abuela paterna del niño y propietaria de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición del menor

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Juicio Caso Loan - 1 de julio
Los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch (magistrado sustituto) durante la audiencia de ayer del Tribunal Oral Federal de Corrientes en la sala dispuesta en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional (Joaquín Meabe)

(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con la séptima audiencia del debate. Está previsto que hoy declaren cinco familiares del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024.

Esta tanda de testimonios apunta a completar la reconstrucción de las horas previas y posteriores al momento en que el menor fue visto por última vez, antes de que el Tribunal Oral Federal avance hacia la siguiente etapa del proceso.

Fueron citados Catalina Peña, abuela paterna del niño y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición; Camila Núñez, esposa de Diego “Huevo” Peña; y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez. También declararán Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María Noguera y tíos maternos del menor.

11:29 hsHoy

Juicio por Loan Peña: declaran la abuela, una prima y otros familiares del niño en la séptima audiencia del debate

Catalina Peña, dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición, será una de las testigos más esperadas. También declararán Macarena Peña, Camila Núñez y dos tíos maternos del menor

Catalina Peña, abuela de Loan
Catalina Peña, abuela de Loan

Enviado especial a Corrientes.— El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves con una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, en la que está previsto que declaren cinco familiares del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.

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11:28 hsHoy

Juicio por Loan: el mensaje para “negociar”, la huella y el perito de la familia, los tres datos que dejaron los hermanos del niño

Cristian Ramón, Alfredo Maximiliano, José Omar, César Iván y Fernando declararon frente al Tribunal en la sexta audiencia. Dos de ellos aportaron elementos que hasta ahora no habían surgido durante el debate

Cristian Peña, hermano de Loan, declaró hoy ante la mirada de su tía Laudelina
Cristian Peña, hermano de Loan, declaró hoy ante la mirada de su tía Laudelina

Enviado especial a Corrientes.— Este miércoles se desarrolló la sexta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Cristian Ramón, Alfredo Maximiliano, José Omar, César Iván y Fernando, todos hermanos mayores del chico, declararon frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF), en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Durante casi seis horas, reconstruyeron cómo vivieron los primeros días de la búsqueda y aportaron tres datos que hasta ahora no habían surgido durante el debate.

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11:27 hsHoy

Juicio por Loan Peña: declararon cinco hermanos del menor y uno contó que recibió un mensaje para “negociar” por el niño

Cristian, Alfredo, José Omar, César y Fernando declararon ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Reconstruyeron las primeras horas de la búsqueda, describieron el impacto que la desaparición tuvo en la familia y aportaron nuevos detalles del caso

El momento en el que Cristian Peña, uno de los hermanos de Loan, fue a prestar declaración frente al juez (Joaquín Meabe)
El momento en el que Cristian Peña, uno de los hermanos de Loan, fue a prestar declaración frente al juez (Joaquín Meabe)

(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continuó este miércoles en Corrientes con una nueva ronda de testimonios familiares, en una audiencia marcada por el relato de tres de sus hermanos sobre las primeras horas de la búsqueda y el impacto que la desaparición del niño tuvo en la familia. Cristian, Alfredo y José Omar, César y Fernando Peña declararon ante el Tribunal Oral Federal, en un proceso que tiene a 17 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

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