Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 2 de julio

Los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch (magistrado sustituto) durante la audiencia de ayer del Tribunal Oral Federal de Corrientes en la sala dispuesta en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional (Joaquín Meabe)

(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con la séptima audiencia del debate. Está previsto que hoy declaren cinco familiares del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024.

Esta tanda de testimonios apunta a completar la reconstrucción de las horas previas y posteriores al momento en que el menor fue visto por última vez, antes de que el Tribunal Oral Federal avance hacia la siguiente etapa del proceso.

Fueron citados Catalina Peña, abuela paterna del niño y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición; Camila Núñez, esposa de Diego “Huevo” Peña; y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez. También declararán Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María Noguera y tíos maternos del menor.