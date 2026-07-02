Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 2 de julio

(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con la séptima audiencia del debate. Está previsto que hoy declaren cinco familiares del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024.
Esta tanda de testimonios apunta a completar la reconstrucción de las horas previas y posteriores al momento en que el menor fue visto por última vez, antes de que el Tribunal Oral Federal avance hacia la siguiente etapa del proceso.
Fueron citados Catalina Peña, abuela paterna del niño y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición; Camila Núñez, esposa de Diego “Huevo” Peña; y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez. También declararán Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María Noguera y tíos maternos del menor.
Enviado especial a Corrientes.— El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves con una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, en la que está previsto que declaren cinco familiares del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.
Enviado especial a Corrientes.— Este miércoles se desarrolló la sexta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Cristian Ramón, Alfredo Maximiliano, José Omar, César Iván y Fernando, todos hermanos mayores del chico, declararon frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes (TOF), en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Durante casi seis horas, reconstruyeron cómo vivieron los primeros días de la búsqueda y aportaron tres datos que hasta ahora no habían surgido durante el debate.
(Enviado especial a Corrientes) El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continuó este miércoles en Corrientes con una nueva ronda de testimonios familiares, en una audiencia marcada por el relato de tres de sus hermanos sobre las primeras horas de la búsqueda y el impacto que la desaparición del niño tuvo en la familia. Cristian, Alfredo y José Omar, César y Fernando Peña declararon ante el Tribunal Oral Federal, en un proceso que tiene a 17 personas sentadas en el banquillo de los acusados.