Los emotivos mensajes de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que está desaparecido en Venezuela

El menor de 8 años se encontraba en un edificio de La Guaira, la zona más afectada por los sismos del pasado miércoles. Su familia pide una cadena de oración para encontrarlo con vida

Continúa la desesperada búsqueda de Lucas Gámez, el nene argentino de 8 años que está desaparecido en Venezuela tras los dos devastadores terremotos. Su familia pide por una cadena de oración y está en el corazón del operativo ayudando a los rescatistas que trabajan sobre los escombros.

Ahora, su mamá, Blancalida Martínez Coronado, realizó un emotivo pedido a través de sus redes sociales: “Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda”

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Y agregó: “Gracias a toda la gente que ha estado pendiente, a todos los mensajitos lindos que nos llenan el alma. Anoche llovió y tuvimos que frenar. Ahora activamos nuevamente y esperamos traer buenas noticias en el transcurso del día. Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo, así que va a llevar unas por lo menos cinco horas poder llegar hasta allí. Así que les pido mucha oración”.

Con más de 95 mil seguidores, la madre también aprovecha su comunidad para mostrar cómo es el minuto a minuto del operativo de búsqueda de personas que se lleva a cabo en diferentes estructuras colapsadas.

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Anoche encontraron un gato entre los restos del edificio donde estaba Lucas y la madre eligió esperar a que aparezca el niño para que pueda ponerle nombre.

La familia de Lucas Gámez sigue de cerca el operativo de búsqueda en La Guaira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Lucas se conoció en los últimos días y su caso provocó conmoción por cómo fueron los hechos. De acuerdo a lo que relató su familia, el menor se encontraba en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los dos sismos que se registraron el pasado miércoles en Venezuela.

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Hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, Lucas aprovechó el día festivo en Venezuela del pasado miércoles y viajó a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. En ese contexto, el niño estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificios que terminaron destruidos.

El padre del menor, Marcos Gámez, relató en diálogo con el canal de noticias TN que el ascensor par del edificio estaba dañado, por lo que Lucas y su tío tomaron el ascensor impar junto a otra persona que se dirigía al séptimo piso. Esa persona sobrevivió y fue quien aportó los datos clave sobre el recorrido del niño. “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”, detalló.

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Desesperada búsqueda en Venezuela de Lucas Gámez, un chico argentino que desapareció durante el doble terremoto

Lucas desapareció el miércoles pasado en La Guaira, la zona más devastada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela. El niño de 8 años, nacido en Argentina, se encontraba en un edificio que colapsó tras los sismos. Su familia cree que quedó atrapado entre los escombros del segundo o tercer piso, en base al testimonio de un sobreviviente que compartió el ascensor con él momentos antes del derrumbe.

Con esa información, la familia aún no pudo determinar con certeza si Lucas y su tío lograron ingresar al departamento o quedaron atrapados en la escalera o el pasillo. Marcos Gámez indicó que no han tenido contacto directo con el menor, aunque señaló que hace dos días habrían detectado un intento de comunicación de su parte. “Por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado”, sostuvo el padre.

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En diálogo con FM El Observador, Marco Gámez, padre del chico, comunicó la buena noticia recibida durante la tarde de este lunes.

“El hallazgo más reciente que pudimos tener es de las cinco de la tarde del día de ayer. Gracias a los expertos que están trabajando acá en la zona, se pudo conseguir calor corporal con estos instrumentos que usan para medir el calor de una persona, a más o menos diez metros de profundidad. Esto, debido a la magnitud del sismo, obviamente, que removió mucho las bases de concreto, de asfalto, obviamente de las edificaciones. Se dice que por el tamaño del cuerpo posiblemente sea un niño”, detalló el hombre.

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El nene de 8 años sigue atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela

El domingo, la familia recibió un aviso sobre una posible aparición del niño que resultó ser una falsa alarma. “Fue muy decepcionante. Nos montaron en la ambulancia, nos decían que el chico ya venía y luego de esperar una hora los rescatistas suizos nos dijeron que era una persona adulta. Nos pusimos muy tristes, pero no hay tiempo para lamentarse, hay que levantarse y seguir”, relató Marcos Gámez.

Familiares y amigos iniciaron además una campaña en redes sociales para difundir la búsqueda. “Estamos esperanzados de poder tener la mejor noticia. Pero esto es una desgracia, es una catástrofe. Una cosa es contarlo y otra es verlo”, concluyó el padre.

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La asistencia consular argentina y el balance de ciudadanos afectados

A través de su cuenta de X, el canciller Pablo Quirno informó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores que recibían asistencia a través de Cáritas Venezuela. También se espera poder concretar una visita consular a ciudadanos detenidos.

La misión consular registró hasta el momento 215 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono. De los siete pedidos de búsqueda de paradero recibidos, cuatro personas fueron localizadas con vida, mientras que se confirmaron seis fallecidos y un ciudadano hospitalizado.

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El relevamiento también contabilizó cinco situaciones de vulnerabilidad, entre las que se cuentan tres grupos familiares con niños y dos individuos, además de un menor no acompañado. Se tramitaron cuatro documentaciones de emergencia y autorizaciones de salida del país para ciudadanos indocumentados, y se recibieron 34 llamados de personas que ofrecieron enviar ayuda humanitaria a Venezuela.