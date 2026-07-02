Crimen y Justicia

Horror en Caballito: detuvieron a un enfermero acusado de violar a una paciente de 86 años en una clínica

Ocurrió el pasado lunes en el Sanatorio Julio Méndez

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Fachada de un sanatorio con cartel "SANATORIO DR. JULIO MENDEZ", andamios, escalinatas, varias personas, árboles y autos estacionados
El Sanatorio Julio Méndez de Caballito

Un enfermero que se desempeñaba en el sanatorio Julio Méndez, en el barrio porteño de Caballito, fue detenido el pasado lunes en medio de presunto caso de abuso sexual. El trabajador está acusado de haber violado a una paciente de 86 años.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad concurrió ante un llamado al centro de salud ubicado sobre avenida Avellaneda al 500, entre Hidalgo y avenida Acoyte, por una denuncia de abuso.

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Ya en el lugar, una supervisora acusó a un enfermero, de 50 años, por haber abusado de una paciente en una sala del quinto piso. Según trascendió, el imputado habría sido descubierto por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del hospital.

El acusado fue detenido en la sala de enfermería y ya quedó a disposición de la Justicia.

A pesar del hermetismo que hay en torno al caso, este medio pudo corroborar que el presunto abusador fue identificado como W.J.P., con domicilio registrado en el barrio porteño de Mataderos y empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA).

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Los registros laborales de W.J.P. indican que cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito sanitario, con experiencias previas en el Centro Médico Integral Buenos Aires, Clínica Los Cedros de Tapiales, el Centro Médico San Jerónimo y el Instituto Geriátrico Gavilán, entre otros.

En cuanto a su presente financiero, W.J.P. no posee deudas al día de la fecha.

“Esta abuela es, seguramente, familiar de alguno de nuestros compañeros del sistema del GCBA. Una paciente con padecimientos cuya familia creía dejarla en ‘buenas manos’. ¿Quién tiene a cargo a este individuo? ¿De quién depende la selección y el control del personal en el Sanatorio? ¿Qué explicación van a dar ahora, cuando internamente todos comentaban el accionar sospechoso de este tipo? ¿Nadie se dio cuenta?“, planteó una usuaria de la red social Facebook que se hizo eco de la noticia.

En la investigación interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, Secretaría 133 de Maiana Turner.

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