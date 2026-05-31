Crimen y Justicia

La prueba clave: cómo y cuándo entró Barrelier al descampado donde encontraron los restos de Agostina Vega

Los investigadores de la causa llegaron al barrio de Ampliación Ferreyra a partir de una cámara de seguridad que grabó el ingreso del principal acusado al lugar

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Captura de video borrosa de un coche oscuro circulando por un camino de tierra o un descampado. La imagen es de baja calidad y parece ser vigilancia
El vehículo de Barrelier ingresando a la zona del descampado en Córdoba donde se encontraron los restos de Agostina Vega.

Los trabajos para encontrar a Agostina Vega en Córdoba se intensificaron el viernes por la tarde luego de que la Justicia revisara una prueba clave del expediente. Era una serie de videos donde se visualizaba a un auto Ford Ka negro a pocos metros del ingreso al barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Ese vehículo ya había sido individualizado en la causa: era el que le había prestado su amante a Claudio Barrelier, el único acusado del homicidio de la nena de 14 años.

El hombre de 32 años —que siempre fue sospechoso por haber sido el último en ver a la menor— fue captado el lunes 25 de mayo a la mañana cuando llegaba al lugar. Lo grabó una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros, según explicaron fuentes del caso a Infobae. Para ese momento, Agostina ya llevaba más de un día desaparecida.

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La grabación prueba que Barrelier entró al barrio a las 11.45 de ese día. Adentro de Ampliación Ferreyra no hay cámaras que pudieran tomar su recorrido. Pero sí a las 12.15, el mismo punto de seguridad volvió a filmarlo al salir de la zona.

Además, la triangulación de las antenas telefónicas también ubicó al imputado por el crimen en ese lugar, ese mismo día y en ese horario.

Vista frontal de un automóvil Ford negro con la pintura del capó deteriorada, con agentes de policía y un vehículo policial en el fondo
El Ford Ka que usó Barrelier para llegar a Ampliación Ferreyra y que luego lavó

En este contexto, aunque el hombre es, hasta ahora, el único detenido, la fiscalía no descartó la posible participación de otras personas en el crimen de Agostina Vega. La familia de la adolescente, sobre todo su abuelo y su padre, manifestó públicamente la sospecha de que pudo haber más involucrados en el hecho.

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Uno de los puntos que los investigadores deberán esclarecer en las próximas horas es cuál fue el rol de la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar los restos y que luego fue lavado antes de ser secuestrado por la Justicia.

También hay otras incógnitas: ¿Por qué Barrelier eligió ese lugar para descartar el cuerpo? ¿Lo conocía gente allí que pudiera ayudarlo?

El hallazgo del cuerpo de Agostina

Los restos se encontraron entre los pastizales del lugar pasadas las 14 horas del sábado, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La familia de la menor fue informada de la noticia apenas unos minutos antes, a excepción de su madre, que estaba en la casa y sufrió una descompensación por la que debieron internarla.

El lugar donde estaban tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro. Desde el viernes se había vuelto el epicentro de la búsqueda porque las autoridades confirmaron que el sospechoso Barrelier había estado allí poco después de ser grabado en su casa con la víctima.

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