Cayó el jefe de una banda que robaba camiones de pollo y carne

Cayó una banda de piratas del asfalto que robaba pollo y carne

Al cabo de dos meses y medio de investigación, este miércoles personal de la DDI Lanús de la Policía Bonaerense concretó la captura de Mario Enrique Coman, un delincuente de 35 años que es investigado por liderar una banda de piratas del asfalto dedicada a interceptar y robar en plena vía pública a camioneros que transportaban pollo y carne.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, Coman habría estado involucrado en al menos dos hechos registrados durante el mes de abril en el partido de Lanús.

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El primero de ellos, ocurrido el 8 de abril, tuvo como víctima a un chofer de 26 años que trabaja para el frigorífico “El Cheru”, de la provincia de Santa Fe, y transportaba 3000 kg. de carne de cerdo.

A bordo de un camión Fiat Iveco, el transportista realizaba su recorrido sin inconvenientes. Sin embargo, todo cambió cuando llegó al cruce de las calles San Martin y Jean Jaures, donde fue abordado por tres asaltantes armados que circulaban en un Toyota Corolla de color gris.

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Mientras que el chofer fue obligado a subir al vehículo, uno de los asaltantes tomó el volante del camión para continuar con el robo.

Minutos más tarde, tanto el camionero como su transporte -sin la carga- fueron liberados en Lomas de Zamora.

Nueve días más tarde, un chofer del frigorífico “El Fortín”, de la localidad bonaerense de Zárate, fue víctima de la misma banda.

En esa oportunidad, el transportista, de 42 años, viajaba a bordo de un camión Fiat Iveco con 900 cajones de pollo a bordo, en el marco de una recorrida para abastecer a distintos clientes de la zona de Lanús.

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Pero de repente, dos delincuentes armados, que circulaban a bordo del mismo Toyota Corolla gris, le cerraron el paso en la intersección de Miller y Aristóbulo del Valle, a tan solo una cuadra de la transitada avenida 25 de Mayo.

El chofer fue obligado a subir al auto de los asaltantes y fue privado de su libertad hasta que fue abandonado en la localidad de Villa Diamante. Posteriormente, el camión fue hallado en la misma zona, pero sin la mercadería.

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Los cuatro teléfonos celulares y la réplica de arma de fuego que le secuestraron al sospechoso.

Por su parte, el video que encabeza esta nota muestra un tercer robo de esta banda de piratas del asfalto, que según marca el timer de la cámara de seguridad que registró el hecho, sucedió el pasado 24 de abril.

La grabación muestra el momento en el que al menos tres delincuentes frenaron la marcha de la camioneta en la que circulaban e impidieron el paso del camión que iba detrás de ellos.

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En ese contexto, dos de los asaltantes descendieron del vehículo y uno de ellos se subió al habitáculo del conductor del camión. Ya con el chofer reducido, el otro ladrón se volvió a subir a la camioneta y desaparecieron de la escena.

Al recibir las denuncias de los dos primeros robos, el fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, dispuso que personal de la DDI Lanús encabece las tareas investigativas para identificar a los responsables.

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Tras analizar imágenes de cámaras de seguridad de los centros de monitoreo de los municipios de Lanús y Lomas de Zamora, sumado al examen exhaustivo de las comunicaciones telefónicas realizadas por los sospechosos, los investigadores obtuvieron cinco órdenes de allanameinto.

En ese contexto, este miércoles uno de los procedimientos concluyó con la detención de Coman, a quien se le secuestró cuatro teléfonos celulares y una réplica de una pistola Bersa Thunder 9 mm.

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Coman fue imputado por el delito de robo agravado de mercadería en tránsito y permanece detenido a la espera de la primera audiencia. Mientras tanto, el fiscal Rodríguez trabaja para identificar a al menos uno de los cómplices que habrían perpetrado los ataques junto al principal sospechoso.