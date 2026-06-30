“No tomés acá”: intentó asesinar a puñaladas a su hermano y fue detenido por un descuido familiar

Intentó asesinar a puñaladas a su hermano en Villa Soldati y se fugó: el descuido por el que lo detuvieron

Un hombre que días atrás intentó asesinar a puñaladas a su hermano en el barrio porteño de Villa Soldati fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad en el partido bonaerense de Lanús. Tras darse a la fuga, el sospechoso fue descubierto cuando salía de la casa de un familiar, que le prestaba un auto para trabajarlo en una aplicación de viajes.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió el pasado 12 de junio, alrededor de las 23, cuando el atacante, identificado como Franco Gabriel Granado (27), irrumpió en la casa de su padre, ubicada en avenida Coronel Esteban Bonorino al 3300, Villa Soldati.

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Bajo un aparente efecto de bebidas alcohólicas y estupefacientes, Granado le solicitó dinero a su progenitor. Ante la negativa de su padre, el agresor tomó una botella de otra bebida con alcohol y se dirigió a la habitación de Enzo, su hermano. “No tomés acá”, le habría dicho el joven, lo cual desató la ira del imputado.

En medio de un violento enfrentamiento, Granado tomó un cuchillo de cocina, apuñaló a su hermano y se dio a la fuga.

Al mediodía siguiente, y por orden de la jueza Erika Uhrlandt, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, personal de la División Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar del hecho y comenzó una investigación para dar con el sospechoso.

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A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el sospechoso trabajaba como conductor de la aplicación de viajes DiDi y que utilizaba un auto facilitado por un familiar.

Gracias a esos datos, los efectivos localizaron el domicilio donde se refugiaba Granado, situado en Canadá al 3800, Lanús, y esa misma noche montaron un operativo junto a personal de la Sub DDI Lanús de la Policía Bonaerense.

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Luego de varias horas de vigilancia discreta y encubierta, Granado salió de la vivienda y fue interceptado por el personal policial que se encontraba apostado en los alrededores.

Con el sospechoso ya esposado, la jueza Uhrlandt dispuso su inmediata detención y la prohibición para salir del país mientras continúe la investigación.

Según pudo corroborar este medio, el último empleo registrado de Granado indica que trabajó como personal de limpieza para La Mantovana Servicios Generales SA, con pasos anteriores por una administradora de consorcios y una empresa dedicada a la tercerización de personal.

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En cuanto a sus finanzas, Granado posee importantes deudas y se encuentra en la categoría 5 de la Central de Deudores del Banco Central, lo cual indica que atraviesa una situación “irrecuperable”.