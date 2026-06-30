Matricidio en Castelar: qué reveló la autopsia de la abogada asesinada por su hijo

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el patio de su casa, tras la confesión de su hijo

La ciudad de Castelar sigue conmocionada por el brutal ataque de un joven de 24 años contra sus propios padres. Mientras su padre sobrevivió a las puñaladas, su madre fue encontrada asesinada días después en el patio de su casa.

El acusado fue detenido el martes pasado por el ataque contra su padre, de 89 años. Sin embargo, el caso dio un giro dos días después, cuando le confesó a un amigo que también había asesinado a su madre, Graciela Martínez, y que había enterrado el cuerpo en el patio de la vivienda familiar.

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Tras esa revelación, el jueves se encontraron los restos de Martínez, una abogada que había trabajado en el Concejo Deliberante de Morón, en la casa ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200.

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia, que determinaron que la mujer murió por un “shock hipovolémico por herida en la región cervical anterior”, es decir, por una puñalada a la altura del cuello. Luego, el cuerpo fue colocado en una bolsa de residuos y enterrado en el patio.

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Según confirmaron fuentes de la investigación, al acusado, identificado por sus iniciales C.I.C.M., todavía no se le tomó declaración indagatoria. “Esta semana se va a resolver su situación respecto de cuándo se lo llamará a declarar acá en Morón”, señalaron.

La investigación por el matricidio quedó a cargo del fiscal José María Ghessi, de la Fiscalía N° 1 de Morón. En tanto, el ataque contra el padre, caratulado como tentativa de homicidio agravada por el vínculo, es investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La abogada Graciela Martínez había trabajado en el Concejo Deliberante de Morón y, según los vecinos, tenía un buen trato con su hijo (Crédito: Anticipos)

El caso

Según pudo reconstruir este medio, C.I.C.M, fue arrestado el martes pasado tras haber protagonizado una persecución policial en la Avenida General Paz, a la altura de Alberdi en sentido al Río de la Plata. Ese mismo día, había apuñalado a su padre, de 89 años.

El acusado se encontraba al volante de una camioneta Ford EcoSport negra mientras realizaba maniobras peligrosas y evadía controles policiales. Sin embargo, su huida terminó cuando fue interceptado por varios móviles de la Policía de la Ciudad.

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Durante el procedimiento, los agentes incautaron una navaja retráctil con manchas hemáticas en el interior del vehículo, la cual fue entregada a la justicia como evidencia probatoria. Previo a esto, el 911 había recibido una alerta por parte de una trabajadora de una metalúrgica, ubicada en Martiniano Leguizamón al 3300 en Villa Lugano, quien encontró a su empleador ensangrentado y solicitando ayuda.

La empleada declaró que su jefe discutía con su hijo cuando, repentinamente, resultó herido y el agresor huyó. Tras brindar una descripción del vehículo, la policía logró localizarlo y detenerlo.

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La víctima presentaba al menos tres heridas de arma blanca en la espalda y el cuello. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Santojanni, donde quedó internado. Por este motivo, el joven quedó detenido por el intento de homicidio contra su padre.

La zona donde fue encontrado el cuerpo de la víctima

Horas después de la detención, la investigación dio un giro inesperado tras la confesión del propio acusado a un amigo durante una visita en su lugar de detención. “Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada”, le habría dicho el imputado al confesar el crimen de su madre.

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Al escuchar la confesión, el otro joven acudió a la comisaría 7ª de Castelar norte para denunciar lo sucedido. A partir de esto, la Fiscalía N° 1 de Morón ordenó un allanamiento urgente en el domicilio señalado, donde se halló el cuerpo enterrado de una mujer.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Morón, los efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO), el Ministerio Público Fiscal y especialistas en Crimen Organizado. Según trascendió, los restos habían sido guardados en una bolsa de residuos y enterrados cerca de una piscina.

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La mujer asesinada fue identificada como Graciela, madre del detenido, ex directora de Asuntos Legales del Concejo Deliberante de Morón y abogada. Varios vecinos manifestaron su asombro ante la noticia y describieron a la víctima como “una súper profesional, muy trabajadora y siempre muy atenta a todo”.

Según los primeros indicios, el homicidio habría ocurrido el mismo martes, poco antes de que el detenido tomara la camioneta familiar y se dirigiera hacia la empresa de su padre para intentar acabar con él.

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