Juicio por Loan Peña, en vivo: ingresó el padre del niño desaparecido en Corrientes y será el primero en declarar

(Enviado especial a Corrientes) José Peña y María Noguera, los padres de Loan Danilo Peña, ya están en Corrientes para declarar hoy por primera vez ante el Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se juzgan a los 17 acusados por la desaparición del menor.
La de hoy es una audiencia decisiva porque los progenitores del niño deberán reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 frente a varios familiares y allegados imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan.
La tercera semana del juicio abrirá con un tramo central del debate: la quinta, sexta y séptima audiencia tendrán como protagonistas a los padres del menor, que viajaron cerca de 180 kilómetros desde 9 de Julio hasta la capital provincial en las últimas horas del lunes.
La fiscalía pidió medidas para evitar la revictimización de ambos testigos: que los acusados salieran de la sala durante sus declaraciones, que las preguntas se formularan por escrito y que se instalara un biombo para impedir el contacto visual. El Tribunal Oral Federal rechazó esas solicitudes.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio, se buscará que los imputados eviten mirar a los padres mientras declaren.
Ingresó el padre de Loan para declarar
José Peña, el padre del niño desaparecido en Corrientes, será el primero en declarar en la quinta audiencia del juicio.
Comenzó la quinta audiencia del juicio por Loan con dos jueces vía zoom
Los jueces Simón Pedro Bracco, de la provincia de Río Negro y Eduardo Belforte, de Formosa, asisten de forma remota. Solo está presente en el TOF de Corrientes, el magistrado Fermín Ceroleni.
Pérez y Soria ya están en la sala de audiencias
El excapitan de navío, Carlos Pérez y Nicolás Soria, alías “El americano” ya están en el banquillo de acusados frente al Tribunal Federal Oral de Corrientes, mientras se aguarda por el comienzo de la quinta audiencia del juicio.
La audiencia se programó para las 9:30 y hubo un anuncio para los testigos
Hay un fuerte hermetismo en los alrededores del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, de cara a la quinta audiencia.
Aún no habilitan el ingreso de medios, lo que podría retrasar el horario de comienzo de la nueva jornada del juicio. Y pidieron que los testigos entren por otro lado.
En el acceso se pegó un cartel que reza lo siguiente: Se informa que las personas citadas en caracter de testigo no podrán ingresar a la Sala de Audiencias hasta hayan prestado declaración testimonial.
Enviado especial a Corrientes.— José Peña y María Noguera ya están en Corrientes. Este martes, por primera vez desde la desaparición de su hijo Loan Peña, declararán ante el Tribunal Oral Federal (TOF) que juzga a los 17 acusados. Será uno de los momentos más sensibles del juicio: deberán reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 frente a varios de los familiares y allegados imputados por la sustracción y el ocultamiento del niño.
Enviado especial a Corrientes.— A dos semanas del inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes apenas logró completar la identificación de los 17 imputados y consultarles si deseaban ampliar sus indagatorias. El balance de las primeras cuatro audiencias deja un dato elocuente: el debate avanzó mucho menos de lo previsto.