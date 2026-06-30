Juicio por Loan Peña, en vivo: ingresó el padre del niño desaparecido en Corrientes y será el primero en declarar

Juicio por Loan Peña - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)

(Enviado especial a Corrientes) José Peña y María Noguera, los padres de Loan Danilo Peña, ya están en Corrientes para declarar hoy por primera vez ante el Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se juzgan a los 17 acusados por la desaparición del menor.

La de hoy es una audiencia decisiva porque los progenitores del niño deberán reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 frente a varios familiares y allegados imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan.

La tercera semana del juicio abrirá con un tramo central del debate: la quinta, sexta y séptima audiencia tendrán como protagonistas a los padres del menor, que viajaron cerca de 180 kilómetros desde 9 de Julio hasta la capital provincial en las últimas horas del lunes.

La fiscalía pidió medidas para evitar la revictimización de ambos testigos: que los acusados salieran de la sala durante sus declaraciones, que las preguntas se formularan por escrito y que se instalara un biombo para impedir el contacto visual. El Tribunal Oral Federal rechazó esas solicitudes.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio, se buscará que los imputados eviten mirar a los padres mientras declaren.