Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: ingresó el padre del niño desaparecido en Corrientes y será el primero en declarar

Hoy testifican José Peña y María Noguera, los progenitores del menor desaparecido en la provincia de Corrientes. Qué medidas solicitó la fiscalía para evitar la revictimización de ambos testigos. La respuesta del tribunal

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Juicio por Loan Peña - Portada
Juicio por Loan Peña - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)

(Enviado especial a Corrientes) José Peña y María Noguera, los padres de Loan Danilo Peña, ya están en Corrientes para declarar hoy por primera vez ante el Tribunal Oral Federal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se juzgan a los 17 acusados por la desaparición del menor.

La de hoy es una audiencia decisiva porque los progenitores del niño deberán reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 frente a varios familiares y allegados imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan.

La tercera semana del juicio abrirá con un tramo central del debate: la quinta, sexta y séptima audiencia tendrán como protagonistas a los padres del menor, que viajaron cerca de 180 kilómetros desde 9 de Julio hasta la capital provincial en las últimas horas del lunes.

La fiscalía pidió medidas para evitar la revictimización de ambos testigos: que los acusados salieran de la sala durante sus declaraciones, que las preguntas se formularan por escrito y que se instalara un biombo para impedir el contacto visual. El Tribunal Oral Federal rechazó esas solicitudes.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio, se buscará que los imputados eviten mirar a los padres mientras declaren.

12:55 hsHoy

Ingresó el padre de Loan para declarar

José Peña, el padre del niño desaparecido en Corrientes, será el primero en declarar en la quinta audiencia del juicio.

12:42 hsHoy

Comenzó la quinta audiencia del juicio por Loan con dos jueces vía zoom

Los jueces Simón Pedro Bracco, de la provincia de Río Negro y Eduardo Belforte, de Formosa, asisten de forma remota. Solo está presente en el TOF de Corrientes, el magistrado Fermín Ceroleni.

12:34 hsHoy

Pérez y Soria ya están en la sala de audiencias

Cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal, dos hombres en traje y un hombre con barba en mesa de sala con cortinas rojas
Agentes del Servicio Penitenciario Federal custodian a Nicolás Soria (Facundo Macia Marquis)

El excapitan de navío, Carlos Pérez y Nicolás Soria, alías “El americano” ya están en el banquillo de acusados frente al Tribunal Federal Oral de Corrientes, mientras se aguarda por el comienzo de la quinta audiencia del juicio.

Un grupo de personas en un espacio interior con cortinas rojas. Varios hombres utilizan chalecos negros con la sigla SPF. Algunos hombres visten traje
Funcionarios y personal de seguridad del SPF custodian a Carlos Pérez (Facundo Macia Marquis)
12:05 hsHoy

La audiencia se programó para las 9:30 y hubo un anuncio para los testigos

Edificio amarillo con cerca negra, carpa blanca frente a la entrada, varias personas en una calle y acera, poste inclinado, árboles, vehículos estacionados
La prensa aguarda para ingresar a la sala de audiencias del TOF de Corrientes (Joaquín Meabe)

Hay un fuerte hermetismo en los alrededores del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, de cara a la quinta audiencia.

Aún no habilitan el ingreso de medios, lo que podría retrasar el horario de comienzo de la nueva jornada del juicio. Y pidieron que los testigos entren por otro lado.

Tres personas con uniformes y gorras verde oscuro en una entrada. Una pared roja con un cartel blanco pegado que muestra texto impreso
Una comunicación oficial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes establece las normas para el acceso de personas citadas como testigos a las salas de audiencias (Joaquín Meabe)

En el acceso se pegó un cartel que reza lo siguiente: Se informa que las personas citadas en caracter de testigo no podrán ingresar a la Sala de Audiencias hasta hayan prestado declaración testimonial.

11:54 hsHoy

Los padres de Loan llegaron a Corrientes: qué declararán en el juicio y cómo será el cara a cara con los familiares imputados

José Peña y María Noguera hablarán por primera vez frente al Tribunal Oral Federal y en presencia de los acusados, entre ellos Laudelina Peña, tía del menor. Cómo será el protocolo que se aplicará para no revictimizarlos y qué se espera que cuenten

El juicio por la desaparición de Loan Peña transcurre en el Pabellón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes
El juicio por la desaparición de Loan Peña transcurre en el Pabellón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes

Enviado especial a Corrientes.— José Peña y María Noguera ya están en Corrientes. Este martes, por primera vez desde la desaparición de su hijo Loan Peña, declararán ante el Tribunal Oral Federal (TOF) que juzga a los 17 acusados. Será uno de los momentos más sensibles del juicio: deberán reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 frente a varios de los familiares y allegados imputados por la sustracción y el ocultamiento del niño.

Leer la nota completa
11:52 hsHoy

Juicio por Loan: por qué los principales imputados evitaron declarar

Esperarán a que Fiscalía presente las pruebas para luego decidir si hablan y qué dicen. La segunda semana del juicio por la desaparición del menor terminó sin demasiados avances

Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados
Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados

Enviado especial a Corrientes.— A dos semanas del inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes apenas logró completar la identificación de los 17 imputados y consultarles si deseaban ampliar sus indagatorias. El balance de las primeras cuatro audiencias deja un dato elocuente: el debate avanzó mucho menos de lo previsto.

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