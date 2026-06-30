Renunció el subsecretario de Ambiente de la Nación tras poco más de un año en el cargo

El ahora exsubsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom

El subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, presentó su renuncia tras poco más de un año al frente de la dependencia, según confirmó hoy el Gobierno en el Boletín Oficial.

Fernando Brom había asumido la Subsecretaría de Ambiente en 2025, tras la salida de Ana Vidal de Lamas, con el respaldo del ministro Guillermo Francos. Su gestión se caracterizó por profundos recortes presupuestarios y la implementación de ajustes en la estructura estatal ambiental, entre ellos la disolución de la Dirección de Cambio Climático, que fue eliminada del organigrama el 22 de abril y sostenida mayormente con fondos internacionales.

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La renuncia había sido ofrecida el viernes anterior y se mantuvo en consideración durante el fin de semana. La decisión se oficializó mientras la Jefatura de Gabinete atraviesa una crisis marcada por denuncias de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. Hasta el momento no se confirmó quién reemplazará a Fernando Brom al frente de la Subsecretaría de Ambiente.

Durante su gestión, Brom impulsó reformas polémicas en la legislación ambiental y respaldó la reforma a la Ley de Glaciares. En entrevistas previas, había declarado que buscaba evitar la “ideologización” de la agenda ambiental y que el equipo trabajaba “más que nunca”. No obstante, su exposición pública fue limitada y recibió críticas dentro del oficialismo por ello.

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Uno de los principales señalamientos a la gestión de Fernando Brom fue el incumplimiento en la publicación de la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Este documento, requerido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue elaborado por técnicos de la subsecretaría, pero no se presentó oficialmente ante la ONU y permanece en Cancillería.

En el horizonte inmediato, la cartera de ambiente enfrenta la falta de definición sobre la participación de la Argentina en la COP 31 sobre cambio climático y la COP 17 de Diversidad Biológica. No se sabe si el Gobierno enviará delegados técnicos o representantes políticos a estos encuentros internacionales.

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El Gobierno nacional había oficializado el año pasado la designación de Fernando Brom como subsecretario de Ambiente a través del Decreto 107/2025, luego de la renuncia de Ana Lamas por motivos personales y agotamiento. Brom, empresario vinculado al sector alimenticio y exvicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), asumió el cargo tras un acuerdo con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y la aprobación del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Al inicio de su gestión, Brom priorizó el combate de los incendios forestales y criticó la respuesta estatal ante los siniestros en la Patagonia, lo que generó un cruce público con el vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario pidió no politizar la problemática ambiental y destacó la necesidad de perseguir a los responsables de provocar incendios, mientras remarcó que el ambiente debe tratarse como un derecho humano y no como un tema ideológico.

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En noviembre del año pasado, el presidente de la Nación, Javier Milei, resolvió enviar una reducida delegación a la 30° edición de la Conferencia de ONU sobre el Cambio Climático (COP30). Si bien el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, hizo públicas sus intenciones de participar de la conferencia del cambio climático, el Poder Ejecutivo le bajó rápidamente el pulgar. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni,no aprobó su viaje a Brasil y en su lugar ordenó el envío de una delegación formal con integrantes de Cancillería para cumplimentar con algunas solicitudes formales.

La gestión de Fernando Brom, marcada por la reducción de recursos y la marginalización del área ambiental en la agenda pública nacional, finalizó sin certezas sobre el futuro inmediato de la subsecretaría ni sobre la presentación formal de los compromisos climáticos ante Naciones Unidas.

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