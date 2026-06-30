Economía

El mapa del consumo en CABA: cayeron las ventas en los supermercados y los mayoristas tocaron un nuevo mínimo

Los datos oficiales del primer trimestre de mostraron resultados dispares entre los principales canales. Los shoppings permanecieron estables, las tiendas de electrodomésticos retrocedieron y aumentaron los patentamientos de autos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las **ventas en supermercados retrocedieron 0,8% interanual durante el primer trimestre y cortaron la serie de cuatro períodos consecutivos con resultados positivos (Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo mostró comportamientos muy diferentes entre los principales canales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2026. Mientras las ventas en supermercados retrocedieron por primera vez tras un año de mejoras, los autoservicios mayoristas profundizaron su caída y alcanzaron un nuevo mínimo. En contraste, los shoppings sostuvieron un nivel prácticamente estable y el mercado automotor registró un incremento en los patentamientos de unidades nuevas, de acuerdo con el informe elaborado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

Los datos oficiales reflejaron un escenario dispar entre los distintos segmentos del comercio minorista. En el período analizado, las ventas a precios constantes en supermercados disminuyeron 0,8% interanual, las de autoservicios mayoristas se contrajeron 21,2%, los centros comerciales avanzaron apenas 0,2%, los comercios de electrodomésticos registraron una baja de 18,9% y los patentamientos de automotores crecieron 2,7%. A su vez, los patentamientos de motovehículos aumentaron 17,7%. Son datos del primer trimestre respecto del mismo período del 2025.

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En el caso de los supermercados, el retroceso representó un cambio respecto de la dinámica que mostró el año anterior. El informe indicó que el consumo disminuyó 0,8% interanual y señaló que esa variación interrumpió los cuatro trimestres consecutivos de resultados positivos registrados durante 2025. Además, al observar la evolución mensual, marzo concentró la caída más pronunciada del trimestre, con un descenso que casi duplicó el promedio del período.

Aun dentro de ese resultado general, el desempeño fue diferente según el tipo de producto. El rubro Alimentos y bebidas, el de mayor participación en la facturación, mostró una leve baja, aunque con comportamientos muy distintos entre sus componentes. Las ventas de bebidas, almacén y rotisería disminuyeron en términos constantes, mientras que lácteos, carnes, verdulería y frutería y panadería registraron incrementos. Entre los grandes grupos restantes predominaron las bajas, encabezadas por electrodomésticos, seguidas por indumentaria y calzado y artículos de limpieza.

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Otro indicador que evolucionó de manera diferente fue el ticket promedio por operación. En los supermercados alcanzó $22.824 a precios corrientes y continuó con una mejora en términos reales, aunque a un ritmo menor que en períodos anteriores. Paralelamente, el relevamiento mostró una reducción tanto en la cantidad de bocas de expendio como en la superficie destinada a la venta, tanto en la comparación interanual como frente al trimestre previo.

Mayoristas, caída en picada

El panorama fue considerablemente más complejo en los autoservicios mayoristas. Según el informe, las compras realizadas por consumidores finales no encontraron un piso durante el primer trimestre. Las ventas constantes descendieron 21,2% interanual, el noveno resultado negativo consecutivo para el sector, que además marcó un nuevo mínimo de consumo.

Vista desde arriba del interior de un supermercado mayorista con estantes repletos de productos, pasillos amplios y varias cajas atendiendo a clientes
Los autoservicios mayoristas registraron una caída de 21,2% interanual y acumularon nueve trimestres consecutivos en baja, con un nuevo mínimo de consumo

El deterioro también se reflejó en otros indicadores. El ticket promedio por operación disminuyó en términos reales y alcanzó $43.283 a precios corrientes. Las ventas corrientes sumaron $33.639 millones, mientras que las ventas constantes por operación retrocedieron 7,5%. A eso se agregó una reducción de 21,5% en la superficie destinada a ventas, un cambio que el informe recordó que comenzó a regir desde septiembre de 2025.

Los shoppings mostraron un comportamiento mucho más estable. Durante el primer trimestre las ventas a precios constantes crecieron 0,2% respecto del mismo período de 2025, un resultado que dejó prácticamente sin cambios el nivel de actividad del sector. Sin embargo, el informe señaló una reducción en la oferta comercial, ya que la cantidad de locales activos disminuyó en 48 unidades frente al año anterior y en 28 respecto del trimestre previo.

Dentro de los centros comerciales también aparecieron diferencias entre rubros. Indumentaria, el segmento de mayor peso dentro de la facturación, aumentó 2,2% en términos constantes. También crecieron ropa deportiva, amoblamiento y perfumería, aunque con intensidades distintas. En cambio, las ventas de electrodomésticos, patios de comidas, esparcimiento, librerías y jugueterías retrocedieron durante el trimestre.

Los datos detallados mostraron que ropa deportiva encabezó las subas con un incremento de 70,2%, seguida por amoblamiento (10,7%) y perfumería (9,5%). Del lado de las bajas, juguetería cayó 18,6%, electrodomésticos 14,3%, patio de comidas 13,9%, librería 7,2% y esparcimiento 6,8 por ciento.

Performance de los electrodomésticos

El desempeño de los comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar fue uno de los más negativos del relevamiento. Las ventas a precios constantes descendieron 18,9% interanual, mientras que la facturación a precios corrientes disminuyó 15,7%. El informe atribuyó ese resultado a una combinación de factores integrada por la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias, el aumento de la morosidad y el crecimiento del ingreso de productos importados. También indicó que ese contexto coincidió con el cierre de empresas emblemáticas del modelo de negocios que caracterizó al sector durante las últimas décadas.

En el mercado de vehículos, el comportamiento fue diferente. Los patentamientos de automotores alcanzaron 29.510 unidades, con un crecimiento interanual de 2,7%. Sin embargo, las transferencias de vehículos usados disminuyeron 8,1% y totalizaron 38.454 operaciones.

El informe destacó además un cambio en la composición del mercado. La participación de los vehículos de fabricación nacional descendió hasta 27,5%, el nivel más bajo de la serie. Mientras los patentamientos de vehículos importados crecieron 27,8%, los nacionales disminuyeron 33,9%.

Otro dato relevante fue el avance de los vehículos ecológicos. Durante el primer trimestre representaron alrededor de una cuarta parte de los patentamientos totales y aumentaron su participación en 17,5 puntos porcentuales. Dentro de ese segmento, los modelos híbridos conservaron la mayor participación, aunque los eléctricos puros mostraron un crecimiento destacado y totalizaron casi 800 unidades patentadas.

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